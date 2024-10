It’s What’s Inside: Lo scambio di corpi a sfondo horror nel film Netflix

I t's What's Inside su Netflix si presenta come un film che sfida le aspettative del pubblico, mescolando generi e tematiche per creare una narrazione originale e coinvolgente. Un horror adarro a tutti quelli che vogliono confrontarsi con la paura dell’anima.

Netflix propone dal 4 ottobre il film It's What's Inside. Diretto da Greg Jardin, It’s What’s Inside porta su Netflix uno dei successi dell’ultimo Sundance Film Festival, un’opera che ha tutte le caratteristiche del tipico horror: un'ambientazione inquietante, un cast di giovani attraenti, e un'atmosfera di tensione costante. Tuttavia, Jardin ha tenuto a chiarire che non si tratta di un horror classico, ma piuttosto di un thriller fantascientifico con elementi comici.

Il tema centrale ruota intorno a una serie di scambi di corpo che portano i personaggi a confrontarsi con la "paura dell'anima". Un gruppo di amici si riunisce, infatti, per una festa prematrimoniale che si trasforma in un incubo esistenziale quando un amico che nessuno vedeva da tempo si presenta con un gioco misterioso che fa riemergere segreti sepolti, desideri e rancori.

I personaggi principali

La trama del film Netflix It's What's Inside segue un gruppo di amici che si riuniscono per una festa pre-matrimonio. L'evento, già teso per via delle dinamiche relazionali e delle tensioni personali, prende una piega inaspettata quando un vecchio amico, ormai estraniato dal resto del gruppo, si presenta con una valigia misteriosa.

All'interno della valigia si trova una macchina per lo scambio di corpi, che il gruppo decide di usare per gioco. Tuttavia, quello che inizia come un passatempo curioso si trasforma rapidamente in un incubo esistenziale, portando alla luce segreti nascosti e mettendo a dura prova le relazioni tra i personaggi.

It's What's Inside presenta una serie di personaggi complessi e sfaccettati che si trovano coinvolti in una situazione surreale. Al centro della storia c'è Shelby, interpretata da Brittany O’Grady, una giovane donna ansiosa che lotta con le sue insicurezze e con una relazione che sembra sgretolarsi. Il suo fidanzato, Cyrus, supportato da James Morosini, è un uomo insensibile e distante, la cui mancanza di empatia contribuisce al crescente disagio di Shelby.

Accanto a loro, troviamo Nikki, interpretata da Alycia Debnam-Carey, una influencer di fama mondiale che si scontra con le aspettative sociali e l'immagine che deve mantenere online. Reuben, giocato da Devon Terrell, è il promesso sposo di Shelby, un uomo affascinante ma superficialmente sicuro di sé. Dennis, impersonato da Gavin Leatherwood, è un giovane ereditario viziato, la cui spensieratezza viene messa alla prova dagli eventi caotici della notte.

L'artista Brooke, interpretata da Reina Hardesty, porta una visione creativa alla serata, ma si trova ben presto travolta dalle dinamiche distruttive che emergono. Maya, con il volto di Nina Bloomgarden, è una giovane spirituale, profondamente connessa alla natura e alla spiritualità. Infine, Forbes, interpretato da David Thompson, è l'enigmatico personaggio che introduce la macchina per lo scambio di corpi, innescando l'inizio del caos.

Scambio di corpi

Il film Netflix It's What's Inside esplora temi profondi e complessi attraverso l'espediente narrativo dello scambio di corpi. Tale elemento fantascientifico permette al film di indagare l'identità personale e la percezione di sé, ponendo domande su cosa significhi veramente essere qualcuno, sia nella realtà che nel mondo virtuale.

Un altro tema centrale è la critica all'intimità artificiale creata dai social media. Jardin utilizza la trama per esaminare come le persone presentano versioni idealizzate di sé stesse online, e quali siano gli effetti psicologici di vivere in un mondo dominato da standard di bellezza e stili di vita irraggiungibili.

Il film è stato definito "anxiety chic" dal regista, poiché riesce a trasmettere allo spettatore l'ansia che caratterizza la vita di Shelby. Attraverso una regia nervosa e una colonna sonora tesa, Jardin fa vivere allo spettatore l'angoscia quotidiana di chi vive sotto pressione costante, offrendo al contempo una riflessione sulle dinamiche di coppia e sulla comunicazione, evidenziando quanto la mancanza di comprensione reciproca possa distruggere una relazione.

