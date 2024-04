A rriva su Netflix la serie tv Kiseiju – La zona grigia, adattamento di un manga cult di Hitoshi Iwaaki. Al centro della storia a sfondo fantascientifico, un pericoloso parassita che, attaccandone il cervello, trasforma gli umani in minacce ambulanti.

Netflix propone dal 05 aprile la serie tv Kiseiju – La zona grigia, in cui l’umanità si ritrova a dover affrontare una crescente minaccia quando parassiti non identificati prendono violentemente il controllo del cervello umano, controllandone il corpo e acquisendo sempre più potere.

Ispirata al leggendario manga di Hitoshi Iwaaki, che ha venduto oltre 25 milioni di copie in più di 30 Paesi del mondo, la serie tv Netflix Kiseiju – La zona grigia si discosta dal lavoro originale per offrire una nuova ambientazione e personaggi inediti che ne mantengono però inalterato lo spirito. Al centro del racconto c’è Su-in (Jeon So-nee), una ragazza che si confronta con la convivenza con lo sconosciuto parassita mentre un team apposito di scienziati cerca di capire come combattere l’invasione che si prospetta.

Mentre i parassiti sono intenzionati a moltiplicarsi, gli umani si trasformano in una sinistra minaccia. Già dalle prime immagini, è possibile capire cosa accade nel vedere Kang-woo (Koo Kyo-hwan) è mostrato nel bel mezzo della sua ricerca del fratello o della sorella scomparsi ma è costretto a nascondersi da un parassita che lo insegue. Il tutto mentre, guidato da Jun-kyung (Lee Jung-hyun), il Team Grey si impegna in una pericolosa battaglia con i parassiti, mostrando di cosa sono capaci entrambe le parti in questa guerra senza una fine chiara in vista.

Una nuova visione

Cosa accadrebbe se forme di vita parassitarie si infiltrassero in Corea e prendessero il controllo delle persone? È questa l’inquietante premessa della serie tv Netflix Kiseiju – La zona grigia, un thriller di fantascienza che prospetta una spaventosa realtà. A dirigerla è Yeon Sang-ho, regista con una forte propensione all’adattamento di storie a fumetti per il grande e piccolo schermo e noto per il lavoro fatto con il film Train to Busan. “Sono entusiasta che la serie tv presenti una nuova storia”, ha commentati Hitoshi Iwaaki. “Pur avendo creato io il manga, mi piace l’idea di potere essere uno spettatore qualsiasi che proverà stupore ed emozione davanti a un lavoro per me nuovo”.

“Il manga per me è come un figlio, frutto di un lavoro venuto fuori dal chiuso della mia piccola stanza”, ha proseguito il fumettista. “Quando è stato adattato in Giappone per un film d’animazione e un live action, ho considerato le opere come nipoti, figli di un mio figlio che, avventurandosi nel mondo, ha incontrato molte persone, ognuna di loro dotata di propria saggezza, esperienza e tecnologia. Ragione per cui oggi sono felice di questo altro nipote nato in Corea, in una realtà che va ben oltre la mia più fervida immaginazione”.

Il poster inglese della serie tv Netflix Kiseiju - La zona grigia.

“Quando avevo vent’anni, Kiseiju – La zona grigia era un must per noi appassionati di manga e animazione”, ha ricordato Yeon, regista della serie tv Netflix. “Avere l’opportunità di prenderlo in mano, adattarlo, espanderlo e creare qualcosa di nuovo non è stato solo un grande onore ma anche un sogno diventato realtà”.

Il cast della serie tv Netflix Kiseiju – La zona grigia include anche Koo Kyo-hwan nel ruolo di Kang-woo, un uomo determinato a combattere i parassiti nella sua ricerca della sorella scomparsa. Lee Jung-hyun interpreta Jun-kyung, il deciso leader della task force anti-parassita, il "Team Grey". Kwon Hae-hyo veste i panni di Chul-min, un detective impegnato a proteggere Su-in, mentre Kim In-kwon assume il ruolo di Won-seok, il collega più giovane di Chul-min.

Kiseiju - La zona grigia: Le foto della serie tv 1/23 2/23 3/23 4/23 5/23 6/23 7/23 8/23 9/23 10/23 11/23 12/23 13/23 14/23 15/23 16/23 17/23 18/23 19/23 20/23 21/23 22/23 23/23 PREV NEXT