L’Imperatrice 2: Sissi torna su Netflix più ribelle e pronta a sfidare le insidie

T orna l'amatissima serie L’Imperatrice con una nuova stagione. Intrighi, passione e il coraggio di una donna che riscrive la storia: ecco cosa ci attende nel secondo capitolo della saga di Sissi su Netflix.

Dal 22 novembre ritroveremo su Netflix l’amata Sissi al centro della serie tv L’Imperatrice 2. Nata dalla mente della showrunner e sceneggiatrice Katharina Eyssen, la serie tv Netflix L’imperatrice 2 prosegue il racconto da dove si era interrotta la prima stagione.

Mai dire a una donna di calmarsi — e men che meno a una donna vivace come l’Imperatrice Elisabeth d’Austria (interpretata da Devrim Lingnau), che conferma la verità dell’adagio secondo cui le donne ben educate raramente fanno la storia, come si evince già dal trailer della serie tv Netflix L’Imperatrice 2.

Proprio come Sissi, il dramma storico di Netflix ha conquistato immediatamente i cuori e le menti di tutto il mondo al suo debutto nel 2022 e l’attesa per una seconda stagione e la sua dose abbondante di intrighi di corte, costumi sontuosi, romanticismo e passione, è alle stelle.

“Sono incredibilmente grata di essere riuscita a toccare così tante persone sia Germania sia in tutto il mondo”, ha dichiarato la showrunner Katharina Eyssen. “La storia della vita di Elisabeth è una storia sul potere dell’amore, ma anche sul coraggio di essere diversi e sulla speranza per un futuro migliore. Ed è proprio questo di cui abbiamo bisogno in questo momento. Siamo quindi molto felici di poter continuare a raccontare questa storia emozionante”.

Nel cast, anche l’attore italiano Andrea Bruschi.

Tra prima e seconda stagione

Nella prima stagione della serie tv, la ribelle Sissi si ritrova incapace di conformarsi al rigido sistema che governa la corte reale degli Asburgo. Quando la temibile suocera Sofia (Melika Foroutan) suggerisce che Sissi torni in Baviera e consideri l’annullamento del matrimonio, lei accetta. Arriva persino a nascondere la sua gravidanza all’uomo che ama. Ma mentre lascia il palazzo, si imbatte in una folla di manifestanti arrabbiati. Invece di ritirarsi dietro i cancelli come il marito, Elisabeth si avvicina a loro, inginocchiandosi e annunciando pubblicamente la sua gravidanza.

L’Imperatrice 2, seconda stagione della serie tv Netflix, inizia appena dopo quella prima crisi. La giovane coppia formata da Franz Joseph (Philip Froissant) ed Elisabeth (Devrim Lingnau) desidera godersi la loro felicità da novelli sposi quando oscure nubi si addensano sopra il Palazzo di Schönbrunn. Franz si trova inaspettatamente ad affrontare un potente avversario in Europa. E anche Elisabeth subisce una forte pressione: deve necessariamente dare al mondo un figlio perché un erede al trono è necessario a garantire il futuro dell’impero.

Quando il destino colpisce con tutta la sua forza, l’amore della coppia rischia di spezzarsi definitivamente. Ed Elisabeth deve lottare non solo per la sua famiglia, ma anche per l’integrità della sua anima...

