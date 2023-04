K risten Stewart è la protagonista di JT Leroy, film trasmesso da Sky che racconta l’inganno che si cela dietro a uno dei casi letterari più clamorosi di inizio Duemila.

Sky Cinema trasmette il 21 aprile in prima visione tv il film JT Leroy. Diretto da Justin Kelly e interpretato da Kristen Stewart, Laura Dern e Diane Kruger, racconta la vera storia che si cela dietro a una delle bufale letterarie più avvincenti e prevedibile degli ultimi decenni: quella intorno allo “scrittore” JT Leroy, diventato in breve un’icona della letteratura queer prima che il suo inganno venisse alla luce.

La trama del film JT Leroy

JT Leroy, il film proposto da Sky, comincia quando Laura Albert (Laura Dern) decide di pubblicare i suoi scritti spacciandosi per il fantomatico JT Leroy, un giovane dall’esistenza tormentata e segnata da violenze e abusi di vario genere.

Quando il suo romanzo d’esordio si trasforma in un best seller internazionale e JT Leroy diventa un idolo delle nuove generazioni, Laura è costretta a trovare un modo per preservare il suo anonimato e allo stesso tempo dare corpo e volto alla sua creatura. Ed è così che viene in suo soccorso Savannah Knoop (Kristen Stewart), l’androgina sorella del suo fidanzato, che – in sintonia con il suo stesso universo punk, femminista e outsider – accetta di fingersi JT agli occhi del mondo intero.

Insieme, Laura e Savannah danno inizio a un percorso sfrenato di doppie vite che porteranno entrambi al centro dell’élite letteraria (e cinematografica) che permetterà loro di scoprire chi sono mentre fingono di essere qualcun altro.

Divertente e tragico in egual misura, il film Sky JT Leroy racconta la storia dell’incredibile “vera bugia” che ha scioccato la cultura pop basandosi sul libro di memorie scritte da Savannah Knoop stessa.

Il poster originale del film Sky JT Leroy.

La vera storia di JT Leroy

Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, JT Leroy è stato uno degli scrittori più in voga nel mondo letterario grazie a libri come Sarah e Ingannevole è il cuore sopra ogni cosa. Tutti credevano che si trattasse del racconto autobiografico del giovane JT, che sin da piccolo è stato abituato a un mondo di violenze, abusi domestici e prostituzione nel West Virginia.

In quel periodo, restio a ogni apparizione pubblica, JT Leroy si presentava come un recluso costretto a casa da una forte ansia sociale. E, in qualche modo, qualcosa di vero c’era: l’ansia derivava dal fatto che semplicemente non esisteva e non era mai esistito. Era infatti lo pseudonimo usato dalla scrittrice Laura Albert. In un primo momento, Laura Albert ha mandato avanti la pantomima attraverso comunicazioni via fax o email, arrivando anche a fingersi JT Leroy con un improbabile accento del sud degli States nel corso delle poche interviste telefoniche concesse.

Gli sforzi di Laura Albert si sono però rivelati insufficienti, soprattutto dopo che la nostra Asia Argento ha cominciato a negoziare per ottenere i diritti cinematografici di Ingannevole è il cuore sopra ogni cosa. A quel punto, la scrittrice è stata costretta a ricorrere a un ulteriore stratagemma per non rivelare la propria identità.

Ed è stato così che nel 1999 ha convinto Savannah Knoop, la sorella diciottenne del suo compagno, a fingersi JT in varie occasioni pubbliche, anche all’estero. Indossando una parrucca bionda, non abbandonando mai i suoi occhiali da sole e parlando con un accento tutto suo, Savannah Knoop per sei lunghissimi anni è riuscita a ingannare il mondo intero, compreso alcune delle star più grandi del pianeta come Argento, Courtney Love e persino Bono degli U2. E avrebbe continuato a farlo ancora a lungo se la sua vera identità non fosse stata mascherata dai mass media, insospettiti dalle tante incongruenze.

JT Leroy, il film trasmesso da Sky, si basa sul libro che la stessa Savannah Knoop ha pubblicato qualche anno dopo. “Era tutta una performance ed ero felice di portarla in scena”, ha commentato la vera Knoop nel sottolineare come non ci fossero altre motivazioni che muovessero i suoi passi. “In più mi ha permesso di capire chi fossi realmente: la mia neutralità di genere, ad esempio, era sempre stata lì ma JT mi ha aiutata a tirarla fuori”.

Asia Argento (che con LeRoy ha vissuto anche un flirt) non è presente nel film trasmesso da Sky ma la sua figura in JT Leroy è evocata dalla presenza di Eva, un’attrice francese che (interpretata da Diane Kruger) si rivela manipolatrice tanto quanto Laura Albert nell’ottenere ciò che vuole da Knoop/Leroy.

Sorprendentemente, lo scandalo non ha lasciato conseguenze nella vita di Laura Albert e di Savannah Knoop. Entrambe ne sono uscite indenni e in qualche modo avvantaggiate per le loro carriere di scrittrice e artista. Anni dopo, Albert ha raccontato che il nome di JT Leroy era quello che usava quando, durante la sua difficile gioventù, chiamava la linea antisuicidio.

