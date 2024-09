Kanun: La legge del sangue, dell’onore e dell’amore nel film di Rai 4

K anun - La legge del sangue su Rai 4 è un film crudo e romantico allo stesso tempo, che riflette sulle tensioni tra tradizione e modernità, amore e violenza, identità e alienazione.

Rai 4 trasmette in prima visione tv la sera del 13 settembre il film Kanun – La legge del sangue. Diretto da Jérémie Guez, il film di Rai 4 Kanun - La legge del sangue si svolge a Bruxelles, una città che, con il suo melting pot culturale, fa da sfondo a una storia intrisa di passioni, violenza e tradizioni antiche. La trama segue le vicende di Lorik, un giovane albanese coinvolto in attività criminali, e Sema, una studentessa turca di Belle Arti. Entrambi vivono a Bruxelles ma non sono nati in Belgio, e la loro storia d'amore si sviluppa in un contesto di violenza e conflitti culturali.

Lorik, personaggio centrale, si trova a dover affrontare le dure leggi del Kanun, un antico codice di vendetta e onore che ancora regola la vita di alcune comunità albanesi. Tuttavia, il film di Guez non si limita a rappresentare fedelmente le regole del Kanun ma le utilizza come punto di partenza per raccontare una storia più universale di amore, vendetta e disillusione.

La vicenda si snoda tra situazioni di forte tensione e momenti di intensa introspezione, con i protagonisti che cercano di trovare un equilibrio tra il loro passato e il presente in una terra straniera.

I Personaggi Principali

Il protagonista maschile del film di Rai 4 Kanun – La legge del sangue è Lorik, un giovane albanese che vive a Bruxelles, interpretato da Waël Sersoub. Lorik è un personaggio complesso, caratterizzato da una dualità che emerge chiaramente nel corso della storia: da un lato, la sua imponenza fisica e la sua forza lo rendono un individuo dominante, mentre dall'altro, rivela un lato infantile e vulnerabile. Coinvolto in attività criminali, Lorik mantiene una certa purezza d'animo, un aspetto che si manifesta soprattutto nel suo rapporto con Sema.

Sema, la protagonista femminile impersonata da Tugba Sunguroglu, è una studentessa turca iscritta alle Belle Arti. La sua personalità dolce e i suoi occhi azzurri sfidano gli stereotipi legati alla sua origine. Sema rappresenta un elemento di contrasto rispetto all'ambiente violento in cui si trova coinvolto Lorik, e la loro storia d'amore si sviluppa in un contesto di tensione culturale e sociale.

Codice d’onore

Il film di Rai 4 Kanun - La legge del sangue esplora diversi temi centrali, tra cui il più prominente è il Kanun stesso, un antico codice albanese che regola la vita in molte comunità, includendo norme sull'onore, l'ospitalità e, in particolare, la vendetta. Sebbene la vendetta occupi solo una piccola parte del Kanun, il film la utilizza come fulcro narrativo per analizzare come queste antiche tradizioni possano essere distorte in contesti criminali moderni, trasformandosi in un ciclo di violenza e ritorsioni.

Un altro tema cruciale è quello dell'identità e delle radici culturali. I protagonisti, entrambi immigrati, navigano tra le loro origini culturali e la realtà occidentale in cui vivono. Il film affronta le difficoltà di conciliare identità diverse e l'alienazione che può derivare dall'essere lontani dalle proprie radici.

L'amore e la violenza sono temi che si intrecciano strettamente nella trama. La storia d'amore tra Lorik e Sema nasce e si sviluppa in un contesto dominato dalla brutalità, e il film esplora la difficoltà di mantenere sentimenti puri in un mondo corrotto. Questo dualismo rappresenta il cuore pulsante della narrazione, mostrando come la tenerezza e la brutalità possano coesistere.

Infine, il film riflette sull'estetica e sul realismo nel cinema. Guez, fortemente influenzato dal cinema di Hong Kong e dal realismo crudo di opere come Pusher, adotta un approccio visivo che combina un alto grado di realismo con elementi stilizzati, creando un film che è allo stesso tempo crudo e onirico.

