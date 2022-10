L’Accademia del Bene e del Male: Su Netflix il primo film tratto dalla saga letteraria

A rriva su Netflix L’Accademia del Bene e del Male, il primo film tratto dalla saga letteraria di Soman Chainani. Al centro, due amiche per la pelle che per ironia del destino finiscono per diventare “nemiche”.

L’Accademia del Bene e del Male è il film che Netflix propone dal 19 ottobre. Diretto da Paul Feig, è tratto dall’epica serie di best seller internazionali, composta finora da sette capitoli, di Soman Chainani e pubblicata in Italia da Mondadori. Interpretato dalle giovanissime Sophia Anne Caruso e Sofia Wylie, L’Accademia del Bene e del Male racconta la storia di Sophie e Agatha, due grandi amiche che, per uno strano scherzo del destino, finiscono agli estremi opposti di una moderna fiaba quando arrivano in una scuola magica.

Nel cast del film Netflix L’Accademia del Bene e del Male troviamo anche gli attori Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Jamie Flatters, Kit Young, Peter Serafinowicz, Rob Delaney, Mark Heap, Patti LuPone e Rachel Bloom, con Kerry Washington e Charlize Theron in due ruoli fondamentali.

La trama del film L’Accademia del Bene e del Male

Il film L’Accademia del Bene e del Male, titolo original Netflix, è ambientato nel villaggio (fittizio) di Gavaldon. Qui, le due outsider e migliori amiche Sophie (Sophia Anne Caruso) e Agatha (Sofia Wylie) condividono un legame unico. Sophie è una sarta dai capelli dorati che sogna di fuggire da una vita squallida per diventare una principessa, mentre Agatha ha un aspetto oscuro, una madre anticonformista e le fattezze di una vera strega.

In una notte di luna piena una forza sconosciuta le trascina nell'Accademia del Bene e del Male, dove la vera storia di ogni favola ha il suo inizio. Ma qualcosa non quadra fin dal principio: Sophie è assegnata alla Scuola del Male diretta dall'elegante e acida Lady Pocus (Charlize Theron), mentre Agatha è inviata alla Scuola del Bene, sotto la guida della solare e gentile professoressa Colombine (Kerry Washington).

Se frequentare lezioni con la prole della Strega Cattiva (Freya Parks), di Capitan Uncino (Earl Cave) e con l'affascinante figlio di Re Artù (Jamie Flatters) non fosse abbastanza complicato, il preside (Laurence Fishburne) dichiara che solo un bacio dato con vero amore potrà cambiare le regole e assegnare alle ragazze una scuola e un destino appropriati.

Quando una figura tenebrosa (Kit Young) misteriosamente legata a Sophie riemerge minacciando di distruggere la scuola e l'intero mondo che la circonda, l'unica speranza per un lieto fine è sopravvivere alla fiaba che stanno davvero vivendo.

Il poster italiano del film L'Accademia del Bene e del Male.

Da una saga di successo

Netflix ha adattato il film L’Accademia del Bene e del Male dalla saga letteraria dello scrittore Soman Chainani. Primo romanzo della saga, L’Accademia del Bene e del Male ha venduto dalla sua pubblicazione nel 2013 oltre 2 milioni e mezzo di copie in tutto il mondo ed è stato tradotto in 30 lingue. Non tutti però sanno che la saga letteraria è nata nella mente dello scrittore mentre frequentava il corso di laurea in Letteratura inglese e americana ad Harvard.

“Sono cresciuto come tanti bambini con i film Disney”, ha ricordato lo scrittore. “I miei genitori mi proponevano spesso la visione di Alice nel Paese delle Meraviglie o Cenerentola. Conoscevo ogni storia a memoria. Poi sono andato al college e sono finito in un corso di analisi delle favole. E ho scoperto che le storie da cui traggono spunto sono molto più complesse, pericolose e provocatorie, di quanto immaginassi. I personaggi malvagi, ad esempio, hanno la meglio per metà delle vicende. Da qui, è nato il desiderio di costruire un mondo letterario in cui Bene e Male hanno lo stesso peso e le stesse possibilità”.

Charlize Theron nel film L'Accademia del Bene e del Male.

Un’amicizia in pericolo

Al centro del film Netflix L’Accademia del Bene e del Male ci sono le adolescenti Agatha (Sofia Wylie) e Sophie (Sophie Anne Caruso). Nella loro Gavaldon, Sophie trascorre le giornate a sognare il mondo delle favole, con principesse che vivono felici e contente con il loro principe azzurro, mentre Agatha, anche per via del suo modo di vestire, è tutt’altro che popolare. “Agatha è un’emarginata”, ha commentato Sofia Wylie. “Da tutti, viene considerata una strega, tanto che non piace a nessuno. L’unica persona a cui Agatha vuole bene è la sua migliore amica Sophie. La loro è un’amicizia molto bella e profonda”.

Tuttavia, le due giovani vedono il loro mondo sconvolto quando, dopo essere state rapite, vengono portate all’Accademia del Bene e del Male, una scuola magica in cui aspiranti eroi e antagonisti vengono formati per proteggere l’equilibrio tra il Bene e il Male. Per le due, i problemi cominciano sin dall’inizio, dal momento che sono separate e costrette a frequentare i corsi opposti. Sophie finisce nell’ala del Male mentre Agatha in quella del Bene, la stessa in cui sono passate anche Biancaneve e Cenerentola. Ai lati opposti di una battaglia eterna, Sophie e Agatha rischiano così di compromettere anche il loro legame.

“L’Accademia del Bene e del Male non è solo una straordinaria storia di amicizia al femminile”, ha sottolineato Sophia Anne Caruso. “È anche una storia che ci invita a considerare i lati positivi così come quelli negativi di una persona e ad accettarli. Nessuno di noi è mai solo buono o cattivo, siamo tutti un po’ entrambe le cose”.

L'Accademia del Bene e del Male: Le foto del film 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 13/17 14/17 15/17 16/17 17/17 PREV NEXT