L’amore di Kafka e Dora Diamant rivive in un film

A rriverà in autunno nelle sale italiane il film L’amore secondo Kafka, che ripercorre l’ultimo anno di vita dello scrittore e la storia d’amore che gli ha fatto scoprire le meraviglie della vita.

L’amore secondo Kafka è il film che Wanted Cinema porta in sala il 24 ottobre in occasione dell’anniversario della morte dello scrittore Franz Kafka, una delle figure più incisive del XX secolo. Diretto da Judith Kaufmann e Georg Maas, il film L’amore secondo Kafka si avvale di una sceneggiatura a cui ha collaborato anche lo scrittore Michael Kumpfmüller, autore dell’omonimo romanzo bestseller pubblicato in Italia da Neri Pozza con il titolo La meraviglia della vita.

Il film L’amore secondo Kafka racconta la storia d'amore tra Franz Kafka e Dora Diamant. Ambientato nel 1923, inizia sulla costa del Mar Baltico, dove Dora, una giovane donna di origine ebraico-polacca, e Kafka, un celebre scrittore ceco, si incontrano casualmente. Lei è una figura pratica e concreta, mentre lui è etereo e filosofico. Nonostante le loro differenze, tra i due nasce un'intensa storia d'amore, vissuta sotto l'ombra della malattia terminale di Kafka. La loro relazione, seppur breve, è un inno alla vita e alla capacità di trovare la felicità anche nei momenti più difficili.

La trama del film

L’ultimo anno di vita di Franz Kafka, come racconta il film L’amore secondo Kafka, sarà il suo anno più felice e disperato ad un tempo. Attratto dalle donne, ma troppo schivo per abbandonarsi all’amore, lo scrittore trentenne non si è mai permesso di sperimentare l’intimità. Soffre di tubercolosi ed è dipendente dalla sua famiglia oppressiva, quando incontra la saggia e conturbante Dora Diamant, che lo accetta così com'è.

I due si incontrano nel 1923 sulla costa del mar Baltico, dove lui è in convalescenza e lei lavora in un Volksheim ebraico. Per la prima volta il visionario creatore del mondo kafkiano conosce la gioia dell’abbandono pur con la paura della morte incombente. La coppia, sempre più inseparabile, si trasferisce a Berlino e, quando la salute di Franz peggiora rapidamente, in un sanatorio in Austria, nel disperato tentativo di salvarlo. Appena un anno dopo il loro incontro, lui cede al male. Il ricordo del tempo passato insieme segnerà Dora per il resto della sua vita.

Franz Kafka ha il volto dell’attore Sabin Tambrea mentre Dora Diamant quello di Henriette Confurius, alle prese con il ruolo di una giovane donna indipendente, coraggiosa e in cerca di emancipazione, in netta opposizione con la fragilità fisica dello scrittore.

Il film esplora diversi temi universali e senza tempo, come l’amore e la malattia, il conflitto tra dovere familiare e desiderio personale e la ricerca delle ragioni per apprezzare la meraviglia della vita.

Una storia universale e attuale

I registi Georg Maas e Judith Kaufmann con il film L’amore secondo Kafka hanno affrontato la sfida di rappresentare una storia d'amore così intima e profonda mantenendo un delicato equilibrio tra felicità e tragedia. Il loro obiettivo era mostrare la connessione profonda tra Kafka e Dora senza ricorrere a elementi storicizzanti eccessivi, ma rendendo la storia universale e attuale.

“Volevamo che il film rimanesse sempre vicino ai personaggi, mostrando la loro connessione profonda senza distanze storicizzanti. Gli anni '20 erano segnati da crisi economica e inflazione, e volevamo che questo fosse percepibile con pochi tratti", ha sottolineato Maas. “È stato importante per noi far emergere la leggerezza e la gioia che Kafka e Dora provavano insieme, nonostante l'ombra della malattia", gli ha fatto eco Kaufmann.

"Mi sono preparata alla parte di Dora attraverso la danza, che mi ha permesso di esprimere le emozioni e la personalità di Dora. È stato un grande regalo poter raccontare una donna così coraggiosa e forte", ha dichiarato l’attrice Henriette Confurius. "Interpretare Kafka è stata una sfida meravigliosa e complessa. La preparazione ha incluso la lettura delle sue opere e l'apprendimento della calligrafia per rappresentare autenticamente la sua personalità nel film", ha invece ammesso l’attore Sabin Tambrea.

