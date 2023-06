L’estate più calda su Prime Video: Una storia di amicizia e di amore sotto il sole della Sicilia

A rriva su Prime Video il film L’estate più calda, opera seconda di Matteo Pilati, l’apprezzato regista di Maschile Singolare. Racconto di amicizia e di amore, non è l’Uccelli di Rovo 2.0 come in molti lo hanno già erroneamente definito. rriva suil film, opera seconda di Matteo Pilati, l’apprezzato regista di Maschile Singolare. Racconto di amicizia e di amore, non è l’Uccelli di Rovo 2.0 come in molti lo hanno già erroneamente definito.

L’estate più calda non è solo quella che si profila all’orizzonte ma è anche il titolo del nuovo film di Matteo Pilati disponibile dal 6 luglio in esclusiva su Prime Video. Prodotto da Notorious Pictures e Amazon Studios in collaborazione con Rufus Film, L’estate più calda segna il ritorno di Pilati dietro la macchina da presa dopo lo straordinario successo in tutto il mondo della sua opera prima, Maschile singolare.

Ed è da quel film, premiato dai Diversity Media Awards, che Pilati si porta dietro il protagonista maschile Gianmarco Saurino, il co-sceneggiatore Giuseppe Paternò Raddusa e la presenza (anche se in un piccolo ruolo) di Michela Giraud. Protagoniste della storia, accanto a Saurino, sono le giovanissime Nicole Damiani e Alice Angelica, affiancate dai più navigati Stefania Sandrelli, Nino Frassica, Barbara Tabita e Luca Capuano. Ma anche da Giuseppe Giofrè, reduce dal ruolo di giudice in Amici di Maria De Filippi, e Mehdi Meskar.

Della colonna sonora, in cui spiccano hit di Paola e Chiara ma anche di Alice, fa parte anche Fulmini addosso, il nuovo singolo di Francesca Michielin.

La trama del film

Il film Prime Video L’estate più calda ci porta in un paesino della Sicilia meridionale dove l’inizio dell’estate segna gli ultimi giorni che le amiche Lucia (Nicole Damiani) e Valentina (Alice Angelica) passeranno insieme prima che Lucia parta per Roma per frequentare l’università. Ma quei giorni di calura e anticiclone sono anche gli ultimi che Nicola (Gianmarco Saurino) vivrà da diacono prima di diventare prete.

Lucia trascorrerà le vacanze dividendo il suo tempo fra l’attività di animatrice nel Centro Estivo parrocchiale e la cura degli animali e del parco della grande villa che lo ospita. L’arrivo di Nicola nella parrocchia di Don Carlo (Nino Frassica) porta euforia e scompiglio in paese: il giovane diacono piace subito a tutti, in particolare a Valentina, che si mette in testa di conquistarlo. Per aiutare l’amica, Lucia si avvicina progressivamente a Nicola, scoprendo di condividere con lui molti interessi e la stessa visione del mondo, finché un incidente non arriva persino a scatenare tra loro una bruciante passione… su cui indaga a modo suo Carmen (Stefania Sandrelli), la pettegola del paese.

“L’estate più calda è una storia di amicizia e di amore, fra commedia romantica e dramma, incorniciata dall’atmosfera magica e sensuale della Sicilia meridionale. Al centro del film, per chi vorrà fruirne con maggiore attenzione, il conflitto tra idealismo e concretezza, declinato su vari piani con tono leggero e ironico”, ha commentato il regista Matteo Pilati, che sarà presto al centro di un’intervista in esclusiva per TheWom.it.

“Alla mia seconda esperienza come regista, ho avuto le risorse - umane e non - per affinare le mie capacità e crescere, completamente sollevato dalle preoccupazioni di produttore indipendente. È stato un film di molte “prime volte” per me: la prima volta con un centinaio di comparse, la prima volta con un nutrito gruppo di minori, la prima volta con un gregge di alpaca, la prima volta con gli effetti speciali (no spoiler), la prima volta con un crane o un drone a disposizione… Spero che ciò non risulti troppo palese dal risultato finale, ça va sans dire”.

“Pur non essendoci riferimenti autobiografici diretti, ho attinto a piene mani dal mio vissuto: come i protagonisti di L’estate più calda, anch’io - durante gli anni dell’adolescenza - partecipavo alle attività della parrocchia del mio paese, Centro Estivo incluso. Credo, tuttavia, che in tanti - non solo i miei amici dell’epoca - riconosceranno le situazioni e le dinamiche raccontate nel film, soprattutto chi è cresciuto in provincia, non necessariamente nella bellissima Sicilia”.

Il poster del film Prime Video L'estate più calda.

Il cast

Il film Prime Video L’estate più calda vanta un cast di prim’ordine scelto accuratamente dal regista Matteo Pilati. “Il ruolo di Nicola, il protagonista maschile del film, è stato pensato per Gianmarco Saurino, che - ancora prima di firmare - ha contribuito a sviluppare il suo personaggio già in fase di scrittura”, ha spiegato Pilati.

“Dotato di grandissima sensibilità e di una presenza magnetica, ho potuto contare su Gianmarco anche per essere un modello di professionalità e disciplina per le due attrici protagoniste: L’estate più calda è il film d’esordio sia per Nicole Damiani (Lucia) sia per Alice Angelica (Valentina), due incredibili giovani attrici che - sono sicuro - entreranno nel cuore del pubblico esattamente come è successo a me quando le ho incontrate ai provini. Lavorare con Stefania Sandrelli (Carmen) e riportarla nei luoghi dove ha girato Divorzio all’italiana (il film per cui è stato coniato il termine “commedia all’italiana”) è stato insieme un onore, una responsabilità e una grandissima gioia. Nino Frassica (Don Carlo) ha portato al suo personaggio e sul set la sua verve da istrione, lavorando con creatività ed entusiasmo incontenibili”.

“Anche per i ruoli da non protagonisti mi è stato consentito di lavorare con attrici e attori di grande talento, che hanno infuso i loro ruoli con intelligenza e mestiere. Non me la sono davvero sentita di fare a meno di Michela Giraud che, con grande generosità, ha accettato un piccolo ruolo molto divertente (quello della sorella di Nicola, ndr). Sempre in due piccoli ruoli pensati apposta per loro, è stato per me un privilegio “tenere a battesimo” il ballerino e coreografo Giuseppe Giofrè e il content creator Pierluca Mariti”.

I personaggi

Dopo aver scoperto il cast e le scelte che vi stanno dietro, TheWom.it vi presenta anche l’esclusiva guida ai personaggi che popolano il film Prime Video L’estate più calda, prima di lasciarvi a una ricca gallery.

LUCIA (Nicole Damiani) ha 18 anni e vive in un piccolo paese della costa siciliana meridionale. Profondamente idealista, frequenta la parrocchia, dove si dedica all’animazione nel Centro Estivo, ma anche alla cura degli alpaca e del grande parco della villa parrocchiale.

NICOLA (Gianmarco Saurino) ha 26 anni e ha finito il seminario a Roma. Passerà i tre mesi che lo separano dalla sua ordinazione sacerdotale ad aiutare Don Carlo, nella parrocchia frequentata da Lucia.

VALENTINA (Alice Angelica) ha 18 anni ed è la migliore amica di Lucia. Pigra e un po’ goffa, non si è mai innamorata. Lucia le ha promesso di aiutarla a perdere la verginità prima della fine dell’estate.

CARMEN (Stefania Sandrelli) è una parrocchiana devota, grande appassionata di pettegolezzi e tabagista accanita. Spesso si rivolge allo spirito del marito defunto, Leoluca, per amore del quale molti anni prima si trasferì in paese.

DON CARLO (Nino Frassica) è il parroco del paese dove Lucia e i suoi amici vivono. Moderno Don Abbondio, ha sviluppato – con gli anni – un’importante dipendenza dai farmaci.

SUOR AGATA (Monica Guazzini) e SUOR ENZA (Balkissa Maiga) sono le responsabili del Centro Estivo parrocchiale e vivono nella grande villa.

TIZIANA (Barbara Tabita) e ANGELO (Luca Capuano) sono i genitori di Lucia, aperti e moderni.

OMAR (Mehdi Meskar) è il ragazzo di Lucia da diversi anni. Passa l’estate in Egitto con la famiglia paterna, a cui non ha ancora detto di voler sistemarsi in futuro con una ragazza italiana.

DAMIANA (Michela Giraud) è la sorella di Nicola: si trova agli arresti domiciliari a casa del padre RODOLFO (Antonio Conte). MICHELE (Giuseppe Giofrè) è il nuovo fidanzato di Damiana. Per starle vicino, si è trasferito a vivere insieme a lei e passa le giornate sollevando pesi.

ARTURO (Alberto Rossi), GIOVANNA (Miriam Nicolosi) SALVATORE (Nino Domina), MARIA CHIARA (Dalila Ricotta) e IGNAZIO (Tony Lusi) sono gli amici di Lucia, Valentina e Omar, come loro frequentano la parrocchia e sono animatori del Centro Estivo.

