L’era glaciale: Le avventure di Buck, il ritorno alla preistoria in un film Disney+

S id e Manny sono pronti a tornare con un nuovo film legato al loro universo preistorico: L’era glaciale: Le avventure di Buck, in esclusiva su Disney+ dal 25 marzo. Avranno ancora una volta la voce di Claudio Bisio e Leo Gullotta per un’avventura tra i ghiacci e i dinosauri.

Il 25 marzo sbarca su Disney+ il film d’animazione L’era glaciale: Le avventure di Buck. Il nuovo capitolo del franchise di successo continua le esilaranti avventure dei mammiferi preistorici più amati dal pubblico. Desiderosi di un po’ di indipendenza dalla loro sorella maggiore Ellie, i fratelli opossum in cerca di emozioni, Crash ed Eddie, partono alla ricerca di un posto tutto loro, ma si trovano rapidamente intrappolati in un’enorme caverna sotterranea. Vengono salvati da Buck, il furetto con un occhio solo, amante dell’avventura e della caccia ai dinosauri e insieme dovranno affrontare gli indisciplinati dinosauri che popolano il Mondo Perduto.

Per l’edizione italiana, Disney+ ha scelto le voci di alcuni degli artisti più famosi del nostro panorama. Claudio Bisio tornerà a prestare la sua voce al simpatico bradipo Sid, mentre Leo Gullotta doppierà nuovamente il mammut Manny. Al cast dei doppiatori si uniscono Germano Gentile e Lucia Ocone che daranno voce rispettivamente ai personaggi di Orson e Zee.

Cosa racconta il film

L’era glaciale: Le avventure di Buck, su Disney+ dal 25 marzo, comincia con Crash ed Eddie, fratelli opossum, irrequieti a Silicon Valley. Hanno bisogno di ampio spazio per le loro estreme acrobazie e sono desiderosi di un po’ di indipendenza. La sorella maggiore, il mammut lanoso Ellie, è iperprotettiva nei loro confronti e si preoccupa fin troppo.

Tuttavia, Eddie e Crash sono come figli per Ellie e suo marito Manny, che li hanno adottati in seguito a un’alluvione devastante e con cui hanno formato una famiglia allargata ma improvvisata. Sgattaiolati per trovare un posto tutto loro, Crash ed Eddie si ritrovano intrappolati sotto il ghiaccio del Mondo Perduto, un’incredibile e immensa grotta sotterranea popolata da dinosauri e insolite creature.

La caverna è piena di pericoli. Ellie aveva proibito ai fratelli di recarvisi. Per loro fortuna, i due vengono salvati da Buck, il loro amico donnola con un occhio solo. Buck è l’adorabile ed eccentrico “sussurratore di dinosauri”. È il guardiano del Mondo Perduto ed è un modello per i due opossum in cerca di brividi. Per Buck, la vita è solo una questione di sopravvivenza. Va avanti solo chi si adatta ai cambiamenti, di certo non Eddie e Crash che ai suoi occhi sono due creature inadatte a sopravvivere.

Fino a quel momento, Buck ha condotto un’esistenza solitaria per sua precisa scelta e non ha alcun interessa a far sì che le cose cambino. Tuttavia, lascia che i due opossum gli stiano vicini mentre cerca di sfuggire a un feroce dinosauro di nome Orson e dalla sua banda di “scagnozzi”. In passato, Buck ha bandito Orson mandandolo in esilio ma ora questi è ritornato in cerca di vendetta.

Il trio formato da Buck, Eddie e Crash incontrano alcuni nuovi amici, tra cui una pianta carnivora di nome Brenda e una talentuosa zorilla di nome Zee. Contraltare femminile di Buck, Zee fa subito amicizia con Eddie e Crash e li spinge ad apprezzare la loro intraprendenza e coraggio.

Mentre Manny ed Ellie, con l’aiuto di Sid e Diego, cercano i loro “ragazzi”, Eddie e Crash si uniranno a Buck e Zee nell’epica battaglia per salvare il Mondo Perduto dalla dominazione dei dinosauri.

Una scena di L'era glaciale: Le avventure di Buck.

Personalità preistoriche

Comicità e personaggi adorabili sono gli ingredienti di L’era glaciale: Le avventure di Buck, il film che Disney+ propone in esclusiva dal 25 marzo. Così come sono di tutto il franchise di L’era glaciale, caratterizzato da personaggi che sfuggono per un pelo a predatori assetati di potere e affrontano umani primitivi con un mix di umorismo e stupidità.

A essere protagonista del lungometraggio animato è Buck, un personaggio amato nei precedenti film della saga preistorica. Il “selvaggio” Buck è una donnola con un solo occhio, assetato di avventura e di caccia ai dinosauri. La sua condotta ha però suscitata l’ira del dinosauro Orson, desideroso di rivalsa e vendetta. Buck è carismatico, divertente ed eccentrico ma vive da così tanto tempo solo da aver (forse) perso il contatto con la realtà. Le sue uniche relazioni sono con oggetti inanimati come ananas, massi o ceppi d’albero. E il suo miglior amico è una piccola zucca. È però il protettore e il custode della pace del Mondo Perduto, un compito che prende molto sul serio. Indomabile e imprevedibile, ha una forte bussola morale.

Dei fratelli opossum che Buck incontra lungo il suo cammino, Crash è quello più iperattivo e appassionato di sport estremi. Eddie, invece, è un burlone temerario e chiacchierone. Entrambi amano l’avventura ma mai avrebbero immaginato che la loro voglia di indipendenza li avrebbe portati al cospetto del temibile dinosauro Orson, egocentrico e dalla grossa testa.

Fortunatamente, Eddie e Crash non incontrano solo nemici ma anche nuovi amici. Come Zee, una zorilla spesso scambiata per una puzzola con alcune mosse abili e un “profumo” letale. Come Buck, Zee ha il coraggio di opporsi e resistere a Orson e ai suoi scagnozzi. Tanto aggraziata quanto potente e indipendente, è dedita al Mondo Perduto, tanto quanto Buck. Ma, a differenza sua, è saldamente ancorata alla realtà, facendosi portatrice di giustizia e uguaglianza.

Manny rimane invece quello che tutti conosciamo: un burbero dal cuore d’oro. Marito devoto di Ellie e, a malincuore, padre adottivo dei due opossum, ha modo di ritrovare Sid, il bradipo goffo e fastidioso suo compagno di tante avventure. Amico di Manny e Sid è sempre Diego, una tigre dai denti a sciabola un tempo feroce cacciatore.

Una scena di L'era glaciale: Le avventure di Buck.

In piena preistoria

Come i cinque precedenti film della saga, anche L’era glaciale: Le avventure di Buck, disponibile su Disney+ dal 25 marzo, è ambientato in piena epoca preistorica. Il paesaggio in cui si muovono le strane creature protagoniste è ricoperto di ghiaccio e irto di pericoli. Ma, nonostante ciò, i simpatici e goffi animali sanno come stare insieme e diventare famiglia, al di là delle differenze, per proteggersi a vicenda.

Il messaggio di fondo è chiaro: la famiglia è un concetto che esula dai legami di sangue. Nonostante le differenze genetiche, gli animali imparano a far parte tutti dello stesso branco, un gregge che continua a crescere a dismisura con rapporti sempre in evoluzione. Le dinamiche tra familiari e amici, cosa li allontana e cosa, soprattutto, li unisce sono sempre in primo piano. Dopotutto, quale migliore famiglia di quella formata da due mammut e due opossum possono restituire meglio l’immagine di una famiglia disfunzionale?

