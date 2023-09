L’amore dimenticato, il film Netflix da un capolavoro della letteratura polacca

A rriva su Netflix il film L’amore dimenticato, terzo adattamento cinematografico di un romanzo di Tadeusz Dolega-Mostowicz. Racconta la storia di un medico che perde la memoria e va incontro a un beffardo destino.

Netflix propone dal 27 settembre il film L’amore dimenticato, un dramma diretto dal regista polacco Michal Gazda. Interpretato dall’attore Leszek Lichota, è l’adattamento dell’iconico romanzo The Quack di Tadeusz Dolega-Mostowicz e racconta la storia del professor Rafal Wilczur, un rinomato chirurgo che dopo essere stato lasciato dalla moglie resta vittima di una rapina e, per le ferite riportate, perde la memoria. Tuttavia, molti anni dopo, dimenticato e povero, incontra sua figlia (Maria Kowalska)…

La trama del film

Al centro del film Netflix L’amore dimenticato c’è il professor Rafal Wilczur, un chirurgo di successo nella Polonia di inizio Novecento. Lasciato dalla moglie per un altro uomo portando via anche la loro figlia, Rafael va una sera a ubriacarsi in un bar ma, subito dopo, viene derubato e picchiato.

Avendo sbattuto la testa, Rafael perde la memoria. Nel suo successivo vagare, finisce in un piccolo villaggio dove per anni lavora come bracciante agricolo ed è conosciuto con il nome di Antoni Kosiba. Tuttavia, il suo passato da medico continua ad abitare il suo subconscio, tanto che inizia a curare gli altri abitanti del posto suscitando le ire del medico del villaggio (che lo porterà in tribunale per esercizio abusivo della professione e per aver “rubato” i suoi strumenti).

Tra le persone che cura c’è anche la giovane Maria, la cui aria gli risulta sin da subito familiare…

Il poster originale del film Netflix L'amore dimenticato.

Il romanzo da cui è tratto

L’amore dimenticato, film original Netflix, è l’adattamento del romanzo The Quack (letteralmente, “il ciarlatano”), pubblicato nel 1937 da Tadeusz Dolega-Mostowicz e diventato sin da subito un caso editoriale, aprendo la strada a un seguito uscito due anni dopo.

A ispirare il romanzo era stata un anno prima la visita dello scrittore presso il villaggio di Radotki, dove aveva conosciuto un contadino di nome Rozycki che, nel mulino ad acqua in cui lavorava, riceveva e curava diverse persone. Molti dei pazienti preferivano “il ciarlatano” ai medici, reputandoli costosi e inefficaci. Quale fosse il ruolo dei ciarlatani nella Polonia di inizio secolo è chiaro anche da una notizia risalente al 1935 quando un vero medico preferì farsi passare per ciarlatano nascondendo la sua laurea in medicina.

Il pestaggio di cui è vittima il protagonista Rafael è invece da ricondurre alla biografia dello scrittore che, nel 1927, fu picchiato per aver osato criticare le autorità.

L'amore dimenticato: Le foto del film 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 PREV NEXT

Un adattamento contrastato

Considerato come una delle opere più attese in Polonia quest’anno, il film Netflix L’amore dimenticato è la terza trasposizione cinematografica del romanzo. Il primo film risale al 1937 ed è stato diretto da Michal Waszynski mentre il secondo è stato girato nel 1982 per mano del regista Jerzy Hoffman.

Il lungometraggio segna anche l’esordio alla regia di Michal Gadza che, nato nel 1972, si è formato presso la Scuola di Cinema Krzysztof Kieślowski dell’Università della Slesia. Dopo anni passati a farsi le ossa nel mondo della pubblicità e delle serie tv, Gazda ha ora sulle spalle il compito di far dimenticare il film del 1982, considerato un caposaldo della cinematografia della Polonia. E questa è la ragione per cui si è circondato in fase produttiva di nomi di primo piano come quelli degli sceneggiatori Marcin Baczynski e Mariusz Kuczewski e del direttore della fotografia Tomasz Augustynek.

Nonostante ciò, diverse sono state le critiche che hanno accolto la produzione del film Netflix L’amore dimenticato, soprattutto sui social. Ma la risposta del regista non si è fatta attendere: “Vogliamo dare alla storia la possibilità di raggiungere il pubblico di tutto il mondo. Il romanzo è un evergreen della cultura pop polacca e la sfida per me è stata enorme, soprattutto in un momento storico come questo in cui tutti abbiamo bisogno di storie potenti sulla forza del bene e del destino”.

The Quack: Il film del 1982 1/2 2/2 PREV NEXT