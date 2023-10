Asia, bei ragazzi e divertimento assicurato: il viaggio delle 4 amiche del film Prime Video

A rriva su Prime Video la commedia Joy Ride, in cui quattro amiche cinesi-americane vivono l’avventura più folle della loro vita. Contro ogni stereotipo di genere, etnia e appartenenza.

Prime Video propone in anteprima esclusiva dal 20 ottobre il film Joy Ride, una commedia con al centro quattro scatenate amiche diretta da Adele Lim (già sceneggiatrice di Crazy & Rich e Raya e l'ultimo drago). Prodotto tra gli altri da Seth Rogen ed Evan Goldberg, il film Prime Video Joy Ride vede protagoniste le attrici Ashley Park (nota per Emily in Paris), Sherry Cola, Sabrina Wu e Stephanie Hsu).

L’assunto di base è semplice: indipendentemente dalle nostre origini, tutti quanti abbiamo amici o amiche disastrosi. Ne conosciamo abitudini e comportamenti (a volte, sconcertanti) e le loro gesta diventano oggetto di leggenda, finendo al centro di racconti che potrebbe essere infiniti. Ma se non ce li abbiamo vuol dire solo una cosa: potremmo essere noi quelli disastrosi!

La trama del film

Il film Prime Video Joy Ride ci fa fare subito la conoscenza di Audrey (Ashley Park), una ragazza di origine asiatica che sta vivendo il suo sogno. Cresciuta nella pittoresca cittadina di White Hills, ha una carriera di successo come avvocato, uno stretto rapporto con i genitori adottivi e una bella amicizia con Lolo (Sherry Cola).

Ma Audrey è pronta a fare il grande salto. Per diventare socia di uno studio legale e lasciarsi White Hills alle spalle, le basterebbe chiudere un importante accordo con un cliente in Cina. Il compito sembra abbastanza semplice e, in più, Lolo invita l’amica a sfruttare il viaggio per mettersi sulle tracce della madre biologica. Tuttavia, le due non partono da sole: alla combriccola si uniscono anche Deadeye (Sabrina Wu), l’eccentrica cugina di Lolo) e Kate (Stephanie Hsu), star delle soap opera cinesi che ha diviso la stanza con Audrey ai tempi del college.

Inutile dire che l’incontro di Audrey con il cliente non va come previsto. Anziché far decollare la sua carriera, Audrey e le sue amiche si ritroveranno ad affrontare una “vacanza” in giro per l’Asia che cambierà letteralmente le loro vite. Tra cibi da assaggiare, divertimento con i ragazzi di una squadra di pallacanestro cinese e tentativi di canto a bordo di un volo internazionale, le quattro giovani donne impareranno molto su se stesse e l’una dell’altra, scoprendo cosa significhi veramente conoscersi e amarsi in tutti i modi possibili.

“Insieme alle cosceneggiatrici Cherry Chevapravatdumrong e Teresa Hsiao, mie amiche da sempre, quando uscivamo, si finiva sempre per raccontarsi le gesta di tutti i nostri amici più strambi”, ha ricordato Adele Lim, regista del film Prime Video Joy Ride. “Dalle risate che gli aneddoti generavano, abbiamo capito che forse era meglio scriverne una sceneggiatura, che non sapevamo se sarebbe mai diventata film. Abbiamo allora deciso di vederci ogni giovedì sera a casa mia solo per il piacere di farlo e di ridere ininterrottamente!”.

Quello che doveva essere solo un espediente per stare insieme e divertirsi si è però nel giro di poco tempo trasformato in una commedia girata in soli 34 giorni nel 2021 in diverse location a Vancouver, in Canada, dove sono stati ricreati anche i posti di Pechino e Seoul che visitano le protagoniste.

Il poster originale del film Prime Video Joy Ride.

Al di là degli stereotipi

Joy Ride, il film proposto da Prime Video, contribuisce a offrire una nuova visione del mondo cinese-americano raccontando una storia di donne che possono essere stravaganti, vogliose, divertenti e impulsive quanto chiunque altro. “Esistono molti stereotipi sugli asiatici come persone educate o che seguono le regole", ha evidenziato l’attrice Stephanie Hsu. "Le nostre quattro eroine certamente fanno cose discutibili in questo film. È fantastico avere personaggi divertenti, amabili e profondamente imperfetti. Poiché è una commedia, può colpire nel segno in modo non troppo pesante risultando semplicemente divertente".

Le quattro protagoniste non sono chiaramente le uniche a divertirsi in Joy Ride: anche personaggi maschili del film hanno anche ampie opportunità per farsi notare. "Adele, Cherry e Teresa hanno detto fin dall'inizio: Vogliamo bei ragazzi asiatici in questo film: tutti quanti li devono desiderare!", ha affermato il produttore Josh Fagen. "Hanno fatto un ottimo lavoro di casting e gli attori selezionati non vedevano l’ora di trasformarsi in oggetto del desiderio”.

Ed è così che gli attori Alexander Hodge, Rohain Arora e Chris Pang si uniscono all'ex atleta NBA Baron Davis per interpretare una squadra di pallacanestro cinese. Quando incontrano Audrey e le sue amiche bloccate sulla strada in Cina, i ragazzi sono più che felici di offrire loro un po' d'aiuto. Senza svelare troppo, è sufficiente dire che le tre sceneggiatrici hanno raggiunto i loro obiettivi, e anche qualcosa in più.

Sebbene Joy Ride infranga le barriere per la rappresentazione degli asiatico-americani, il film non racconta solo di diversità. Oltre a essere divertente, Joy Ride offre una trama che va ben oltre le dimensioni di etnia, aspetto e smantellamento degli stereotipi. "Nel suo nucleo, parla di amicizia e di appartenenza ma ha protagonisti asiatici", ha notato l’attrice Sherry Cola. "le protagoniste vivono un'avventura selvaggia. Ci sono le droghe. E c'è il K-pop. Stiamo toccando molte tematiche universali e normalizzando il fatto che abbiamo il diritto di raccontare queste storie a modo nostro, di reclamare le nostre identità e di prenderci gioco di noi stessi”.

