Su Rai 2 un nuovo capitolo delle malefatte dello psicopatico dottor Beck

E ric Roberts è il protagonista su Rai 2 del film L’ultima ossessione del dottor Beck, dove torna a interpretare il medico più folle, imprevedibile e pericoloso che si sia mai visto in una serie di tv movie. La sua nuova preda è Alex, una diciottenne che necessita di trapianto cardiaco.

L’ultima ossessione del dottor Beck è il film che Rai 2 trasmette la sera del 12 agosto per il ciclo Nel segno del giallo. Al centro della storia il terribile dottor Beck, già protagonista della serie di tv movie Ossessione senza fine, sempre interpretato da Eric Roberts, il fratello della più famosa Julia.

La trama del film

L’ultima ossessione del dottor Beck, il film proposto da Rai 2, comincia da dove si era interrotto il racconto delle malefatte di Beck in Ossessione senza fine – Frammenti di un incubo. Scappato dall’istituto psichiatrico a cui ha anche dato fuoco, si rifugia in una casa dove presto arrivano a vivere una bellissima madre vedova, Maggie (Carrie Schroeder), e la figlia Alex (Grace Patterson). Dall’alto della soffitta in cui si nasconde, comincia a spiare le due donne maturando una vera e propria ossessione nei confronti della ragazza.

Fidanzata con Scott (Brandon Moore), Alex ha seri problemi cardiaci tanto che un giorno, mentre è sola in casa, ha un attacco di cuore che porta Beck a intervenire e a chiamare il 911. Ed è in ospedale che, indossando un camice, Beck giura di prendersi cura della giovane e di trovarle un nuovo cuore per il trapianto di cui necessita, costi quel che costi.

Fingendosi anche un infermiere di nome Chris, Beck si presenta in casa di Maggie e riesce a farsi assumere per stare vicino ad Alex, proprio mentre la donna comincia a interrogarsi su chi abbia chiamato i soccorsi quando sua figlia è stata male. Il piano di Beck è alquanto inquietante: ha in programma di sedurre una donna attraverso appuntamenti rimediati online e di scipparle letteralmente il cuore per trapiantarlo alla “sua” Alex.

Il poster originale del film di Rai 2 L'ultima ossessione del dottor Beck.

Un doc psicopatico

Produzione Lifetime, il film di Rai 2 L’ultima ossessione del dottor Beck ha molti punti in comune con Ossessione senza fine, il capostipite della saga. L’ossessione di Beck per Alex è scatenata dal fatto che la salva quando la ragazza ha un attacco di cuore: le salva infatti la vita come aveva fatto in passato con la prima giovane che ha cominciato a stalkerare, Sophie Green, anche lei alle prese con problemi di cuore.

Psicopatico dalla doppia personalità, Beck l’ha sempre fatta franca e continuerà a farlo senza che nessuno riesca a fermarlo. Le sue prede sono sempre state tutte giovanissime e sempre ragazze a cui ha salvato la vita: Sophie, Amy, Melissa, Katie e ora Alex. Cardiologo ed ex professore al college, è dotato di un alto quoziente intellettivo, grandi capacità mediche ed abilità manipolatorie.

Maestro nell’arte del mentire, è riuscito a macchiarsi di crimini di ogni tipo: stupro, stalking, rapimento, furto d’identità, irruzione domestica e omicidio, senza che nessuno sia mai riuscito a fermarlo. Cosa che non accade nemmeno questa volta quando sul finale del film di Rai 2 L’ultima ossessione del dottor Beck lo vediamo andare via tranquillo dopo essere riuscito a intrufolarsi nella sala operatoria in cui Alex è sottoposta a trapianto e eseguire lui l’intervento.

