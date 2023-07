T heWom.it vi offre in anteprima una clip estratta dal film L’estate più calda, il più visto di Prime Video. Nelle immagini, farete la conoscenza del bel don Nicola interpretato da Gianmarco Saurino e di Lucia, colei che con il volto di Nicole Damiani non rimarrà inerme di fronte al suo fascino.

Da quando è uscito lo scorso 6 luglio, L’estate più calda occupa stabilmente la posizione numero 1 dei film più visti su Prime Video. Diretto da Matteo Pilati e interpretato da Gianmarco Saurino con le esordienti Nicole Damiani e Alice Angelica, L’estate più calda ha conquistato il cuore non solo degli spettatori di Prime Video ma anche del popolo dei webnauti, che tanto interesse mostrano su ogni cosa che riguardi il film.

La storia, come abbiamo avuto modo di raccontarvi, si concentra su un’estate particolare in un’immaginaria località siciliana, dove l’arrivo di Don Nicola (Saurino), un diacono in procinto di diventare prete, rimette in discussione i propositi non solo delle amiche Lucia (Damiani) e Valentina (Angelica) ma anche dell’intero paese. Nonostante un anticiclone che si rivelerà un bluff, tutti quanti avranno modo di realizzare chi sono e capire cosa vogliono veramente.

Non sei ancora iscritto a Prime Video e vuoi vedere il film L'estate più calda? Prova Prime GRATIS per 30 giorni. Puoi annullare in qualsiasi momento.

L'estate più calda: Le foto del film 1/53 2/53 3/53 4/53 5/53 6/53 7/53 8/53 9/53 10/53 11/53 12/53 13/53 14/53 15/53 16/53 17/53 18/53 19/53 20/53 21/53 22/53 23/53 24/53 25/53 26/53 27/53 28/53 29/53 30/53 31/53 32/53 33/53 34/53 35/53 36/53 37/53 38/53 39/53 40/53 41/53 42/53 43/53 44/53 45/53 46/53 47/53 48/53 49/53 50/53 51/53 52/53 53/53 PREV NEXT

La clip in anteprima

TheWom.it vi offre oggi una clip in esclusiva del film Prime Video L’estate più calda. Nelle immagini, farete la conoscenza di Don Nicola alle prese con una conversazione con Don Carlo (il mitico Nino Frassica) sul significato della tentazione. Don Nicola appare fermo nella sua decisione ma davvero le ragazze non gli interessano? Oppure qualcosa di inatteso si profila all’orizzonte?

Ma, oltre al Don Nicola, conoscerete anche Lucia, seduta a tavola con i suoi genitori (Barbara Tabita e Luca Capuano). Stanno pranzando e la discussione finisce con il vertere su colui di cui tutti parlano… don Nicola e il caos che con la sua presenza à la Uccelli di Rovo ha portato con sé in paese!

Non sei ancora iscritto a Prime Video e vuoi vedere il film? Prova Prime GRATIS per 30 giorni. Puoi annullare in qualsiasi momento.