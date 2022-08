L’imperatrice: Torna la favola d’amore di Sissi in una serie tv Netflix

L a favola dell’amore tra la principessa Sissi e l’imperatore Franz torna a rivivere in una serie tv Netflix disponibile da settembre, L'imperatrice.

L’imperatrice è la nuova serie tv Netflix dedicata alla storica figura della principessa Sissi. In attesa che su Canale 5 arrivi la seconda stagione di Sissi e che al cinema approdi Il vestito dell’imperatrice, la piattaforma torna a raccontare la storia di Elisabetta d’Austria con una nuova sontuosa produzione, disponibile dal 29 settembre.

Cosa racconta la serie tv L’imperatrice

Composta da sei episodi scritti da Katharina Eyssen, la serie tv Netflix L’imperatrice mette in scena la nascita di uno degli amori più raccontati dal cinema. Quando la ribelle Elisabetta ("Sissi") incontra l'Imperatore d'Austria Francesco Giuseppe, l'amore inebriante della giovane coppia stravolge completamente la gerarchia di potere presso la corte viennese.

Dopo il matrimonio la giovane imperatrice deve farsi valere non solo nei confronti della suocera Sofia, sovrana assetata di potere, ma anche con il cognato Maxi, che desidera il trono (e anche Sissi). Mentre le truppe nemiche si assembrano al confine dell'impero asburgico, i viennesi si ribellano contro l'imperatore. Elisabetta deve scoprire di chi si può fidare e qual è il prezzo da pagare per essere una vera imperatrice e un esempio di speranza per il popolo.

La locandina di L'imperatrice.

Due nuovi volti

Diretta da Katrin Gebbe e Florian Cossen, la serie tv Netflix L’imperatrice comincia in un giorno d’agosto del 1853, quando due giovani si incontrano fatidicamente. Tra loro, è amore a prima vista. Lui è l’imperatore Francesco Giuseppe, mentre lei è Elisabeth von Wittelsbach, principessa di Baviera e sorella della donna che Franz dovrebbe sposare. Iniziano tutte così le storie che su grande e piccolo schermo ripercorrono la vita dell’imperatrice Elisabetta, meglio nota come Sissi, e affascino il pubblico di mezzo mondo da generazioni.

Nella serie tv Netflix L’imperatrice, Sissi e Franz hanno il volto di Devrim Lingnau e Philip Froissant. Lingnau è apparsa per la prima volta davanti alla camera a 16 anni e da allora ha girato continuamente per il cinema e la televisione. Froissant invece vive a Monaco e frequenta la Otto Falckenberg School. Ventiseienne, ha cominciato da poco a recitare e di recente è stato tra gli interpreti del thriller Isola nera.

“L’Imperatrice, la nuova serie tv Netflix, ci permette di raccontare la commovente storia dell’imperatrice Elisabetta a una nuova generazione di spettatori”, ha commentato la showrunner Katharina Eyssen. “Sissi è ora la perfetta rappresentazione di una donna moderna. Devrim non è solo un’attrice molto talentuosa ma anche l’incarnazione perfetta della Sissi che volevamo: intelligente, passionale e ribelle. Philip ha trasformato invece Franz in qualcuno che finora non avevamo mai visto: un sovrano affascinante e contraddittorio i cui conflitti sono più attuali che mai”.

Devrim Lingnau e Philip Froissant in L'imperatrice.

Una visione inedita

I sei episodi della serie tv Netflix L’imperatrice si concentrano sui mesi successivi all’arrivo di Sissi alla corte viennese. La storia d’amore tra Sissi e Franz è ovviamente il fulcro della narrazione.

Elizabeth è vista come una giovane donna in anticipo sui tempi, in grado di ribellarsi alle rigide regole del XIX secolo e di corte. Franz, il suo amato, è un sovrano dai mille volti che svolgerà un ruolo importante nel plasmare la storia europea moderna. Sullo sfondo di gelosie, intrighi e lotte di potere dietro le quinte della corte asburgica e dell’emergente questione della libertà del popolo, lo spettatore viene proiettato in uno scintillante mondo illusorio. Ed è qui che la giovane Sissi deve lottare per il posto che le spetta e per il diritto di non essere solo la figura di spicco di un impero in difficoltà.

TheWom.it vi regala una straordinaria galleria fotografica in anteprima.

