L’amante inglese: Il film Cielo sull’autodeterminazione di una donna e sul suo desiderio

P rosegue su Cielo il ciclo di film Lo sguardo di lei con L’amante inglese, un’opera di Catherine Corsini che racconta la storia di una donna che mette a repentaglio la sua sicurezza matrimoniale per la relazione clandestina con un operaio con un passato burrascoso.

Cielo trasmette il 17 marzo il film L’amante inglese della regista Catherine Corsini. Si tratta del quarto lungometraggio scelto per la nuova stagione di Lo sguardo di lei, un ciclo di otto titoli diretti da altrettante registe donne. Ogni film è introdotto da Rocío Muñoz Morales nei panni della cliente di uno psicanalista.

Scritto dalla stessa regista Catherine Corsini con Gaëlle Macé, il film Cielo L’amante inglese segue la storia di Suzanne (Kristin Scott Thomas), una donna di circa quarant’anni, moglie di un medico (Yvan Attal) e madre di due adolescenti che vive nel sud della Francia. Il suo ozioso stile di vita borghese la annoia da un po’ e per tale ragione Suzanne decide di tornare a lavorare come psicoterapeuta, una professione per cui si era formata ma che aveva dismesso per crescere i figli.

Suo marito decide allora di realizzarle un ambulatorio nel cortile della loro residenza e delega i lavori a Ivan (Sergi Lopez), un tuttofare che è stato anche in prigione. Tuttavia, quando Ivan e Suzanne si incontrano, l’attrazione tra i due scoppia tanto improvvisa quanto violenta. Fino al punto che la donna decide di mollare tutto e tutti per vivere a pieno la travolgente passione.

L’impulso del desiderio

La trama del film L’amante inglese, trasmesso da Cielo, sembra essere la classica: una moglie, un marito e un amante. Tuttavia, ciò che esula dalle storie già viste è il gesto della protagonista Suzanne che, un bel giorno, abbandona tutto e tutti da un momento all’altro per vivere fino in fondo la sua passione. “Ogni regista a un certo punto della sua carriera sente il bisogno di confrontarsi con se stesso e di realizzare un film d’amore”, ha spiegato la regista Catherine Corsini. “Il mio era quello di raccontare una storia classica, anche molto semplice, con un’eroina che seguisse però una traiettoria tutta sua, che ricorda molto quella di donne come Anna Karenina o Madame Bovary”.

“Niente può far desistere Suzanne dal suo proposito, nemmeno i figli”, ha continuato la regista. “Ho cercato nel mio piccolo di mostrare quanto sia forte il desiderio, soprattutto quando fa irruzione in un’esistenza tranquilla, normale e ordinata come quella di Suzanne. Ne volevo sottolineare il potere e l’ineluttabilità: ogni retropensiero si sottomette all’impulso e all’’istinto di vivere a pieno la passione”.

Il poster del film L'amante inglese.

Una donna in trappola

Oltre che sul desiderio e il ménage a trois, L’amante inglese, il film trasmesso da Cielo, riflette su un altro elemento che spesso determina il corso delle storie d’amore: il contesto sociale. “Suzanne è la moglie di un dottore”, ha sottolineato Catherine Corsini. “La sua è una posizione di rispetto ma comporta una dimensione sociale e culturale che la mette in secondo piano rispetto al marito. Da un punto di vista chiaramente femminista, Suzanne è ingabbiata: non ha indipendenza economica ed è alla mercé di un marito che usa ogni suo mezzo a disposizione, anche il più deprecabile, per non farla andare via”.

In altre parole, la storia di Suzanne è quella di una donna che si taglia fuori dal suo ambiente per emanciparsi e affermarsi per quello che è realmente. “È come se fosse stata in prigione per anni quando il desiderio, l’amore e la passione arrivano improvvisamente ad aprire la sua cella. Sa che, una volta uscita dalla porta, non potrà più tornare indietro ma ne vale la pena farlo: con il suo amante, potrà essere nuovamente se stessa, nel bene e nel male. Una promessa di felicità a cui non potrebbe mai rinunciare”.

A interpretare Suzanne nel film Cielo L’amante inglese è Kristin Scott Thomas. “Ho accettato il personaggio perché è una donna della mia età che vive ciò che realmente sperimentano molte donne di oggi. Suzanne, di origine inglese, è una donna che fa il punto sulla vita e a cui non piace ciò che vede: non può essere di proprietà di un marito che la considera sua al pari di un oggetto o di un possedimento. E ad aprirle gli occhi è proprio l’incontro con un uomo che è completamente diverso dal marito: gentile, attento e semplice”.

