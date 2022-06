Keep Sweet: Pregare e obbedire – Su Netflix una serie tv sulla setta di Warren Jeffs

N etflix presenta la serie tv Keep Sweet – Pregare e obbedire, un’agghiacciante testimonianza di quello che avveniva all’interno della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, dove il culto religioso era solo un pretesto per indicibili abusi sessuali e psicologici.

Keep Sweet – Pregare e obbedire è la serie tv in quattro episodi che Netflix propone dall’08 giugno. Rientra nel filone dei documentari crime, che tanto stanno appassionando in questo periodo. Diretta da Rachel Dretzin approfondisce quali verità si nascondessero dietro la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Per chi non lo sapesse, si tratta di una congregazione mormone fondamentalista i cui membri praticano la poligamia.

Cosa racconta la serie tv

Nel 2008, una drammatica irruzione allo Yearning for Zion Ranch in Texas ha attirato l’attenzione di tutto il mondo. Le forze dell’ordine hanno scoperto come al suo interno fossero pratica comune gli abusi sessuali, fisici e psicologici. E hanno, fortunatamente, preso in custodia oltre 400 bambini.

Keep Sweet – Pregare e obbedire, la serie tv Netflix, offre agli spettatori la possibilità di addentrarsi tra i segreti più oscuri della setta poligama della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e di ripercorrere l’ascesa del suo autoproclamato profeta Warren Jeffs.

Nelle sue quattro puntate, Keep Sweet – Pregare e obbedire presenta filmati d’archivio inediti e strazianti testimonianze di donne e uomini che, con coraggio, sono riusciti a fuggire dal ranch.

Dai matrimoni forzati a cui erano costretti i minorenni e dalle gravidanze indotte fino al completo disfacimento del culto sotto il dominio oppressivo di Jeffs, la serie tv Netflix non nasconde nulla. Ed evidenzia ancora una volta quanta straordinaria forza serva per combattere contro le moderne forme di controllo tirannico negli Stati Uniti.

Keep Sweet - Pregare e obbedire: La locandina.

Via dall’inferno

“Le donne e gli uomini che, nella serie tv Netflix Keep Sweet – Pregare e obbedire, hanno condiviso le loro storie di vita all’interno della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni con la regista Rachel Dtretzin hanno mostrato un’incredibile coraggio”, ha dichiarato la produttrice Miura Kite. “Siamo onorati di aver sostenuto l’impegno di Rachel nel portare alla luce tali testimonianze”.

Tuttavia, quello di Rachel Dretzin non è stato semplice. Per realizzare la serie tv Netflix Keep Sweet: Pregare e obbedire, ha dovuto addentrarsi in un mondo segnato da indicibili violenze in un contesto totalmente alieno, come la stessa ha ricordato. “La prima volta che sono andata a Short Creek, nello Utah, ho avuto una strana impressione. Con i loro capelli raccolti, gli abiti da prateria e i modi diffidenti, le ragazze e le donne della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni sembravano strane creature aliene. Era quasi impossibile credere che tale microcosmo così repressivo, isolato ed estremo, potesse vivere alla luce del giorno nell’America del XXI secolo”.

“Ho cominciato sin da subito a intervistare i sopravvissuti”, ha proseguito la regista. “Le storie che mi hanno raccontato sui processi di coercizione e di controllo mentale messi in atto dall’uomo che consideravano una guida spirituale, Warren Jeffs, erano tutt’altro che alienanti. Dopo molti mesi trascorsi ad approfondire le vicende, mi era chiaro che ogni donna avrebbe potuto essere mia figlia, mia madre o me stessa. Ed era anche lampante quanto coraggio e forza abbiano avuto nel lasciare un culto che da religioso si era trasformato in criminale”.

“Andare via dalla setta”, ha concluso la regista, “non è stata una scelta semplice. Le donne fuggite non avevano particolari abilità o istruzione, non disponevano di denaro e non potevano contare sull’aiuto di nessuno. Per tutta la vita avevano vissuto come mogli tra le mogli e come “fattrici”. Andar via significava dire addio a tutto e a tutti quelli che amavano per ricominciare a vivere in una società che non comprendevano. “Cazzute” non descrive bene quanto siano state coraggiose. Sono orgogliosa di essermi legata a loro e grata di aver avuto l’opportunità di raccontare la loro storia”.

Cenni su Jeffs

La serie tv Netflix Keep Sweet – Pregare e obbedire accende i riflettori sulla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Si tratta di ramo scissionista del mormonismo basato sul concetto di poligamia come forma di matrimonio ordinata da Dio. La Chiesa, definita da tutti fondamentalista, affonda le sue radici negli insegnamenti originali di Joseph Smith e conta oggi qualcosa come diecimila adepti.

Tra il 1890 e il 1904, la Chiesa mormone abolì i matrimoni poligami provocando una scissione che favorì la nascita del culto fondamentalista. Smith asseriva di aver ricevuto da Dio le sue rivelazioni e, tra le tante, anche quella che confermava la necessità degli uomini di avere più mogli. A nulla servirono le scomuniche a cui andarono incontro coloro che continuavano a praticare la poligamia. L’ordine di Smith raccolse in breve tempo sempre più adepti.

Negli anni diversi sono stati i capi di accusa contro il culto. Non solo poligamia ma anche pedofilia, violenza domestica, misoginia e razzismo, soprattutto sotto la guida di Warren Jeffs, a capo della Chiesa dal 2002. Nei suoi confronti l’Fbi ha spiccato un mandato di cattura nel 2006. Jeffs aveva favorito i matrimoni illegali tra uomini e minorenni. Ma a questo capo d’accusa presto hanno fatto seguito quelli di incesto e abusi sessuali su minori. Tra le sue mogli, c’erano infatti anche una quindicenne e, ancora più grave, una quindicenne).

Le prime ombre su Warren Jeffs cominciarono ad addensarsi quando nel luglio 2004 il nipote Brent lo accusò di essere stato da lui stuprato sul finire degli anni Ottanta. In un libro di memorie, Brent raccontò anche di essere stato vittima di abusi sessuali non solo da parte dello zio ma anche dei suoi fratelli e altri parenti quando aveva 5 o 6 anni. A quest’accusa fecero seguito anche quelle di Clayne, fratello di Brent poi suicidatosi, e di due degli stessi figli di Warren: tutti dichiararono pubblicamente di essere stati sessualmente abusati da lui.

