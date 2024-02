Un film su Netflix ci spiega come guarire dalle pene d’amore e tornare ad amare

L’aggiusta-cuori, il nuovo film Netflix per San Valentino, trae origine dalla vera storia di una donna che, lasciata dal marito, s’è reinventata come “aggiusta-cuori” aiutando chi ha subito un tradimento o una delusione d’amore a rimettersi in carreggiata.

Netflix propone dal 14 febbraio il film L’aggiusta-cuori, una commedia romantica diretta da Shirel Peleg. Con protagonisti gli attori Rosalie Thomass e Laurence Rupp, il film Netflix L’aggiusta-cuori racconta la storia di un giovane giornalista che vuole smascherare la falsità dell’affascinante fondatrice di un’agenzia per cuori infranti. Finirà suo malgrado per restarne colpito nella ricerca della propria capacità di amare.

La storia al centro del film si basa su un libro di auto-aiuto, divenuto un best seller in Germania, scritto da Elena-Katharina Sohn, Liberati dal mal d'amore, in uscita in Italia per Giunti Editore. Nel 2011, dopo essersi separata dal suo compagno di una vita, Sohn ha fondato una propria agenzia per cuori infranti con lo scopo di aiutare le persone in preda a pene d’amore a trovare una via d’uscita al proprio tumulto emotivo. Il successo dell’operazione l’ha spinta poi a pubblicare il suo primo libro, documentando le sue sfide nell’elaborare il proprio dolore spingendo i suoi clienti a fare lo stesso.

Il dolore d’amore

Scritto da Antonia Rothe-Lierman e Malte Welding, il film Netflix L’aggiusta-cuori ha per protagonista l’attrice Rosalie Thomass nei panni di Maria, affascinante e comprensiva fondatrice di un’agenzia per cuori infranti e madre single, e l’attore Laurence Rupp in quelli di Karl, giornalista e dongiovanni incallito.

Delusi, traditi, rimpiazzati, amareggiati, sconvolti, depressi: Maria aiuta tutti coloro che soffrono per amore a uscire dall’impasse e a riprendersi in mano la propria vita. La sua agenzia, fondata appositamente per tale scopo, ha un buon numero di clienti e Maria, brava madre single, trova la risoluzione e la cura adatta per ogni tipo di cuore spezzato.

Tuttavia, quando convince una cliente infelice per amore a lasciar perdere l’amante restio all’impegno, il giornalista Karl, la cose per lei e la sua agenzia diventano improvvisamente complicate. Karl, incapace di accettare l’idea di essere stato abbandonato, vuole solo vendicarsi di Maria: il suo obiettivo finale è smascherarla pubblicamente e mostrare a tutti come in fondo sia solo una truffatrice dei cuori spezzati. Il suo desiderio lo spinge dunque a recarsi nell’agenzia e a sottoporsi alla terapia della sua più grande nemica, finendo però per il dare a un gioco del gatto col topo dai risvolti… perfetti per San Valentino!

Nel cast, anche gli attori Cora Trube, Jerry Hoffmann, Jakob Schreier, Denise M’Baye, Özgür Karadeniz, Charleen Deetz, Margarethe Tiesel, Paula Schramm, Arash Marandi, Maria Hofstätter, Timur Isik e Amélie Miloy.

Caratterizzato da dialoghi spiritosi, il film Netflix L’aggiusta-cuori pone un antico dilemma in un contesto moderno (quello degli appuntamenti online): tutto potrebbe essere così facile se solo non lasciassimo che delusione, rassegnazione e cinismo ostacolassero l’amore. “Tutti sanno quanto il dolore generato dall’amore possa far male a lungo”, ha commentato Leonie Franziska Geisinger, la produttrice del film. “È meraviglioso che esistano gli ‘aggiusta-cuori’, persone che affrontano il dolore con comprensione, compassione e saggezza, affrontando casi difficili come quello di Karl!”

