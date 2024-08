L’innocenza: In anteprima, una clip in anteprima del delicato film di Kore-eda Hirokazu

L 'innocenza è un film che invita lo spettatore a esplorare la complessità delle emozioni umane e la bellezza nascosta nelle relazioni interpersonali, con una narrazione che non manca di sorprendere e toccare profondamente.

Dopo essere stato in concorso al Festival di Cannes 2023, arriva nelle sale italiane dal 22 agosto, grazie a BiM Distribuzione, il film L’innocenza. Diretto dal maestro giapponese Kore-eda Hirokazu, il film L'innocenza racconta la storia di Minato, un ragazzino di undici anni che vive con la madre vedova. La tranquillità della loro vita viene scossa quando Minato inizia a mostrare comportamenti insoliti e torna da scuola sempre più abbattuto.

La madre, preoccupata, sospetta che la causa del disagio del figlio sia un insegnante e decide di indagare. Tuttavia, la verità si rivelerà essere molto più complessa e toccante, esplorando una profonda storia di amicizia che sfida le apparenze iniziali.

Amicizia e verità

Come spesso accade nei film di Kore-eda, ciò che sembra ovvio si trasforma in una narrazione stratificata che esplora la natura umana e le sue sfumature. Il protagonista del film L’innocenza è Minato, un giovane che affronta una situazione di grande cambiamento emotivo e sociale. Sua madre, interpretata da Ando Sakura, è una figura premurosa e protettiva, che cerca di capire cosa stia succedendo nella vita del figlio. La madre di Minato è una donna gentile e devota, ma incapace di nascondere le sue emozioni più profonde, che emergono in modo incontrollato.

Hori, l'insegnante principale di Minato, interpretato da Nagayama Eita, rappresenta una figura ambigua, la cui vera natura e intenzioni si rivelano solo con lo sviluppo della trama. Infine, Fushimi, la direttrice della scuola, interpretata da Tanaka Yuko, aggiunge una dimensione di autorità e complessità alla narrazione, contribuendo a svelare strati più profondi della storia.

Il film, infatti, esplora temi universali come l'amicizia, l'innocenza e la scoperta della verità. La storia si addentra nel delicato equilibrio tra percezione e realtà, mostrando come i pregiudizi e le supposizioni possano distorcere la nostra comprensione degli eventi e delle persone. Kore-eda, in collaborazione con Sakamoto Yuji, ha costruito una narrazione che non si limita a raccontare una semplice storia, ma invita lo spettatore a riflettere sulle complessità delle relazioni umane e sull'importanza di andare oltre le apparenze.

La scelta di utilizzare giovani attori come Kurokawa Soya e Hiiragi Hinata, rispettivamente nei ruoli di Minato e Yori, è stata determinante nel rendere credibile la rappresentazione della gioventù e dell'amicizia.

La clip in anteprima

La colonna sonora, composta da Ryuichi Sakamoto, ha aggiunto una dimensione emotiva unica al film L’innocenza. Kore-eda aveva da tempo desiderato collaborare con Sakamoto, e l'inclusione delle sue musiche ha elevato l'atmosfera e il tono della pellicola. La musica di Sakamoto, descritta dal regista come essenziale per la realizzazione del film, ha contribuito a creare un'esperienza cinematografica completa e coinvolgente.

