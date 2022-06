L’estate nei tuoi occhi: Su Prime Video la serie tv dal romanzo di Jenny Han

A rriva su Prime Video la serie tv L’estate nei tuoi occhi, la trasposizione del primo capitolo della Trilogia dell’Estate dell’amata scrittrice Jenny Han.

L’estate nei tuoi occhi è la nuova serie tv che Prime Video propone dal 17 giugno. Si tratta di un drama multigenerazionale incentrato su un triangolo amoroso che si viene a creare tra una ragazza e due fratelli, sul rapporto in continua evoluzione tra le madri e i loro figli e sul potere duraturo delle forti amicizie femminili.

L’estate nei tuoi occhi è dunque un racconto di formazione sull’amore, sulle prime rotture e sulla magia di un’estate perfetta, quella in cui la protagonista Belly scopre di essere diventata… bella!

L’amore al sole

Dietro alla serie tv Prime Video L’estate nei tuoi occhi si cela il nome della sceneggiatrice e scrittrice Jenny Han. Dopo il grande successo del franchise To All the Boys su Netflix, Han porta sullo schermo un altro suo romanzo rosa molto amato, il primo di una trilogia (definita come la “Trilogia dell’Estate”).

Composta da sette episodi, la serie tv L’estate nei tuoi occhi - su Prime Video dal 17 giugno – ci fa entrare nel mondo della sedicenne Isabel “Belly” Conklin (Lola Tung), che da un giorno all’altro realizza di far girare la testa a chiunque ovunque vada.

Belly è pronta a trascorrere un’altra estate a Cousin’s Beach, come sempre con i suoi due più cari amici d’infanzia: i fratelli Conrad (Christopher Briney) e Jeremiah (Gavin Casalegno). Conrad, il maggiore dei due, è quello per cui Belly ha da sempre una cotta e che finalmente sembra prestarle attenzione. Ma anche Jeremiah, il minore, nutre dei sentimenti che non ha mai osato rivelare a Belly.

“Ho le farfalle nello stomaco: non vedo l’ora che la serie tv arrivi finalmente a tutti quei lettori della trilogia che l’aspettano da tempo”, ha dichiarato la scrittrice. Del resto, gli appassionati della Trilogia dell’Estate aspettano una trasposizione delle vicende di Belly sin dal 2009, anno in cui è stato pubblicato il primo capitolo.

“La prima volta che ho messo piede sul set ho pianto”, ha confessato Han. “La serie tv Prime Video restituisce al meglio le atmosfere di L’estate nei tuoi occhi. C’è tutto il brivido e l’euforia del primo amore. Così come mostra cosa significhi amare qualcuno da tempo senza aver rivelato i propri sentimenti prima di interagire con lui (o con lei) in maniera del tutto nuova e inedita. Apprezzerete le nuotate notturne ma anche i momenti d’amore e di tenerezza!”.

Christopher Briney e Gavin Casalegno in L'estate nei tuoi occhi.

I romanzi di Jenny Han

I romanzi di Han si sono rivelati un grande successo su Netflix, la piattaforma “rivale” di Prime Video. Uscito nel 2018, quattro anni dopo la sua pubblicazione, Tutte le volte che ho scritto ti amo ha avuto due seguiti, P.S. Ti amo ancora e Tua per sempre, mentre uno spin-off (XO, Kitty) è attualmente in produzione.

Han si augura che lo stesso riscontro sia riservato alla serie tv L’estate nei tuoi occhi, in modo che Prime Video possa trasporre anche gli altri due capitoli della Trilogia, Non è estate senza te e Per noi sarà sempre estate. “In un primo momento, doveva essere un solo libro ma volevo trascorrere più di un’estate con Belly per vedere come si evolveva la sua storia. Penso che i romanzi si prestino bene alla serialità: c’è più tempo per approfondire ogni personaggio”.

