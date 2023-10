La caduta della casa degli usher e gli orrori di Edgar Allan Poe su Netflix

È finalmente in arrivo su Netflix la serie tv La caduta della casa degli Usher, in cui Mike Flanagan non solo mette in scena il racconto del maestro del brivido ma rende anche omaggio a tutta la sua intera opera.

Arriva su Netflix dal 12 ottobre la serie tv La caduta della casa degli Usher. Composta da otto episodi, è un diabolico racconto horror ispirato alle opere di Edgar Allan Poe con al centro gli spietati fratelli Roderick e Madeline Usher. I due hanno fatto di Fortunato Pharmaceuticals un impero di ricchezza, privilegi e potere, ma quando gli eredi della dinastia cominciano a morire per mano di una misteriosa donna conosciuta in gioventù, vengono a galla i segreti del passato.

Con protagonisti gli attori Bruce Greenwood e Mary McDonnell nei panni dei due fratelli, la serie tv Netflix La caduta della casa degli Usher è stata presentata in anteprima al Fantastic Fest, dove è stata accolta da un tripudio di critiche positive.

La trama della serie tv

La caduta della casa degli Usher, la serie tv diretta, sceneggiata, montata e prodotta da quella mente geniale di Mike Flanagan, non è un semplice adattamento del racconto di Edgar Allan Poe ma è una sorta di rivisitazione dell’intera opera del maestro del brivido. La storia di concentra su Roderick (Bruce Greenwood) che, spinto da un impulso oscuro e maligno, confessa i suoi crimini e quelli della sua famiglia a C. Auguste Dupin (Carl Lumbly), un pubblico ministero.

La prima puntata si apre con il funerale del figlio di Roderick Usher: non è importante sapere quale, dal momento che ogni ramo dell’albero genealogico della famiglia è stato sfoltito con brutali e feroci cesoie. Roderick ha avuto sei figli da cinque madri diverse (Frederick, Tamerlane, Victorine, Napoleon, Camille e Prospeto) ma nessuno di loro è più in vita. E, mentre Roderick racconta come la sua famiglia sia andata incontro alla rovina, i cadaveri dei figli continuano a tormentarlo ma non per colpa di un mistero soprannaturale ma per via di un’inquietudine e di una maledizione generazione che si tramanda di padre in figlio.

La spirale di follia è cominciata quando uno degli Usher è diventato un voltagabbana per la Fortunato. E man mano che ogni omicidio viene ripercorso, puntata dopo puntata, viene fuori un’intricata rete di inganni, ambizioni e tensioni, frutto di una vergogna (erotica) e di un’avidità economica che ha portato verso un epilogo terrificante e raccapricciante.

Diversi nel corso della storia sono i riferimenti alle molte opere di Poe, da La maschera della morte rossa a Il pozzo e il pendolo, passando per Il corvo e Il cuore rivelatore. Flanagan non nasconde le sue fonti di ispirazioni, facendo sì che Roderick Usher per certi versi diventi una sorta di alter ego dello stesso Edgar Allan Poe.

Il poster italiano della serie tv Netflix La caduta della casa degli Usher.

I personaggi principali

Addentriamoci nel mondo della serie tv Netflix La caduta della casa degli Usher per scoprire quali personaggi tormenteranno le nostre notti.

Roderick Usher (Bruce Greenwood)

Roderick Usher è il capofamiglia della famiglia Usher e il CEO di Fortunato Pharmaceuticals. Dopo aver acquisito la Fortunato con l'aiuto della sua sorella gemella, Madeline, la famiglia Usher ha trovato successo e ricchezza a scapito del bene comune. Uomo ambizioso e determinato, Roderick si aspetta il massimo dai suoi sei figli, mettendo loro a disposizione ogni risorsa possibile, a eccezione del suo affetto paterno.

"Roderick Usher è un uomo che non ha mai dovuto pagare per alcuna trasgressione", ha detto Greenwood. "Ha fatto progressi nella sua vita a spese di tutti e di tutto e non ha mai pagato per questo in alcun modo".

Verna (Carla Gugino)

Verna è una demone mutaforma le cui origini possono essere ricondotte a un personaggio molto famoso di Poe, diciamo così. Roderick e Madeline hanno incontrato questa misteriosa donna in una notte fatidica nel loro passato.

Madeline Usher (Mary McDonnell)

Incredibilmente intelligente, determinata e calcolatrice, Madeline è sempre stata la mente dietro Fortunato. Ogni volta che suo fratello vacilla, lei è lì per dargli una spinta, rendendoli un formidabile duo. Sebbene ami Roderick, la sua incrollabile determinazione e desiderio di successo non la frenerebbero nel superarlo, qualora necessario.

Arthur Pym (Mark Hamill)

Avvocato della famiglia Usher ed enigma persino per coloro che gli sono più vicini, Pym è un dipendente fedele e un esecutore per gli Usher. È sempre disposto a fare qualsiasi cosa gli venga chiesta, che sia legale o meno, senza porre domande.

C. Auguste Dupin (Carl Lumby)

Oltre 30 anni prima, C. Auguste Dupin ha incontrato gli Usher e ciò ha innescato una rivalità che dura da decenni. Dupin è brillante, onesto e determinato a fare ciò che è giusto, a cominciare dalla demolizione di quella che chiama "la famiglia criminale degli Usher".

Frederick Usher (Henry Thomas)

Primogenito di Roderick, Frederick Usher è il naturale erede dell'azienda di suo padre, ma tra tutti i suoi fratelli è il meno indicato a prenderne le redini. Sebbene le sue nevrosi lo rendano una preda facile per i suoi fratelli, la gelosia infuocata di Freddie e l'insicurezza crescente lo portano su una strada che sorprende persino coloro che gli sono più vicini.

Tamerlane Usher (Samantha Sloyan)

Seconda solo a Frederick e molto più preparata a diventare l'erede della Fortunato, Tamerlane desidera uscire dall'ombra patriarcale in cui si trova. Sapendo che la Fortunato non sarà mai sua, Tamerlane si apre una nuova strada nel mondo della salute e del benessere, con il suo strategico marito influencer del fitness, William "Bill T." Wilson, al suo fianco. Ma la facciata del suo matrimonio sta iniziando a mostrare delle crepe...

Victorine Lafourcade (T’nia Miller)

Primo dei figli illegittimi degli Usher, Victorine ha fatto dell'aiutare le persone il lavoro della sua vita, ma come i suoi fratelli, la vera fonte della sua ambizione è il desiderio dell'approvazione e dell'affetto del padre. Dopo che Roderick mostra interesse nella rivoluzionaria nuova tecnologia cardiaca di Victorine, ancora in fase sperimentale, Victorine piega le regole degli studi clinici per iniziare i test su soggetti umani.

Napoleon “Leo” Usher (Rahul Kohli)

Napoleon "Leo" Usher è un mecenate dei videogiochi ed è una sorta di socialite. Un "playboy" con una droga per ogni occasione, Leo accoglie con favore la capacità di anestetizzare il dolore della sua realtà, ma il suo uso di droghe sta diventando un problema per il suo fidanzato, Julius.

Camille L’Espanaye (Kate Siegel)

Estremamente astuta e pungente, Camille L'Espanaye gestisce le relazioni pubbliche per la famiglia. Per lavoro non solo trasforma i comportamenti negativi degli Usher in una buona pubblicità, ma raccoglie anche dossier pieni di ogni sporco segreto di coloro che le sono più vicini. Per Camille, il vantaggio è tutto.

Prospero “Perry Usher” (Sauriyan Sapkota)

Perry è il più giovane dei figli Usher. Essendo stato da poco catapultato nello stile di vita dell'ultra-ricco, l'obiettivo di Perry è trasformare la sua esistenza in un grande party, sperando di utilizzare il denaro della sua famiglia per raggiungere l’obiettivo.

Morella “Morrie” usher (Crystal Balint)

Morrie Usher è la devota moglie di Frederick e madre di Lenore. Ex modella e attrice, Morrie ha lasciato quella vita alle sue spalle per un matrimonio amorevole e la maternità. Tuttavia, una parte di lei desidera tornare a sentirsi la donna che era una volta.

Leonore Usher (Kyliegh Curran)

Come dice Roderick, Lenore è "il meglio" degli Usher. Figlia di Frederick e Morella, Lenore è una giovane donna gentile ed empatica le cui tendenze si inclinano sempre verso la scelta coscienziosa anziché verso quella che è meglio per la famiglia.

Ruth Codd (Juno Usher)

La seconda moglie di Roderick, Juno, è una ex tossicodipendente il cui recente matrimonio con Roderick ha lasciato la sua famiglia perplessa.

William “Bill” T. Wilson (Matt Biedel)

Marito devoto, gentile e premuroso nei confronti di Tamerlane, Bill (o BillT, come lo chiamano i suoi seguaci del fitness) è più che felice di collaborare con sua moglie nel loro più recente progetto nel settore del benessere. Con un amore sincero per Tammy, Bill è sempre disposto a fare ciò che la renderà felice, anche se va contro i suoi stessi desideri.

Roderick Usher da giovane (Zach Gilford)

Prima di diventare il CEO della Fortunato, Roddy era un padre e un marito che recitava poesie alla sua Annabel Lee.

Madeline Usher da giovane (Willa Fitzgerald)

Madeline Usher ha sempre avuto la capacità di vedere oltre e di farlo vedere anche al fratello.

Auguste da giovane (Malcolm Goodwin)

Auguste era un giovane investigatore che lottava per scoprire la verità ma anche il buono che si cela dietro ognuno.

Annabel Lee (Katie Parker)

Madre di Frederick e Tamerlane, Annabel Lee è stato l’unico grande amore di Roderick. La sua natura affabile l’ha aiutata a far emergere i lati migliori del marito ma la sua cieca fiducia a Roderick può averla resa cieca di fronte ai pericoli che attanaglieranno la sua famiglia.

