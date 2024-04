In un film Netflix, il racconto di una famiglia tossica tra divertimento e commozione

A rriva su Netflix il film Kajillionaire – La truffa è di famiglia che, diretto da Miranda July, merita di essere recuperato per come affronta i concetti di normalità, identità, famiglia e amore. Con un cast strepitoso che conta su Evan Rachel Wood, Gina Rodriguez, Debra Winger e Richard Jenkins.

Kajillionaire – La truffa è di famiglia è il film che Netflix propone dall’8 aprile. Presentato in anteprima ad Alice nella città, Kajillionaire – La truffa è di famiglia sbarca su Netflix dopo essere uscito nelle nostre sale in piena pandemia. La ragione per cui va recuperato è semplice: si tratta infatti di un film straordinario che si distingue nel panorama cinematografico contemporaneo per la sua originale esplorazione delle dinamiche familiari, arricchito da una narrazione eccentrica e personaggi indimenticabili.

Diretto con maestria da Miranda July, Kajillionaire – La truffa è di famiglia racconta la storia della famiglia Dyne, composta dai genitori Robert e Theresa e dalla loro figlia Old Dolio, interpretati rispettivamente da Richard Jenkins, Debra Winger e Evan Rachel Wood. La loro vita è una costante truffa, un susseguirsi di piccoli furti e inganni, in una Los Angeles raccontata come non mai.

Kajillionaire – La truffa è di famiglia è un'opera audace e toccante che esplora con delicatezza e umorismo temi universali come l'alienazione, la ricerca dell'identità e il significato di famiglia in un mondo sempre più disincantato. Miranda July dimostra ancora una volta il suo talento unico nel raccontare storie che sono allo stesso tempo bizzarre e profondamente emotive, creando un film che resta impresso nella memoria dello spettatore ben oltre i titoli di coda. La regia intuitiva, la sceneggiatura incisiva e le performance eccezionali del cast rendono Kajillionaire – La truffa è di famiglia una visione imperdibile, un film che riesce a essere sia stranamente divertente che profondamente commovente.

La trama del film

La trama del film Netflix Kajillionaire – La truffa è di famiglia ruota attorno alle avventure e disavventure della famiglia Dyne, che vive ai margini della società, rifuggendo la normalità e dedicandosi a piccole truffe per sopravvivere. La loro esistenza viene sconvolta dall'arrivo di Melanie, interpretata da Gina Rodriguez, una giovane donna che si imbatte casualmente nelle loro vite e si lascia coinvolgere nel loro mondo di schemi e raggiri. La sua presenza porta alla luce le crepe nelle relazioni familiari, soprattutto tra Old Dolio e i suoi genitori, mettendo in discussione la loro definizione di affetto e lealtà.

“I Dyne si adoperano e si ingegnano per ottenere somme molto esigue di denaro, e a volte non si tratta neanche di soldi ma di oggetti senza alcun valore”, ha spiegato la regista Miranda July. “Per scelta sono fuori dagli schemi ma in questo rimangono molto rigorosi. La famiglia si tiene alla larga dalla società contemporanea, che guarda con disprezzo, ritenendola falsa e folle. Hanno rifiutato tutti i piaceri materiali e vivono in un vecchio ufficio a buon mercato, in condizioni critiche, adiacente una fabbrica di bolle”.

“Usata come un accessorio dai propri genitori sin da quando era in grembo, Old Dolio ha assorbito in pieno abitudini e prospettive. Non ha mai fatto amicizia con nessuno e non è mai stata lontana da loro più a lungo del tempo necessario per realizzare un colpo. Richiama il concetto di culto, ma probabilmente ogni famiglia arriva ad avere una sua dimensione che può avvicinarsi. Tutti i nuclei famigliari hanno il loro modo di affrontare le cose. E credo che valga per tutti noi, se a un certo punto nella nostra vita abbiamo pensato ‘Siamo fatti così, ma non può essere l’unica maniera o la più comune di affrontare la vita. È così che viviamo un'improvvisa trasformazione’”.

Il poster italiano del film Kajillionaire – La truffa è di famiglia.

I Personaggi principali

Conosciamo da vicino quali personaggi popolano il film Netflix Kajillionaire – La truffa è di famiglia.

Old Dolio Dyne

Evan Rachel Wood offre una performance straordinaria, incarnando con sensibilità e profondità il personaggio di Old Dolio, una giovane donna cresciuta in un ambiente familiare tossico, dove l'amore e l'affetto sono merci scambiate per convenienza. Il suo percorso di crescita e auto-scoperta è il cuore pulsante del film, portando gli spettatori attraverso un viaggio emozionale che sfida le convenzioni sociali sull'amore, la famiglia e l'identità.

Robert e Theresa Dyne

Richard Jenkins e Debra Winger sono impeccabili nei ruoli dei genitori di Old Dolio, due truffatori che hanno sacrificato qualsiasi forma di legame tradizionale con la figlia per perseguire il loro stile di vita marginale. Nonostante le loro scelte discutibili, Jenkins e Winger riescono a rendere i personaggi umani e comprensibili, seppur profondamente fallibili.

Melanie

Gina Rodriguez irrompe nella vita dei Dyne con una freschezza e un'energia che illuminano lo schermo. Il suo personaggio, Melanie, è il catalizzatore del cambiamento, costringendo ogni membro della famiglia Dyne a riconsiderare il proprio posto nel mondo e le proprie relazioni. Rodriguez porta una vitalità e una calore che contrastano con l'ambiente freddo e calcolatore dei Dyne, offrendo una nuova prospettiva sulla ricerca della felicità e dell'autenticità.

"L'esperienza di Kajillionaire – La truffa è di famiglia coincide con il percorso che Old Dolio vive fra la consapevolezza e la comprensione del fatto che possa fare scelte diverse da quelle indicate dai genitori”, ha commentato Miranda July. “La sua storia ricorda quella di chiunque, forse solo più strana e impegnativa. Riprendendo il tema del culto, la mia idea era di rappresentare i bambini in una posizione impossibile da spiegare. Per molti motivi, sono i migliori membri di una comunità perché ci sono cresciuti dentro e non hanno vissuto esperienze che possano metterli in discussione. Anche per questo la missione di un figlio è di abbandonare il culto, al contrario di quanto sarebbe atteso. Un tradimento inevitabile e alla base di ogni struttura famigliare”.

“Il momento di passaggio arriva nella famiglia quando incontrano una giovane ragazza totalmente disarmante di nome Melanie. Durante una conversazione con Robert e Theresa nel corso di un volo fra New York e Los Angeles, Melanie è incuriosita dalla possibilità di vederli all'opera durante una truffa. E non le dispiace potersi unire a questo strambo gruppo per vivere un'esperienza nuova. La presenza di Melanie nel clan mette fine alle vecchie routine dei Dyne".

"Anche se teoricamente Melanie è la classica tipologia di persona che Robert e Teresa avrebbero allontanato con disprezzo, la coppia si approccia positivamente alla sua presenza. Questi cambi subitanei squarciano il velo e aprono gli occhi di Old Dolio con nuove e sorprendenti sensazioni. Ma anche Melanie vive le sue emozioni. Non si tratta solo di una simpatia per questa giovane ragazza atipica, ne è intrigata e forse sta nascendo anche un'attrazione".

Ha infine concluso: "Il sentimento fra Melanie e Old Dolio si anima in maniera organica, senza problemi. Old Dolio non ha mai veramente preso in considerazione il proprio genere o la sessualità; è semplicemente se stessa e vive con serenità il corso degli eventi che la avvicinano a Melanie. Forse il film affronta molti aspetti legati al gender senza veramente mai parlarne, lasciando la questione indefinita".

Kajillionaire - La truffa è di famiglia: Le foto del film 1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 6/19 7/19 8/19 9/19 10/19 11/19 12/19 13/19 14/19 15/19 16/19 17/19 18/19 19/19 PREV NEXT