L’elefante del mago: Un film su Netflix ci insegna che niente è impossibile, basta volerlo

A rriva su Netflix L’elefante del mago, il film tratto dal romanzo di Kate DiCamillo. Attraverso una storia magica piena di sentimenti, ci invita a riflettere sul cambiamento e su quanta speranza sia necessaria per metterlo in atto.

Netflix propone dal 17 marzo il film d’animazione L’elefante del mago, tratto dal romanzo di Kate DiCamillo, vincitrice del Newbery Award. La storia ruota intorno al giovane Peter e al suo inatteso incontro con un elefante.

Durante la ricerca della sorella che non vede da tempo, Peter si imbatte in una veggente nella piazza del mercato e l'unica cosa che vuole chiederle è se sua sorella è ancora viva. Quando lei gli risponde che dovrà seguire un misterioso elefante, Peter intraprende uno straordinario percorso per completare tre incarichi all'apparenza impossibili che trasformeranno magicamente l'aspetto della sua città per sempre.

Niente è impossibile

Diretto da Wendy Rogers, il film Netflix L’elefante del mago racconta essenzialmente di un ragazzo coraggioso e tenace che, credendo nell’impossibile, farà di tutto per trovare sua sorella. Ma racconta anche di un gruppo variopinto di personaggi che trasformano la loro città e creano una nuova famiglia.

Come il romanzo da cui è tratto, il film Netflix L’elefante del mago invita a credere nel cambiamento partendo dalla più semplice delle domande: “E se…?”. Nulla, infatti, cambia a meno che non si rimettano in discussione le certezze e si immagini tutto in maniera diversa. Peter, il protagonista, potrà raggiungere il suo obiettivo quando scoprirà che il potere dell’empatia può cambiare il mondo: solo smettendo di pensare a se stesso, potrà ancora sperare e contagiare gli altri con la sua speranza e le sue azioni. Tutti possiamo riportare il sole dopo una tempesta se solo crediamo nella magia dell’impossibile.

“Non conoscevo il romanzo di Kate DiCamillo e per me è stato un privilegio debuttare alla regia, dopo 25 anni al servizio degli effetti speciale, con una storia di tale potenza”, ha commentato la regista Wendy Rodgers. “Non avrei potuto chiedere una storia più appagante di quella di Peter: la sua grinta, determinazione e convinzione ci aiutano a comprendere che tutto è possibile. Per cambiare il mondo in meglio, basta solo crederci e, soprattutto, agire”.

“Rispetto al romanzo abbiamo apportato qualche modifica per rendere la storia più movimentata e avventurosa”, ha aggiunto la regista. “Abbiamo per esempio aggiunto il nostro esuberante Re e il suo desiderio di vedere Peter portare a termine i tre compiti impossibili a lui assegnati. I compiti erano un modo per metterlo alla prova e dimostrare che niente è impossibile”.

Il poster originale del film Netflix L'elefante del mago.

I personaggi principali

Tantissimi sono i personaggi che popolano il film Netflix L’elefante del mago. Proviamo a conoscerli da vicino.

Peter

Peter è un ragazzo di 13 anni resiliente ed empatico, rimasto orfano da piccolo e cresciuto da un duro e vecchio soldato, Vilna. Il coraggio, l’immaginazione, la speranza e la tenacia lo accompagneranno nel suo viaggio alla ricerca della sorella. Un viaggio che inizia quando, spendendo la sua ultima moneta con una chiaroveggente, riceve come risposta quella di seguire un elefante.

Vilna

Vilna è un ex soldato ferito, brizzolato e pieno di sensi di colpa. Fornisce a Peter un’educazione militarista e utilitaristica, scegliendo di isolarsi dal mondo esterno e di crescere Peter lontano da ogni possibile attaccamento sentimentale che possa procurargli momenti dolorosi. Vuole molto bene al ragazzo ma non gli mostra il suo affetto fino a quando un segreto del passato non cambia la loro relazione.

La Chiaroveggente

La Chiaroveggente è una donna senza età, misteriosa e con i piedi per terra. Estroversa e colorata, gioca un ruolo chiave sia nel decidere le sorti di Peter sia nel raccontare la sua storia al pubblico, intrecciando l’esperienza del ragazzo con il suo punto di vista sull’amore e sul destino.

Leo Matienne

Leo è un ottimista. Curioso, trova costantemente motivi per divertirsi apportando gioia a chiunque lo circondi. Ed è lui che infonde coraggio a Peter, sostenendolo nel suo straordinario viaggio alla ricerca della sorella.

Gloria Matienne

Gloria bilancia l’ottimismo del marito Leo con il pragmatismo e la concretezza. Soffrendo per non aver avuto figlio suoi, ha celato a tutti quanti il suo gran cuore, qualcosa che verrà lentamente allo scoperto.

Il Mago

Il Mago ama il suo mestiere ma trova difficile intrattenere le persone che non credono più nel potere della magia. Una notte, si spinge ben oltre i suoi limiti ed evoca inaspettatamente un elefante che cade dal cielo.

La signora LeVaughn

La signora LeVaughn non crede nelle futilità e, tanto meno, nella magia. Ha vissuto una vita di vizi e privilegi, servita e riverita. Non le è mai successo niente di straordinario fino a quando non assiste all’esibizione di un mediocre mago, il cui numero la colpisce profondamente.

Adele

Cresciuta in orfanotrofio, è vivace, esuberante, indomita e curiosa. La sua intelligenza, gentilezza e natura fiduciosa sono il frutto dell’amorevole educazione impartita da suor Marie. Quando sogna un elefante, Adele convince la suora ad avventurarsi fuori dalla loro comfort zone per cercare la misteriosa creatura e aprirsi al mondo.

Suor Marie

Suor Marie è stata come una madre per Adele, alle cui spalle si cela un traumatico passato. Ed è il nome dell’amore che nutre nei suoi confronti che vorrebbe mantenerla al sicuro all’interno dell’orfanotrofio.

La Contessa

Rispettata da tutti, la Contessa prende sul serio il suo titolo e i suoi doveri. All’apparenza riservata e distaccata, nasconde tutta la tristezza e il dolore provati per la morte del fratello in guerra. Nessuno ricorda quand’è stata l’ultima volta che l’hanno vista sorridere o ridere.

Il Re

Il Re è un vero bon vivant. Cresciuto in un regno senza confini, può sembrare a volte inopportuno ma la sua visione infantile del mondo aiuta a credere che anche l’impossibile possa trasformarsi in possibile.

L’Elefante

L’Elefante, pur non essendo umano, svolge un ruolo fondamentale con il suo modo di fare nel riaccendere la speranza nel cuore di Peter e l’immaginazione in tutta la città.

L'elefante del mago: Le foto del film 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 PREV NEXT