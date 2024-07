B rano che segna l’inizio del percorso musicale del duo toscano I Lolli, L’isola della libertà ha da adesso il suo video ufficiale. Ve lo presentiamo in anteprima.

L’isola della libertà è il brano che, in rotazione radiofonica dal 2 agosto, ha segnato l’inizio del percorso musicale insieme de I Lolli. Già disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 17 luglio, L’isola della libertà de I Lolli è una canzone dal gusto fresco ed estivo, dal ritmo incalzante impossibile da non ballare: un vero e proprio reggaeton made in Tuscany.

Spiegano I Lolli a proposito di L’isola della libertà: «Il brano è stato registrato e suonato nello studio “L’Atelier della Musica” sotto l’ala del produttore Giorgio Iommi, autore anche per lo Zecchino d’Oro. Lo abbiamo conosciuto durante l’ultimo Cantagiro che abbiamo presentato, e dopo qualche mese ci contattò dicendo che aveva un brano per noi. Lo abbiamo modificato secondo il nostro carattere ed è nata L’isola della libertà. La cosa divertente è che nonostante abbiamo lavorato a questa canzone per due mesi…non ci siamo mai visti! Anche le voci le abbiamo registrate in toscana con il fonico Paolo Cillerai e poi fatte avere a Giorgio via internet».

La copertina del singolo L'isola della libertà de I Lolli.

Il video in anteprima

Il videoclip di L'Isola della Libertà de I Lolli, diretto da Edoardo Amicucci, è stato girato in tre giornate molto intense interamente in Toscana, tra Follonica, Piombino, Scarlino e Serravalle Pistoiese. L'Aloha Beach, storico stabilimento balneare di Follonica, è stata la location più utilizzata nel video. Le riprese sono state gestite grazie a Jacopo D'Antoni, proprietario dello stabilimento e produttore esecutivo del progetto, sotto la supervisione della Giurt Event Manager.

Chi sono I Lolli

I Lolli sono un dinamico duo toscano formato da Matteo Buselli, 26 anni, e Alessandro Pepe, 23 anni. Entrambi si sono diplomati all'Accademia Le Muse, seguendo corsi di recitazione e dizione con Fioretta Mari. La loro formazione musicale include studi di canto moderno con Gianni Nepi e perfezionamento della tecnica vocale con il vocal coach Giancarlo Genise.

La loro carriera è caratterizzata da numerose esibizioni dal vivo, che li hanno portati a esibirsi in piazze, teatri e locali, conquistando sempre più fan grazie alla loro energia e al loro talento. Oltre alla loro attività live, Matteo e Alessandro lavorano come speaker radiofonici per un'emittente toscana, aggiungendo un'altra sfaccettatura alla loro poliedrica carriera artistica.

Nel 2022, I Lolli hanno preso parte alle registrazioni del format televisivo Don't Forget the Lyrics, condotto da Gabriele Corsi. In questa occasione, Matteo ha brillato come campione per sei puntate, supportato da Alessandro, incantando il pubblico con performance canore e sketch comici. La loro presenza carismatica li ha portati anche a essere ospiti in una puntata di Roma chiama triuno triuno su Radio Deejay, sempre invitati da Gabriele Corsi.

Non si fermano qui: I Lolli hanno anche condotto per 3 edizioni le fasi finali del Cantagiro, hanno condotto insieme a Le Donatella e Samara Tramontana il tour estivo nei centri commerciali italiani per il programma TV Nokep Generation, trasmesso su Sky. Hanno inoltre partecipato a varie ospitate televisive e radiofoniche in programmi come I Lunatici, W il Videobox e il Fatti sentire Festival su Rai 2.

Con la loro capacità di fondere musica e intrattenimento, I Lolli sono pronti a portare la loro energia contagiosa ovunque vadano, continuando a crescere e a far sognare il loro pubblico.

