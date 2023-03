Kindred: Tornare nel passato per capire il presente nella serie tv Disney+

A rriva su Disney+ la serie tv Kindred, tratta dall’omonimo romanzo di Octavia E. Butler, considerato una pietra miliare della letteratura afroamericana. Protagonista è una giovane donna nera che si vede catapultata nel XIX secolo nei panni di una schiava.

È disponibile dal 29 marzo su Disney+ la serie tv in otto episodi Kindred. Tratta dall’omonimo romanzo di Octavia E. Butler (pubblicato in Italia con il titolo di Legami di sangue), la serie tv Kindred è incentrata su Dana James, una giovane donna nera e aspirante scrittrice che ha sradicato la propria vita di obblighi familiari e si è trasferita a Los Angeles, pronta a rivendicare un futuro che, per una volta, senta tutto suo.

Ma, prima di potersi ambientare nella sua nuova casa, viene violentemente trascinata avanti e indietro nel tempo. Si ritrova in una piantagione del XIX secolo, un luogo straordinariamente e intimamente legato a Dana e alla sua famiglia. Una storia d’amore interrazziale attraversa il passato e il presente di Dana, e il tempo scorre mentre lei lotta per affrontare segreti che non ha mai saputo facessero parte del suo retaggio.

Sopravvivere al passato

Mallori Johnson, l’apprezzata protagonista di WeCrashed, interpreta nella serie tv Kindred Dana Janes, una donna che si ritrova inspiegabilmente trascinata nel passato. La vediamo per la prima volta dopo che si è trasferita a Los Angeles per inseguire il sogno di diventare scrittrice. Ma, nella sua nuova casa, Dana si ritrova perseguitata da terrificanti e ricorrenti incubi che la catapultano in una piantagione dell’Ottocento. Presto, diventa chiaro a tutti e, soprattutto a lei, che il suo viaggio nel tempo non è frutto della sua mente ma è effettivamente reale.

Sotto shock, Dana realizzerà così che da donna nera la sua unica speranza di sopravvivenza è data dall’essere una schiava. “La serie tv Kindred racconta fino a dove ci si può spingere per la propria sopravvivenza”, ha spiegato l’attrice. “Per quanto disgustoso le sembri, Dana deve mantenere il controllo e la compostezza che le permetteranno di rimanere in vita”.

Nel presente, la seconda linea temporale della serie tv Kindred, Dana conosce il cameriere Kevin Franklin (Micah Stock), con cui nasce un legame molto forte. Tuttavia, la loro relazione alle prime armi è messa a dura prova quando, qualche tempo dopo, anche Kevin è trasportato nel passato. In quanto uomo bianco, si presume che sia il proprietario di Dana e l’uomo fingerà di esserlo per salvarla. “Kevin è un personaggio fondamentale per Dana, sia nel presente sia nel passato”, ha precisato Johnson. “È fondamentale per poter tornare indietro e scampare il peggiore dei pericoli”.

La più grande minaccia per Dana è rappresentata dal malvagio proprietario della piantagione, Thomas Weylin (Ryan Kwanten), e dalla crudele moglie Margaret (Gayle Rankin). Tra l’altro, Dana sembra essere stata trasportata nel passato con l’unico scopo di salvare il figlio dei due, Rufus. Ma perché e come? “Rufus ha un legame con il presente di Dana e gli spettatori, raccogliendo indizi, scopriranno molte cose su di lui e sul motivo per cui continua a riportarla indietro nel tempo”, ha sottolineato Kwanten. “Spetterà a lei sopravvivere all’ira dei Weylin mentre tenta di capire il perché del ritorno al XIX secolo”.

Il poster italiano della serie tv Kindred.

Il romanzo di Octavia E. Butler

Kindred, il romanzo da cui è tratta la serie tv Disney+, è stato pubblicato nel 1979 dalla scrittrice afroamericana Octavia E. Butler. La storia segue la vita di una giovane donna afroamericana di nome Dana, che vive negli Stati Uniti degli anni '70. Dana è sposata con un uomo bianco e sta scrivendo un libro quando viene improvvisamente trasportata indietro nel tempo, alla piantagione di schiavi di suo bisnonno nel Maryland del XIX secolo.

Durante il corso della storia, Dana scopre di essere stata mandata indietro nel tempo per salvare la vita del suo bisnonno, un uomo bianco che sposa una schiava afroamericana e diventa il proprietario della piantagione. Dana scopre presto che la vita degli schiavi è molto diversa da come le era stata insegnata a scuola e che deve lottare per sopravvivere e proteggere i suoi antenati.

Il romanzo esplora tematiche importanti come la schiavitù, il razzismo, l'identità, il potere e la violenza. Butler utilizza il genere della fantascienza per esplorare la storia degli afroamericani e per creare un ponte tra passato e presente. Kindred è considerato un capolavoro della letteratura afroamericana nonché uno dei romanzi più importanti di Butler.

