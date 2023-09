King of Killers: Su Prime Video un film con i migliori attori di action

P rime Video propone il film King of Killers, un action movie in cui si deve eleggere il miglior killer del mondo attraverso una spietata competizione che rivela i drammi dietro ogni partecipante. Con un cast all star.

Arriva in esclusiva su Prime Video dal 22 settembre il film action King of Killers. Scritto e diretto da Kevin Greviuox, vede l’attore canadese Alain Moussi guidare un cast di action hero di prim’ordine come Frank Grillo e Stephen Dorff per raccontare come i più efferati killer del mondo vengano riuniti simultaneamente per uccidere Jorge Drakos, colui che si è autoproclamato “il Re di tutti gli assassini”. Scopriranno così come in realtà siano braccati da una crudele competizione tesa a capire chi sia il vero re dei killer.

Una spietata competizione

King of Killers, il film in esclusiva su Prime Video, è un action-adventure ad alta tensione che racconta la storia di Marcus Garan (Alain Moussi) e di un gruppo di assassini incaricati di eliminare Jorge Drakos (Frank Grillo), l’assassino più pericoloso del mondo. In palio, c’è l’esorbitante cifra di dieci milioni di dollari e una credibilità senza precedenti nel mondo dello spionaggio, grazie alla quale il vincitore sarà libero di chiedere qualsiasi cifra per i suoi servizi.

Tuttavia, tutti quanti portano con sé il peso dei problemi della vita reale, problemi che li rendono comuni mortali come chiunque altro. E lo stesso vale per Marcus. Un tempo al vertice della sua professione, un tragico incidente lo ha segnato per sempre portandogli via la moglie, l’amore della sua vita, mentre era impegnato in un incarico di routine. Con la sua intera esistenza gettata nel caos, Marcus ha ceduto all’alcolismo e si è allontanato sempre più.

Marcus aveva anche giurato di non uccidere mai più in vita sua ma è stato costretto ad accettare l’incarico proposto da Roman Garan (Gianni Capaldi) dopo aver saputo delle critiche condizioni di salute in cui versa la famiglia. Ma sin dall’inizio della missione si rende conto di come sotto ci sia un inganno ben ordito: è, come tutti gli altri assassini coinvolti, al servizio di qualcosa che somiglia in tutto e per tutto a un concorso. Mentre tutti danno la caccia a Drakos, Drakos dà la caccia a tutti, circostanza che porta ognuno a riflettere sulla propria esistenza.

La regola del gioco del film Prime Video King of Killers diventa allora chiara, non c’è altra scelta: uccidere per non venire uccisi. Il resto è divertimento puro per gli spettatori.

