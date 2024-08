Jackpot!: Su Prime Video, John Cena e Awkwafina in una folle commedia

A rriva su Prime Video il film Jackpot!, una divertente commedia diretta da Paul Feig e ambientata in un futuro prossimo a Los Angeles, tra gag e colpi di scena.

Prime Video propone dal 15 agosto il film original Jackpot!. Diretto da Paul Feig, il film Prime Video Jackpot! è una commedia scritta da Rob Yescombe che conta sulle interpretazioni degli attori Awkwafina e John Cena; con loro nel cast, anche Ayden Mayeri, Donald Elise Watkins, Sam Asghari, Murray Hill e Simu Liu.

In un futuro prossimo, in California è stata appena istituita una "Grande Lotteria". La posta in gioco? Uccidere il vincitore prima del tramonto per reclamare legalmente il suo jackpot multimiliardario. Quando Katie Kim (Awkwafina) si ritrova per errore in possesso del biglietto vincente, nel disperato tentativo di sopravvivere alle orde dei cacciatori di jackpot, si allea a malincuore con un agente dilettante, preposto alla protezione della lotteria, Noel Cassidy (John Cena), che farà di tutto per farla rimanere in vita fino al tramonto in cambio di una parte del premio.

Colpi di scena e umorismo folle

Quando l'ex attrice bambina Katie Kim si trasferisce a Los Angeles in cerca di fama e fortuna, ottiene esattamente ciò che desiderava ma in un modo del tutto imprevisto. Ambientato a Los Angeles nel 2030, il film Prime Video Jackpot! vede come protagonista Awkwafina, star di Crazy & Rich, nel ruolo di Katie, che inavvertitamente diventa la detentrice di un biglietto della lotteria del valore di miliardi di dollari. Ma c'è un bell’inganno: chiunque uccida il vincitore prima del tramonto può reclamare il premio per sé.

"Katie non sa nemmeno dell'esistenza della lotteria quando viene catapultata in questa situazione. Di conseguenza, si percepisce tutto il suo panico", ha commentato il regista Paul Feig, che ha diretto in passato il cult Le amiche della sposa. "Le mie commedie sono drammi divertenti. Vere poste in gioco alte rendono tutto più divertente, ma bisogna anche investire nei personaggi".

Con un bersaglio sulla schiena, Katie si allea con riluttanza con il dilettante agente Noel, interpretato dall’attore e wrestler John Cena, che vorrebbe per sé una percentuale del denaro qualora lei sopravviva. Insieme, i due devono combattere contro dozzine di potenziali assassini, oltre al rivale protettore del jackpot Louis Lewis (l'attore Simu Liu), che vuole ovviamente mettere le mani sul denaro.

"Mi ha intrigato la rappresentazione di un futuro post-apocalittico prossimo", dice Awkwafina a proposito del film Prime Video Jackpot!. "C'è oscurità e avidità, un mix perfetto di colpi di scena e un senso dell'umorismo folle. John Cena è il partner perfetto per le scene, soprattutto quando facevamo acrobazie. Con il suo background nel wrestling, è molto attento alla sicurezza, il che mi ha fatto sentire molto sicura. È una persona davvero impressionante, intelligente e divertente".

