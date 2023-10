L’imprevedibile viaggio di Harold Fry: La storia di un eroe umanamente straordinario – Clip in anteprima

J im Broadbent è il protagonista del film L’imprevedibile viaggio di Harold Fry, in uscita al cinema. Tratto da un bellissimo bestseller, racconta di coraggio, amicizia, senso di colpa e speranza. In anteprima, una clip esclusiva.

Arriva al cinema dal 5 ottobre, distribuito da BiM Distribuzione, il film L’imprevedibile viaggio di Harold Fry, diretto da Hattie Macdonald. Jim Broadbent, Penelope Wilton, Earl Cave e Linda Bassett sono i protagonisti della storia tratta dal romanzo omonimo di Rachel Joyce, edito in Italia da Giunti, con al centro Harold, un uomo qualunque che intraprenderà un incredibile viaggio in grado di fare scalpore e conquistare chiunque.

Il poster del film L'imprevedibile viaggio di Harold Fry.

La trama del film

Il film L’imprevedibile viaggio di Harold Fry è una celebrazione della vita e un ritratto sincero dell’amore universale sullo sfondo della straordinaria bellezza della campagna inglese.

Harold (il premio Oscar Jim Broadbent) è un uomo qualunque che ha sempre vissuto senza prendere iniziative e restando in disparte. Un giorno scopre che una vecchia amica è molto malata e decide di andarla a trovare attraversando a piedi l'Inghilterra. Certo che il suo eroico gesto la terrà in vita, Harold Fry intraprende un incredibile viaggio che farà scalpore conquistando tutta la nazione...

“Quando ho letto l’incredibile romanzo di Rachel Joyce, ne sono stata immediatamente affascinata”, ha spiegato la regista Hattie Macdonald. “Rachel affronta i temi del lutto, della perdita, del senso di colpa e della cura: al centro del romanzo ci sono temi universali. Credo che Harold sia un eroe straordinario, con il suo coraggioso salto nell’ignoto dimostra che è possibile guarire attraverso un atto di fede”.

“Dentro Harold covano grandi inquietudini e conflitti interiori, ma il suo viaggio è emozionante, persino poetico. Dal punto di vista cinematografico, si tratta di un'occasione meravigliosa per stare accanto a un personaggio e seguirlo lungo il suo viaggio”, ha aggiunto.

“I protagonisti di questo film sono difficili da far vivere sullo schermo: è come se Harold e sua moglie Maureen si fossero barricati dietro il silenzio e avessero smesso di respirare all’unisono. Essendo stato scelto per leggere l'audiolibro, in occasione dell’uscita del romanzo, Jim Broadbent era la scelta più naturale per il ruolo del protagonista. Penelope Wilton apporta una complessità e una profondità emotiva di straordinaria precisione a Maureen: insieme Jim e Penelope sono riusciti a incarnare una coppia reciprocamente estranea seppure unita in un momento cruciale di cambiamento”.

La clip in anteprima

“Spero che il pubblico si commuova vedendo le interpretazioni e capisca l'importanza di creare legami con le persone e i luoghi che ci circondano”, ha evidenziato la regista Hattie Macdonald. “È una storia bella e ottimistica che ci esorta a essere coraggiosi, ad affrontare il buio anche se ci fa un po' paura. L’incredibile viaggio di Harold Fry è un film che ci insegna che le cose possono cambiare e che, grazie a un atto di fede, possono accadere cose belle”.

Vediamo, allora, insieme una clip in anteprima esclusiva del film L’incredibile viaggio di Harold Fry.