John Wick 4: Tutti i segreti del film con Keanu Reeves

K eanu Reeves torna a rivestire i panni del leggendario John Wick nel film John Wick 4 in uscita in tutto il mondo. Dopo anni di attesa, vedremo come proseguirà la sua lotta contro i componenti della Gran Tavola.

Arriva al cinema dal 23 marzo, distribuito da 01 Distribution, John Wick 4, il film che vede Keanu Reeves tornare a vestire i panni dell’ormai leggendario John Wick. In questa nuova quarta avventura, John Wick trova una via per sconfiggere la Gran Tavola. Tuttavia, prima di guadagnare la libertà, Wick deve affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo e ha mezzi tali da tramutare vecchi amici in nuovi nemici.

In giro per il mondo

Nel film John Wick 4, il regista Chad Stahelski (già alla guida dei tre precedenti capitoli) ha voluto alzare la posta in gioco. “Questo quarto film ci porta in una direzione completamente nuova”, ha affermato. “Continuiamo a rivelare nuove e talvolta sorprendenti sfaccettature di John Wick e a scoprire diversi nuovi personaggi che hanno connessioni inaspettate con lui. Oltre alle scene d’azione, ci sono complicità tra i personaggi e il desiderio di trattare questioni emotive che avevamo solo sfiorato in precedenza”.

Keanu Reeves, produttore esecutivo e protagonista del film John Wick 4, ha aggiunto: “Stiamo arricchendo l’universo di John Wick integrando colpi di scena e personaggi tanto divertenti quanto stravaganti. Abbiamo spostato più in là i limiti dell’azione e progettato nuove armi. E torneranno anche le muscle cars!”.

Rispetto ai film precedenti, John Wick 4 si svolge in varie parti del mondo. “La trama ci porta fuori New York, dove sono stati ambientati gli altri film, e arriva in Giordania, in Giappone, a Berlino e a Parigi”, ha continuato Reeves. “Lo stile e la portata di questo nuovo capitolo sono senza precedenti. Ci sono almeno quindici spettacolari sequenze d’azione, compreso un folle inseguimento per le vie della capitale francese. Lo stile di combattimento di John Wick testimonia i suoi sforzi, il suo impegno e la sua volontà. Ammiro la sua determinazione e il suo istinto a non arrendersi mai”.

Il poster italiano del film John Wick 4.

I protagonisti principali

A proposito di differenze con i film precedenti, in John Wick 4 è il protagonista a mettersi sulle tracce dei membri della società segreta della Gran Tavola, paragonabili ai Massoni o agli Illuminati. All’inizio del film, tutti considerano Wick morto, avrebbe potuto tranquillamente vivere felice per sempre in un angolo sperduto del mondo ma non sarebbe stato da lui: il suo senso di giustizia viene prima di tutto. Anche a rischio di affrontare da solo tutti gli assassini del pianeta!

Caine

Nel film John Wick 4, il nemico più pericoloso di Wick è rappresentato da Caine, portato in scena da Donnie Yen. “Abbiamo cercato a lungo un antagonista che fosse uguale a John o che potesse addirittura superarlo”, ha sottolineato il produttore Iwanyk. “Caine è una sorta di sosia di John. È un personaggio formidabile che ha commesso l’errore più grande per un sicario: innamorarsi. E per riportarlo in azione la Gran Tavola minaccia di privarlo del suo più grande affetto, sua figlia”.

“Un tempo, Caine era vicino a John”, ha specificato Keanu Reeves. “Non hanno conti personali in sospeso ma personalità simile e stessi metodi di lavoro. In più, Caine è cieco e non riesce a guardare nessuno degli occhi, motivo per cui ha trovato altri modi per esprimersi”.

Winston e Charon

Nel film John Wick 4 tornano anche due pilastri della saga: i personaggi di Winston e Charon che, interpretati da Ian McShane e Lance Reddick, devono affrontare sconvolgimenti personali e professionali. Winston è il proprietario dell’hotel Continental di New York (un rifugio comodo e sicuro per i sicari) e, a dispetto di quanto accaduto nei capitoli precedenti, per Wick rappresenta l’ultima ancora di salvezza. Charon, invece, è l’efficiente portiere dell’albergo nonché il braccio destro di Winston.

Bowery King

Altro gradito ritorno è quello di Bowery King, impersonato ancora una volta da Laurence Fishburne. Elemento cardine della malavita, dal suo quartier generale pilota una rete di spionaggio. “Bowery King è il personaggio che conosce meglio il mondo di Wick. E ritrovare Laurence, mio mentore dai tempi di Matrix, è stato un onore”, ha ricordato Reeves. “Bowery King può essere considerato Ade, il dio degli inferi”, gli ha fatto eco Fishburne, “e, proprio come Winston, protegge i segreti di John”.

Shimazu e Aika

Shimazu, portato in scena da Hiroyuki Sanada, è invece un altro maestro d’arti marziali che, come Caine, conosce Wick da molto tempo. È il proprietario dell’hotel Continental di Osaka e affronta l’ira della Gran Tavola quando propone a John di rifugiarsi nella sua struttura. “John non ha più molti amici ma può contare su fratelli acquisiti con cui condivide la stessa idea di affetto e sacrificio”, ha spiegato Keanu Reeves. “John, Caine e Shimazu formano un triangolo. Caine è stato costretto a tornare in azione per difendere la figlia ma anche Shimazu ha una figlia, Akira (Rina Sawayama) da proteggere. E proprio per questo pagherà un prezzo molto alto per la sua fedeltà a John”.

Il Segugio e il suo fedele compagno

Anche un altro uomo è sulle tracce di John Wick: il “segugio”, accompagnato dal suo fedele compagno, un pastore belga anch’egli senza nome. A prestargli il volto è l’attore canadese Shamier Anderson. “Ci piaceva l’idea di un personaggio che seguisse Wick e che potesse letteralmente fiutarlo”, ha commentato il regista Chad Stahelski.

Il Marchese

Altri tre complessi completano il complesso mondo del film John Wick 4. Il primo è il Marchese, emissario della Tavola Rotonda che si candida a diventare uno dei personaggi più detestabili della saga. A interpretarlo è l’attore Bill Skarsgård: “Il suo compito è quello di trovare e uccidere Wick”, ha spiegato l’attore, “ha carta bianca su tutto e ciò significa che può attuare qualsiasi strategia per completare la sua missione”. Il Marchese ha al suo servizio un piccolo esercito, capitanato da Chidi (Marko Zaror).

Il Messaggero

Non potrebbe esseri Gran Tavola senza il Messaggero, impersonato da Clancy Brown. Nel seguire gli ordini della Gran Tavola, porta con sé soprattutto distruzione e morte. Sorta di vedetta, è un consigliere per il Marchese.

Katia e Killa

Wick, infine, è costretto a cercare il sostegno e l’assistenza finanziaria dall’organizzazione criminale che lo ha adottato: Ruska Roma. Ed è a Berlino che incontra due membri del clan: Katia, supportata dall’attrice britannica Natalia Tena, e Killa, giocato da Scott Adkins. “John e Katia sono cugini ma Katia è la regina del clan, che sa come esercitare il suo potere”, ha commentato Tena.

