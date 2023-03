Kill Boksoon: Le gesta della più letale delle assassine nel film Netflix

A rriva su Netflix il film Kill Boksoon, un action che ha al suo centro un’assassina senza rivali che fatica a crescere da sola la figlia adolescente.

Netflix propone dal 31 marzo il film d’azione Kill Boksoon, presentato fuori concorso al Festival di Berlino 2023. Diretto da Byun Sung-huyn, racconta la storia di Boksoon, una donna che conduce una doppia vita. Boksoon è infatti la madre di un’adolescente ma anche una leggendaria assassina professionista per la rinomata agenzia MK. Cercando di destreggiarsi tra il ruolo di assassina e quello di madre, Boksoon si rifiuta di completare una missione che le è stata assegnata e si ritrova di colpo al centro di un conflitto.

La trama del film

Il film Netflix Kill Boksoon ha per protagonista l’attrice Jeon Do-yeon nei panni di Gil Boksoon. Assoldata dall'agenzia di sicari MK, Gil Boksoon è un'assassina che non sbaglia un colpo, oltre che madre dell'adolescente Jae-young. Anche se nel suo lavoro è una professionista, fatica a gestire il ruolo di genitore.

Quando arriva il momento di rinnovare il contratto con l'agenzia, decide quindi di ritirarsi per cercare di ricucire il rapporto con la figlia, ma nel corso dell'ultimo incarico, subito prima di comunicare la sua decisione all'agenzia, Boksoon scopre un segreto sulla missione che le fa infrangere la regola d'oro dei sicari: portare a termine il lavoro in qualsiasi circostanza. Ora è il bersaglio dell'agenzia e dell'intera società dei killer.

In un mondo sorprendente e agghiacciante, il regista Byun Sung-huyn costruisce nel film Netflix Kill Boksoon un racconto in cui al centro c’è un’agenzia omicida che, via facile per raggiungere il successo e la ricchezza, recluta promettenti psicopatici e orfani che non hanno nulla da perdere. Mentre Jae-young è immersa nei sentimenti tipici del tumulto adolescenziale, gli adulti che la circondano sono alle prese con assassini a sangue freddo, dotati di un talento quasi soprannaturale per i combattimenti.

I personaggi principali

Vediamo insieme quali sono i personaggi che popolano il film Netflix Kill Boksoon.

Gil Boksoon (Jeon Do-yeon)

Sin dal suo primo omicidio commesso all’età di 17 anni, Boksoon non ha mai fallito nessun incarico a lei assegnato. Leggendaria assassina dell’agenzia MK Ent., è conosciuta con l’alias di Kill Boksoon. Nonostante il suo talento per il lavoro, ha difficoltà a crescere da sola la figlia quindicenne. Seppur ami ciò che fa, deciderà di mettere la parola fine agli omicidi in modo da non dover nascondere la sua identità alla figlia.

Cha Min-kyu (Sul Kyung-gu)

A capo della MK Ent., è colui che ha il controllo su tutti i sicari e ha stabilito le regole dell’agenzia. Ed è stato sempre lui che ha notato sin da subito il talento della diciassettenne Boksoon trasformandola in un’assassina senza rivali. Tuttavia, chiunque infranga la sua parola e le sue regole va incontro alla morte. Tutti tranne che Boksoon: quando lei accenna alla sua volontà di ritirarsi, Cha Min-kyu è disposta a farle cambiare idea e a tenerla al suo fianco.

Gil Jae-young (Kim Si-A)

Vive con una mamma single che non le ha mai rivelato il suo lavoro. Per lei, non è semplice avere quindici anni e avere tanti segreti da nascondere. Tuttavia, non è disposta a raccontarli a sua madre, che vuole tenerla al sicuro da tutto e da tutti. Si rivelerà molto più coraggiosa di quello che sembra mostrando come alle parole preferisca i fatti.

Cha Min-hee (Esom)

Cha Min-hee lavora come direttrice nell’agenzia del fratello Min-kyu, di cui controlla anche la gestione. È legata da un profondo affetto al fratello, anche se alle volte esagera e rasenta l’ossessione. Il fatto che il fratello abbia un debole per Boksoon, però, la innervosisce e non poco. Proprio per questo tiene sempre sotto controllo l’assassina e non vede l’ora di levarsela di torno.

Han Hee-sung (Koo Kyo-hwan)

Collega di Boksoon alla MK Ent., ha tutto ciò che serve per essere un assassino di serie A ma viene considerato a un livello più basso solo perché ha in qualche modo urtato il presidente Cha. Rispettoso del lavoro di Boksoon, non riesce mai a superarla di grado.

