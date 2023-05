L’amore e le foreste: L’amore tossico nel film di Valérie Donzelli a Cannes

I l film L’amore e le foreste, tratto da un best seller di Reinhardt, mette in scena la violenza che si insinua nella vita di Blanche attraverso colui che avrebbe invece dovuto amarla e proteggerla: suo marito. Presentato a Cannes, uscirà anche in Italia.

Tra i film presentati fuori concorso al Festival di Cannes 2023 spicca L’amore e le foreste, la nuova fatica della regista Valérie Donzelli che uscirà in Italia grazie a Movies Inspired. Interpretato da Virginie Efira e Melvil Poupaud, racconta la storia di un amore tossico e dalle derive pericolose.

Quando Blanche Renard incontra Greg Lamoureux, crede di avere trovato l’uomo giusto. I due diventano presto molto uniti, presi da una grande passione. Blanche abbandona la sua famiglia e la sorella gemella Rose con il sogno di reinventarsi ma, a poco a poco, si ritrova intrappolata nella morsa di un uomo profondamente possessivo e pericoloso. Tuttavia, Blanche si vergogna di rivelare la natura del suo nuovo compagno…

Da un romanzo di Éric Reinhardt

Il film L’amore e le foreste è un adattamento di un romanzo di Éric Reinhardt, pubblicato in Italia da Salani. “Quando Valérie Donzelli e Audrey Diwan mi hanno proposto di partecipare alla stesura della sceneggiatura, ho detto loro di no”, ha ricordato lo scrittore. “Tuttavia, le ho lasciate libere di fare ciò che volevano a partire dal mio testo: la cosa più importante per me era che dal mio romanzo venisse fuori un gran bel film. Per riuscirci, era necessario che Valérie non sentisse addosso alcun peso o vincolo: doveva portare la storia nel suo universo e nella sua grammatica cinematografica. Avevo pienamente fiducia nelle sue capacità”.

“Ne ha fatto un film commovente che rispecchia a pieno il suo stile. Ma L’amore e le foreste è anche un film politico e impegnato. Sin da quando ho pubblicato il romanzo, ricevo continuamente testimonianze di lettrici che mi confidano di riconoscersi nella protagonista e che avevano capito che, se non fossero scappate via dai loro “nidi d’amore”, sarebbero finite come lei: mi scrivono apertamente che il mio libro le ha salvate. Per me, era fondamentale che il film sortisse lo stesso effetto. E Valérie ce l’ha fatta, realizzando un’opera sottile e potente che, come un elettroshock, spingerà molte donne a mettersi in salvo finché sono in tempo”.

Valérie Donzelli, la regista del film L’amore e le foreste ha ricordato di aver letto il romanzo mentre girava il film Marguerite & Julien, rimanendone colpita. “Ci ho ritrovato alcune risonanze personali immediate, come ad esempio il fatto di non esprimere completamente ciò che si pensa per paura di non piacere o deludere… Ma ciò che mi ha spinta a volerne trarre un film è la sequenza in cui Greg fa il suo mea culpa dopo aver ascoltato alla radio il ritratto di un uomo che maltratta sua moglie: ribalta la sua situazione a suo vantaggio fingendo di essere una vittima e tale stratagemma colpisce nel segno spingendo la vera vittima delle sue malefatte a non sopportar più la situazione”.

Una relazione tossica

Il film L’amore e le foreste viene raccontato attraverso il punto di vista della vittima: siamo costantemente nella mente di Blanche e ne conosciamo ogni percezione. “Non ci discostiamo mai dal suo pensiero: la sua visione del mondo è scossa dalla presa che Greg ha su di lei”, ha commentato la regista Valérie Donzelli.

“Spesso, al cinema, il racconto viene affidato alla prospettiva della realtà distorta del geloso, di chi vede o sente cose che spesso non esistono. Perché, non dimentichiamolo, la gelosia malsana si avvicina alla follia. In questo caso, invece, abbiamo la visione della donna, oggetto della gelosia e del desiderio malato del suo uomo. Una donna privata della possibilità di essere se stessa, delle sue emozioni e della sua interiorità”.

Ritrarre una relazione tossica, però, vuol dire anche fare i conti con la natura ambigua dell’amore e dei sentimenti. “Blanche è innamorata dell’amore e desidera essere amata a tutti i costi”, ha continuato la regista. “Sposa quindi l’idea che il matrimonio è fatto di alti e bassi, di momenti belli e di altri terribili. Ed è questo che ci spinge a riflettere su una domanda che tutti dovremmo porci: che ne facciamo dei sentimenti quando una relazione comincia a non andare più per il verso giusto? Blanche rimane ancorata a quel qualcosa di Greg che la sedurrà sempre e questo è quello che più mi spaventa”.

“Ho voluto raccontare come Greg e Blanche, nei primi tempi del loro legame, fossero uniti dal sesso”, ha concluso Donzelli. Mostro le loro scene d’amore, momenti in cui lui è in grado di assecondare i desideri del corpo di lei e di darle piacere. Il desiderio è reciproco ma a poco a poco si trasforma nell’arma di potere di Greg, un ascendente di cui si servirà con una certa dose di perversione quando, desiderandola meno, le restituirà l’immagine di una donna indesiderabile. La sessualità è una zona d’ombra pericolosa in cui è complicato mantenere l’autostima”.

