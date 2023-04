L a nuova serie tv Apple Tv+ con protagonista Jennifer Garner, L’ultima cosa che mi ha detto, è un affascinante mistery che trae origine da un romanzo che ha venduto oltre 2 milioni di copie.

Apple Tv+ propone dal 14 aprile la serie tv L’ultima cosa che mi ha detto, con protagonista l’attrice Jennifer Garner. Nei suoi sette episodi, la serie tv è piena di colpi di scena intelligenti che si susseguono mentre Hannah (Garner) cerca di stringere una relazione con la figliastra sedicenne (Angourie Rice) e di svelare la verità dietro la scomparsa del marito (Nikolaj Coster-Waldau).

Da un best seller di successo

La serie tv Apple Tv+ L’ultima cosa che mi ha detto traspone l’omonimo romanzo di Laura Dave. Pubblicato in copertina rigida da Simon & Schuster il 4 maggio 2021, il romanzo L'ultima cosa che mi ha detto è diventato immediatamente bestseller numero 1 del New York Times ed è rimasto in classifica per più di un anno.

Vincitore di numerosi riconoscimenti, a oggi il libro ha venduto più di 2 milioni di copie negli USA, pubblicato in altri trentotto Paesi del mondo, tra cui il Regno Unito, dove è stato scelto dallo show televisivo Richard and Judy.

È la stessa Laura Dave ad aver creato e adattato la serie tv, insieme al marito Josh Singer, premio Oscar per la sceneggiatura del film Il caso Spotlight. “Quello che ho amato del libro di mia moglie è la sua scrittura vivace, frizzante e leggera, in grado di risucchiarti con il suo vortice”, ha commentato Singer. “E non sono l’unico a pensarla così: sul set, trovavo ogni mattina Jennifer Garner con il libro in mano con segnate le parti che voleva venissero ulteriormente aggiunte nella serie tv!”.

Tuttavia, quando Laura Dave ha scritto il libro, niente le faceva presupporre che ne avrebbero tratto un adattamento per una serie tv. “Non avevo nemmeno idea di come finirlo”, ha ricordato la scrittrice. “Anche perché il finale è l’ultima cosa a cui penso. Ciò che continuavo a chiedermi mentre scrivevo era una sola domanda: conosciamo mai fino in fondo le persone che amiamo?”.

La copertina del romanzo L'ultima cosa che mi ha detto.

Un rompicapo affascinante

“Sono una grande fan del romanzo di Laura Dave”, ha spiegato Jennifer Garner, la protagonista della serie tv Apple Tv+ L’ultima cosa che mi ha detto. “Sul set c’erano momenti in cui le parole di Laura continuavano a risuonarmi in testa: le sentivo anche se non erano presenti nella sceneggiatura”.

Ad attirare l’attrice non è stato tanto il mistero che sta alla base della storia ma il modo in cui è descritta la sua Hannah. “Sono attratta dalle donne che trovano loro malgrado la propria forza. C’erano milioni di motivi per voler recitare in questa serie tv ma com’è descritta la parabola di Hannah è stato quello che mi ha fatto dire sì, insieme al modo in cui scopre chi può essere o cosa può fare”.

A differenza di altri prodotti simili, la serie tv Apple Tv+ L’ultima cosa che mi ha detto tende a confondere le idee sulla scomparsa del marito di Hannah. “Ci sono tanti indizi sbagliati, anche per la stessa protagonista. Hannah non sa se il marito è andato via con i pezzi grossi della sua azienda, non sa perché è scomparso o se la sua scomparsa sia definitiva o temporanea: è un rompicapo affascinante”, ha concluso l’attrice.

L'ultima cosa che mi ha detto: Le foto della serie tv 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 PREV NEXT