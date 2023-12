L’età giusta: L’imperdibile film di Natale di Paramount+ con quattro arzille ottantenni

A rriva su Paramount+ il film L’età giusta, in cui Valeria Fabrizi, Paola Pitagora, Gigliola Cinquetti e Giuliana Lojodice affrontano un rocambolesco e divertente viaggio on the road all’insegna dei buoni propositi.

L’età giusta è il film original che Paramount+ propone in esclusiva a partire dal 24 dicembre. Diretto da Alessio Di Cosimo e prodotto da 102 Distribution, Settembre Produzioni, Cd Cine Dubbing, Antracine e Well Enough Film in collaborazione con Rai Cinema – Mic DGCA, Regione Umbria e Umbria Film Commission, il film Paramount+ L’età giusta racconta la vicenda di quattro donne ottantenni che non si arrendono al tempo che passa e hanno due giorni per far crescere un ragazzo che non vuole diventare adulto.

Le quattro incredibili protagoniste – Francesca, Olimpia, Luciana e Anna – sono interpretate da quattro mostri sacri della recitazione e del canto come Valeria Fabrizi, Paola Pitagora, Gigliola Cinquetti e Giuliana Lojodice. Per spiegare ai ragazzi delle nuove generazioni, diciamo che hanno tutte quante a loro modo lasciato un segno nella storia dello spettacolo italiano. A loro si affianca il giovane Alessandro Bertoncini, nei panni di Alessandro, il nipote dell’ottantacinquenne Francesca.

La trama del film

La storia del film Paramount+ L’età giusta comincia nel passato, quando Francesca (Valeria Fabrizi) si ritrova a far da mamma e papà al nipotino Alessandro sperando di traghettarlo al meglio verso l’età adulta. Anni dopo, ritroviamo Alessandro che, oramai ventisettenne, non ha ancora trovato il suo posto nel mondo. È un “bambacione”, come direbbe la nonna, che non ha un lavoro stabile e che vive una relazione alquanto complicata con la pseudo-fidanzata Eleonora. Francesca, invece, si è ritirata a vivere in una casa di riposo, dove tra una tombola natalizia e la previsione di un pellegrinaggio ad Assisi ha stretto amicizia con Olimpia (Paola Pitagora), Luciana (Gigliola Cinquetti) e Anna (Giuliana Lojodice).

Delle quattro amiche, Olimpia è quella che ha una relazione sentimentale con un fantomatico fidanzato virtuale che, da un servizio al telegiornale, scopriamo presto essere un truffatore seriale, una realtà che la donna non vede e che soprattutto non accetta. Per smascherare il truffatore, Francesca ha una brillante idea: sfruttare il viaggio ad Assisi per vendicare tutte quelle donne raggirate e dare una scossa al nipote. Impossessandosi di un pulmino e partendo alla volta dell’avventura, le quattro arzille ottantenni ed Alessandro andranno incontro a un’avventura imprevedibile che si rivela essere un viaggio emozionante attraverso le sfide della vita e delle relazioni umane.

“Ridere è il linguaggio dell’anima” è una delle frasi che il personaggio di Olimpia pronuncia nel film Paramount+ L’età giusta. Ed è tra risate, lacrime, una sosta nella tenuta di Giuseppe Pambieri e un funerale, che il pubblico assiste a una storia di resilienza e amicizia in cui è l’unione tra generazioni diverse a dettare il finale e la risoluzione di ogni conflitto.

“C’è sempre qualcosa che riesce a stupirci”, dirà Francesca in un frangente ma è la stessa frase che potrebbe pronunciare chiunque di noi al cospetto di una vicenda che sa essere commovente, tenera, divertente, sagace e, persino, un pizzico audace, affrontando temi come la liberalizzazione delle droghe leggere, il patriarcato, la cleptomania e l’Alzheimer.

Del film Paramount+ L’età giusta abbiamo avuto modo di parlare con Valeria Fabrizi, Paola Pitagora, Giuliana Cinquetti, Giuliana Lojodice, Alessandro Bertoncini e il regista Alessio Di Cosimo durante una round table particolarmente “affollata” e “unica”.

Il poster del film Paramount+ L'età giusta.

L’età giusta: Intervista al cast

Quale è stato il lato che avete amato dei vostri singoli personaggi? Avete rivisto in loro qualcosa di voi?

Valeria Fabrizi: “Nella vita sono nonna e sono così come Francesca. Si è creato un particolare feeling con Alessandro Bertoncini che interpreta mio nipote. E, quindi, mi è anche riuscito facile interpretarla”.

Alessio Di Cosimo: “Ci sono anche alcune scene un po’ più tenere in cui chiamavo lo stop e Alessandro o Valeria avevano davvero le lacrime agli occhi”.

Valeria Fabrizi: “Io quasi sempre… sono una che si piange addosso ma è vero che con il passare dell’età si diventa molto più fragili”.

Paola Pitagora: “Della mia Olimpia, ho amato molto l’aspetto Bovary: sogna un innamorato che non esiste, si concia come una contessa sulla panchina e ha una delicatezza che mi è piaciuta tanto”.

Valeria Fabrizi: “Ma poi il suo innamorato non si è più visto”…

Paola Pitagora: “Non esiste lui, non hai neanche letto la trama!” (ride, ndr).

Gigliola Cinquetti: “Aspettavamo tutte questa apparizione, tant’è che in attesa del montaggio finale anch’io mi sono chiesta come finisse: quando vivi le riprese, non stai a pensare al finale ma ti concentri su quello che c’è prima. Io stessa ho visto come finiva soltanto stanotte quando ho ricevuto il link per la visione. Del mio personaggio, Luciana, ho amato che fosse abbastanza gradassa rispetto a me, che sono tutta mediata, diplomatica… un po’ ipocrita, insomma.

Paola Pitagora: “Ma non ti buttar giù!”

Gigliola Cinquetti: “Me l’hanno detto ma rivendico la mia buona ipocrisia: la considero una forma di rispetto, educazione e civiltà: Luciana invece è una che sbrocca dandosi delle arie che non può permettersi. È il classico “guappo ‘e cartone”, come diceva Sophia Loren, e questo mi ha permesso di tirare fuori un aspetto represso ma vero di me: sono un “guappo ‘e cartone””.

Giuliana Lojodice: “Io sono stata molto contenta di avere poche battute. Anzi, quasi niente: come la mia Anna, facevo tutto solo con gli occhi e qualche volta con una mano.

Valeria Fabrizi: “Ma poi, ti sveglio nella scena dell’interrogatorio…”

Giuliana Lojodice: “Sì ma è stato un altro attacco di Alzheimer piuttosto pesante (ride, ndr)”.

Paola Pitagora: “Ma in quella scena dici qualcosa fi giustissimo: i vecchi hanno diritto di farsi le canne per non entrare nella depressione. Hai detto una frase di una lucidità terrificante, di fronte alla quale siamo rimaste tutte agghiacciate”.

Giuliana Lojodice: “Lo so ma io le canne non me le sono mai fatte!”

Paola Pitagora: “Che ti sei persa! (ride, ndr).

Giuliana Lojodice: “Proveremo anche quello (ride, ndr). È stata comunque un’esperienza bellissima da cui ho imparato che nel cinema meno fai meglio è”.

Alessio Di Cosimo: “Al contrario del teatro…”.

Giuliana Lojodice: “Anche al teatro devi stare attenta: il rischio è che altrimenti si diventi gigioni”.

Qual è stato il momento più divertente da filmare?

Paola Pitagora: “Quella in cui siamo sul pulmino in direzione Assisi e veniamo fermati dalla polizia. Anna, il personaggio interpretato da Giuliana Lojodice, offre della marijuana agli agenti. Succede ovviamente l’ira di Dio e finiamo tutti quanti in questura. La scena dell’interrogatorio davanti alla commissaria donna, interpretata dalla moglie di Alessio, che ci guarda come marziani è tremenda: mi sono molto divertita”.

Alessio Di Cosimo: “Io sceglierei invece la scena in cui le protagoniste ballano prima di passare la notte nella tenuta del personaggio interpretato da Giuseppe Pambieri. Abbiamo girato di sera e c’era un freddo cane: a un certo punto, in cuffia sentivo loro quattro che ridevano e si “lamentavano” del fatto che non fermassi l’azione… beh, ballavano a più non posso: le ho lasciate libere di ballare perché erano troppo belle”.

Non è l’età: in una scena, possiamo vedere Paola Pitagora intonare il celebre brano con cui Gigliola ha vinto il Festival di Sanremo. Che indicazioni vi siete date?

Paola Pitagora: “Santa Gigliola che generosamente me l’ha impostata e mi dava gli attacchi giusti: io ero molto emozionata”.

Gigliola Cinquetti: “Paola è stata bravissima. Intanto, perché non aveva bisogno dei miei attacchi: li ritardava o anticipava, dando una sua interpretazione completamente diversa e autonoma della canzone, piena di humor, con un lampo di follia nello sguardo e una giocosità che lasciava trasparire”.

Giuliana Lojodice: “Ma la canti ancora nelle tue tournée extraterritoriali?”.

Gigliola Cinquetti: “Certo che sì”

Giuliana Lojodice: “Ma hai questo coraggio? (ride, ndr).

Gigliola Cinquetti: “Ci rimarrei male se non la cantassi”.

(Curiosamente, Giuliana Lojodice conduceva il Festival di Sanremo vinto da Gigliola Cinquetti con la canzone. La risposta prevede anche un inedito duetto tra Paola Pitagora e Gigliola Cinquetti sulle note di Non ho l’età: lo vedete nel video qui sotto, ndr).

La vostra complicità è palese: cosa avete imparato l’una dall’altra?

Valeria Fabrizi: “Il carattere, innanzitutto, e il modo di essere di una collega. Ma cosa dovevamo imparare? Il peggio. E ho detto tutto (ride, ndr)”.

Gigliola Cinquetti: “Ogni tanto facevamo dei pigiama party”

Giuliana Lojodice: “Eravamo alloggiate tutte insieme: c’era chi usciva in camicia da notte, chi girava in pigiama e chi non trovava mai il telefonino, puntualmente finito sotto le coperte.

Valeria Fabrizi: “E facevamo delle cenette buonissime: infatti siamo tutte ingrassate, abbiamo dovuto chiamare il dietologo dopo, pagato dalla produzione per farci dimagrire!” (ride, ndr).

Il personaggio di Alessandro Bertoncini, il nipote Alessandro, è molto coraggioso: ha una tenerezza e una gentilezza che rimangono intatte fino alla fine del film. Com’è stato interpretare un personaggio così in un momento in cui sono tutti aggressivi?

Alessandro Bertoncini: “Facile perché sono così nella vita reale. Cerco di stare sereno anche nelle avversità, fanno parte anche quelle del processo. La difficoltà arriva a quello che deve diventare: si può affrontare tutto con il sorriso”.

Alessio Di Cosimo: “Avevo conosciuto Alessandro tanto tempo fa e avevo notato questi tratti nei suoi occhi. Chi ha il cuore tenero, secondo me, ha tanto coraggio e molto da raccontare che per paura non tira fuori. Il personaggio che interpreta è un ragazzo con un cuore grandissimo (e non un “bambacione”, come dice la nonna) che, a causa dei suoi traumi, tende a nascondersi e ad avere timore di mostrare chi è: riuscirà a tirare pian piano fuori la sua natura grazie alla nonna, mostrando di avere in realtà molto più da dire rispetto ad altri che fanno i gradassi”.

Come ti sei trovato con Valeria Fabrizi come nonna?

Alessandro Bertoncini: “È stata tosta perché Valeria è una donna incredibile. Si è creato tra di noi un rapporto che traspare anche in scena: ci siamo trovati molto bene insieme e tuttora ci sentiamo al telefono. Anche se, la chiamo più io di quanto mi chiami lei. Ma l’empatia sul set è stata tale che avevo preso il suo accento bolognese. La adoro: per me, ora è come se avessi tre nonne”.

Gigliola, cantavi Non ho l’età e adesso è l’età giusta?

Gigliola Cinquetti: Cantavo Non ho l’età perché non ce l’avevo realmente. Era una bellissima canzone e io facevo la cantante. Comunque, continuo a non avere l’età e non ce l’avrò mai: ho ormai introiettato quella canzone. Lei mi possiede e io la possiedo. Siamo possedute (ride, ndr)!

L'età giusta: Le foto del film 1/28 2/28 3/28 4/28 5/28 6/28 7/28 8/28 9/28 10/28 11/28 12/28 13/28 14/28 15/28 16/28 17/28 18/28 19/28 20/28 21/28 22/28 23/28 24/28 25/28 26/28 27/28 28/28 PREV NEXT