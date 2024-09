L’amica geniale 4: In anteprima, le nuove immagini della serie tv di Rai 1

L’amica geniale 4 è un racconto di grande intensità emotiva che esplora il legame tra Elena e Lila fino alla fine, mescolando amicizia, amore, rivalità e perdita.

Toccherà aspettare l’11 novembre per vedere su Rai 1 L’amica geniale 4, la quarta stagione della serie tv drammatica acclamata da pubblico e critica. Intanto, però, le avventure di Elena ‘Lenù’ Greco e della sua più cara amica Raffaella ‘Lila’ Cerullo hanno debuttato negli Stati Uniti sulla HBO dopo l’anteprima al Tribeca Film Festival.

L’amica geniale 4 prosegue l’adattamento dei romanzi bestseller di Elena Ferrante con la trasposizione di Storia della bambina perduta, in cui si approfondiscono le vite adulte di Elena e Lila. Le due si ritrovano immerse nei tumulti dell’Italia alla fine degli anni Ottanta, verso la conclusione di decenni di violenza politica e agitazioni sociali. Tra le sfide della maternità e della carriera, tra tradimenti, minacce, sparizioni e disastri naturali, Elena e Lila tornano a vivere nello stesso quartiere.

Il nuovo cast

Nella serie tv L’amica geniale 4, Elena ha il volto di Alba Rohrwacher, mentre Lila è interpretata da Irene Maiorino. Completano il cast gli attori Fabrizio Gifuni (Nino Sarratore), Stefano Dionisi (Franco Mari, ex amante di Elena), Anna Rita Vitolo (Immacolata, la made di Elena), Pier Giorgio Bellocchio (Pietro Airota), Daria Deflorian (Adele Airota), Lino Musella (Marcello Solara, uno dei due fratelli criminali, ossessionato da Lila), Eduardo Scarpetta (Pasquale Peluso), Edoardo Pesce (Michele Solara) e Sonia Bergamasco (Maria Rosa Airota, la sorella di Pietro).

Prodotta da The Apartment, Fremantle Italia, Wildside, Fandango e Mowe Production, in collaborazione con Rai Fiction e HBO, L’amica geniale 4 è sceneggiata da Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo, ed è diretta da Laura Bispuri.

Il romanzo

Storia della bambina perduta, su cui si basa L’amica geniale 4, è il quarto e ultimo romanzo della quadrilogia L'amica geniale di Elena Ferrante. Pubblicato nel 2014, il libro conclude la storia di Elena (Lenù) e Raffaella (Lila), esplorando le complessità della loro amicizia nell'età adulta. La trama si sviluppa attorno ai loro rapporti personali, famigliari, e alla tumultuosa storia sociale e politica dell’Italia dagli anni '70 fino alla fine del XX secolo.

Ecco i punti principali della trama:

Il ritorno a Napoli: Elena Greco, ormai adulta, torna a vivere a Napoli, nonostante il successo come scrittrice. La sua relazione con Nino Sarratore, un amore giovanile, la porta a prendere decisioni che complicano la sua vita personale e professionale, compreso il divorzio da Pietro Airota, il suo precedente marito.

Lila e la sua lotta quotidiana: Lila, che non ha mai abbandonato Napoli, è sempre impegnata nella gestione della sua piccola azienda tecnologica e nelle difficoltà quotidiane del rione, un quartiere segnato dalla criminalità e dalla corruzione. La sua vita, benché economicamente stabile, rimane emotivamente complessa e tesa.

La maternità: Il tema della maternità è centrale nel romanzo. Sia Elena che Lila diventano madri in età adulta. Elena ha una figlia con Nino, mentre Lila ha un figlio con Enzo. Le loro esperienze come madri influenzano profondamente il loro rapporto e la loro percezione di sé.

La perdita e la scomparsa: Un evento cruciale nella trama è la misteriosa scomparsa della figlia di Lila, Tina. Questo tragico evento segna profondamente entrambe le protagoniste, in particolare Lila, che entra in una spirale di disperazione e alienazione. La scomparsa di Tina diventa una metafora della perdita e della difficoltà di controllare il proprio destino in un mondo incerto e spesso ingiusto.

Rapporto tra Elena e Lila: La complessa relazione tra Elena e Lila continua a evolversi. Nonostante le tensioni, le rivalità e le incomprensioni, le due donne rimangono legate in modo indissolubile. Lila, con la sua personalità enigmatica e spesso sfuggente, continua a influenzare profondamente Elena, sia nella vita privata che nella carriera di scrittrice.

Tematiche sociali e politiche: Sullo sfondo della storia personale delle protagoniste si svolgono eventi cruciali della storia italiana, come le lotte di classe, la violenza politica degli anni '70, la criminalità organizzata e le trasformazioni sociali e culturali del Paese. La Ferrante intreccia sapientemente la dimensione personale delle due donne con i cambiamenti collettivi della società.

