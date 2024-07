D ebutta su Netflix la serie tv Jimenshi – I maghi della truffa, adattamento di un romanzo di Ko Shinjo molto atteso. Lo spunto? Il rincaro dei prezzi dei terreni e un inganno ben architettato.

Netflix propone dal 25 luglio la serie tv in sette episodi Jimenshi – I maghi della truffa. Tratta dall’avvincente romanzo di Ko Shinjo, la serie tv Netflix Jimenshi – I maghi della truffa ruota intorno a un gioco pericoloso di inganni nel mercato immobiliare.

Diretta dal versatile Hitoshi One, che ha lavorato con entusiasmo al tanto atteso progetto, l’emozionante serie crime drama è interpretata da Go Ayano ed Etsushi Toyokawa. La storia rivela una serie di crimini senza precedenti commessi da un astuto gruppo di truffatori che utilizzano la vendita di immobili come esca per rubare grandi somme di denaro.

La trama della serie tv

La serie tv Netflix Jimenshi – I maghi della truffa parte da un assunto imprescindibile: i prezzi degli immobili a Tokyo hanno ricominciato a salire alle stelle.

Takumi Tsujimoto (Go Ayano) incontra Harrison Yamanaka (Etsushi Toyokawa), il leader di un noto gruppo di truffatori nel settore immobiliare. Insieme all'informatore Takeshita (Kazuki Kitamura), alla reclutatrice di impostori Reiko (Eiko Koike) e al consulente legale Goto (Pierre Taki), Takumi aiuta a portare a termine le truffe immobiliari come negoziatore.

Il prossimo obiettivo della banda è il più ambizioso in assoluto: una truffa immobiliare da dieci miliardi di yen. Mentre i truffatori si impegnano in un abile tira e molla con proprietari di terreni e grandi costruttori desiderosi di riconvertirli, la polizia li insegue senza sosta.

Nel frattempo, sia il passato di Takumi sia i metodi immorali di Harrison vengono gradualmente a galla. I truffatori corrono rischi enormi per concludere affari disonesti mentre la polizia li insegue. Riusciranno a portare a termine il loro piano da dieci miliardi di yen?

Il poster della serie tv Netflix Jimenshi - I maghi della truffa.

Prezzi e musica alle stelle

In un momento in cui i prezzi dei terreni stanno salendo alle stelle, un gruppo di astuti truffatori è pronto a sfruttare ogni opportunità. Già dal trailer della serie tv Netflix Jimenshi – I maghi della truffa si intuisce molto tensione tra i costruttori ingannati, i truffatori di terreni e i detective sulle loro tracce. Ma chi riderà per ultimo? Mentre i desideri di ogni gruppo si scontrano e si intrecciano, le loro vite sono messe a rischio.

Guidato da Harrison Yamanaka (Etsushi Toyokawa), questo noto gruppo di truffatori immobiliari deruba i principali costruttori di ingenti somme di denaro. Mettono in atto il loro piano fabbricando documenti e reclutando impostori per fingere di essere i proprietari terrieri. Il loro prossimo obiettivo è il più grande finora: un terreno da 10 miliardi di yen accanto a un tempio buddista. Riusciranno a farcela senza essere catturati?

Basato sul romanzo omonimo di Ko Shinjo, Jimenshi – I maghi della truffa prende vita come un eccezionale thriller criminale diretto e sceneggiato dal pluripremiato Hitoshi One. Takkyu Ishino del gruppo musicale Denki Groove fa il suo debutto come compositore per la colonna sonora originale della serie, una collaborazione nata dalla visione coinvolgente di One. Ishino ricorda: “Durante il nostro primo incontro, il regista mi ha chiesto di creare il tema principale che ricordasse il mio vecchio album Lunatique. Voleva anche che l'atmosfera generale fosse 'inquietante'. Grazie alla sua chiara visione, la discussione è andata liscia".

Per soddisfare la richiesta del regista One di includere un suono di chitarra, Ishino ha letto la sceneggiatura e inizialmente ha creato più di dieci tracce demo. Man mano che il progetto progrediva, ha ampliato e affinato le sue idee, componendo infine quasi 40 brani. “Se avessi saputo dall'inizio che avrei dovuto creare 40 tracce, mi sarei potuto sentire sopraffatto. Ma è andato tutto in maniera molto naturale, anche se è stato sicuramente impegnativo,” riflette.

L'autore Ko Shinjo è stato entusiasta di come è venuta l'adattamento live-action, dicendo: “Ho visto la serie tutta d'un fiato dalla mattina alla sera, completamente assorbito e perdendo la cognizione del tempo. La suspense mi ha fatto battere forte il cuore. Tutto quello che so è che voglio rivederla”.

