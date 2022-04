T ra le più famose opere del Bardo, La bisbetica domata rivive in un film polacco disponibile su Netflix. La protagonista è un’attrice particolarmente nota in Italia: ha preso parte al cult 365 giorni.

La bisbetica domata è un nuovo film polacco destinato alla piattaforma Netflix. Si tratta della seconda commedia romantica polacca pensata per la piattaforma dopo il successo lo scorso anno di Amore al quadrato. Il cast è composto dagli attori polacchi Magdalena Lamparska, Mikołaj Roznerski, Piotr Cyrwus, Tomasz Sapryk e Dorota Stalińska, mentre dietro la macchina da presa c’è la regista Anna Wieczur.

Cosa racconta il film

Già dal titolo, La bisbetica domata, il film che Netflix propone in esclusiva dal 13 aprile ci fa capire di avere un modello alto di riferimento: la commedia di cinque atti scritta da William Shakespeare. Rispettando i canoni del canovaccio originale ma aggiornandolo ai tempi nostri, La bisbetica domata segue le vicende di Kasi, una giovane scienziata.

Dopo aver abbandonato l’infedele fidanzato, Kasi decide di tornare nella sua città natale, Zakopane, per ricominciare tutto da capo. L’improvviso rientro, tuttavia, rovina i piani del fratello, che nel frattempo aveva deciso di vendere la terra di famiglia a un’avida donna d’affari.

Per non perdere l’affare, di fronte alla resistenza di Kasi, i due in combutta decidono di assumere qualcuno che possa essere loro di aiuto. L’idea è quella di far innamorare la ragazza di un baldo giovane che, seducendola, la spinga a cambiare propositi. Trovano così l’appoggio del bel Patryk.

Senza un soldo e pieno di debiti, Patryk è pronto ad accettare qualsiasi lavoro, soprattutto se ben retribuito. I problemi, però, sorgono nel momento in cui si rende conto di essere innamorato di Kasi. Di conseguenza, è sempre più propenso a rompere la relazione e a rivelarle tutta la verità.

I protagonisti della storia

Protagonista di La bisbetica domata, il film Netflix, è l’attrice polacca Magdalena Lamparska. Nata nel 1988, si è diplomata all’Accademia di Teatro Aleksander Zelwerowicz a Varsavia nel 2011. Ma ancora prima del diploma era un’attrice particolarmente nota per aver interpretato il ruolo di Marta in una popolare serie tv polacca. A farla conoscere a livello internazionale è stato però il film cult 365 giorni, in cui recitava la parte di Olga a fianco dell’italiano Michele Morrone.

In attesa di rivederla tornare nei due sequel di quel film attesi per il 2022 (il primo uscirà il 27 aprile), possiamo ammirarla nei panni di Kasi, diminutivo in polacco di Caterina, il personaggio della commedia shakespeariana. Kasi ha la reputazione di “bisbetica” perché non si lascia piegare dal volere degli altri. A muoverla è la sua integrità, caratteristica che la rende a volte irascibile e scontrosa.

Patryk, il giovane assoldato per fare innamorare Kasi, ha invece il volto di Mikołaj Roznerski, attore, musicista e anche presentatore tv polacco. Nato nel 1983, si è diplomato sia al Teatro Stabile di Cracovia sia all’Accademia delle Arti dello Spettacolo di Praga.

È stato un attore teatrale fino al 2011 e si è fatto notare al cinema nel ruolo di Tomek in Io sono Mateusz. Il suo Patryk è la moderna versione del Petruccio shakespeariano, uno giovanotto che nella commedia del XVI secolo lasciava Verona per andare a Padova e sposare una ragazza ricca e benestante. Dall’indole allegra, Patryk ha un fascino a cui Kasi difficilmente può resistere.

Le altre bisbetiche del cinema

La bisbetica domata, disponibile su Netflix, è solo l’ultimo di una lunga serie di film che hanno tratto ispirazione dalla commedia (femminista, per certi versi) di William Shakespeare. Il più famoso lo ha diretto Franco Zeffirelli nel 1967 affidando i ruoli dei protagonisti alla tormentata coppia (nella vita reale) formata da Liz Taylor e Richard Burton. I due, però, a detta di Zeffirelli furono una seconda scelta: i primi attori a cui aveva pensato erano stati Sophia Loren e Marcello Mastroianni, purtroppo non disponibili per via di altri impegni già presi.

Una delle ultime versioni della storia è stata invece portata al cinema nel 1999 e declinata in chiave moderna. Il film si chiamava 10 cose che odio di te e vedeva come protagonisti gli attori Julia Stiles e Heath Ledger nei panni di Kat e Patrick.

La versione senza dubbio più originale rimane, infine, quella girata nel 1980 da Castellano e Pipolo, Il bisbetico domato. In piena libertà, i due registi e sceneggiatori hanno trasformato Caterina in Elia e Petruccio in Lisa, affidando le parti rispettivamente ad Adriano Celentano e Ornella Muti. Il successo fu stratosferico: oltre 12 miliardi di lire incassati per quello che rimarrà uno dei 100 film italiani più visti di sempre al cinema e in tv. Si era persino pensato a un seguito che però non si realizzò mai.

