L’inquietante viaggio della vita nel nuovo film di Liliana Cavani a Venezia 2023

I n anteprima al Festival di Venezia e subito dopo in sala, arriva L’ordine del tempo, il film che la regista Liliana Cavani ha tratto dal romanzo di Carlo Rovelli. Con un cast stellare, si riflette sulla fine del mondo ma, soprattutto, sul tempo e sulle sue implicazioni verso ciò che percepiamo e viviamo.

Sarà presentato Fuori Concorso al Festival di Venezia 2023 e in sala dal 31 agosto grazie a Vision Distribution L’ordine del tempo, il nuovo film della regista Liliana Cavani. Prodotto da Vision Distribution, Indiana Production, Gapbusters e Rai Cinema, L’ordine del tempo è un film liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Carlo Rovelli (Edizioni Adelphi).

Con Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Ksenia Rappoport, Richard Sammel, Valentina Cervi, Fabrizio Rongione, Francesca Inaudi, Angeliqa Devi, Mariana Tamayo, Alida Baldari Calabria e con la partecipazione di Angela Molina, L’ordine del tempo segna il ritorno alla regia di Liliana Cavani a ben nove anni di distanza dal film per la televisione Francesco.

E se scoprissimo che il mondo potrebbe finire nel giro di poche ore? È quello che accade una sera a un gruppo di amici di vecchia data che, come ogni anno, si ritrova in una villa sul mare per festeggiare un compleanno. Da quel momento, il tempo che li separa dalla possibile fine del mondo sembrerà scorrere diversamente, veloce ed eterno, durante una notte d'estate che cambierà le loro vite.

A essere interessati dal cambiamento saranno il medico Pietro (Gassman), l’avvocato Elsa (Gerini), il fisico teorico Enrico (Leo), l’insegnante di storia Paola (Rappoport), l’economista Viktor (Richard Sammel), l’insegnante di scienze Greta (Cervi), lo psicanalista Jacob (Rongione), la fisica ricercatrice Giulia (Francesca Inaudi), la giornalista Jasmine (Angeliqa Devi), la domestica Isabel (Tamayo), la studentessa Anna (Baldari Calabria) e Suor Raffaella (Molina), una monaca clarissa.

Il viaggio della vita

“Io e Paolo Costella (collaboratore alla sceneggiatura) avevamo letto un libro molto interessante e particolare, L’ordine del tempo di Carlo Rovelli e ci sembrò bello condividere la scoperta di quel testo fascinoso e un po’ inquietante con un film”, ha spiegato Liliana Cavani.

“Quando sono molto presa da una lettura mi viene il desiderio di ricavarne un film per condividere col pubblico l’interesse e le emozioni. E così ci siamo immersi in quella lettura dove si dice nella prefazione: “l’intera Fisica è la scienza di come le cose evolvono nell’Universo secondo l’Ordine del Tempo”. La vita è una specie di “viaggio” che noi Umani facciamo nell’Universo secondo un programma che noi esseri umani non abbiamo scelto ma che però accade così come tutto accade secondo l’Ordine del Tempo”, ha aggiunto la regista.

“Per questa avventura ho avuto la fortuna di avere attori bravissimi capaci di esprimere con grande autenticità la varietà di emozioni che il racconto richiede. Ciascuno di loro ha trovato la propria giusta misura per esprimere la paura, la nostalgia, lo stupore, l’incertezza, la speranza… Ma, dunque, la vita è proprio un viaggio secondo l’ordine del Tempo? Di sicuro è un viaggio…inquietante”.

