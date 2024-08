L ily Bloom, la protagonista del film It Ends With Us – Siamo noi a dire basta con il volto di Blake Lively, è un esempio di forza e resilienza. Passando da giovane ambiziosa a donna protettiva e determinata, affronta un viaggio di scoperta personale e crescita. La sua storia è un potente messaggio di speranza e coraggio per chiunque si trovi a dover affrontare situazioni simili.

Arriva nelle sale italiane dal 21 agosto It Ends With Us – Siamo noi a dire basta, il film che il regista Justin Baldoni ha tratto dall’omonimo romanzo di Colleen Hoover, pubblicato in Italia da Mondadori. Prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures, il film It Ends With Us – Siamo noi a dire basta racconta l’appassionante storia di Lily Bloom (Blake Lively), una donna che ha superato un'infanzia traumatica e intraprende una nuova vita a Boston per inseguire il sogno di una vita: aprire una propria attività.

L'incontro casuale con l'affascinante neurochirurgo Ryle Kincaid (Justin Baldoni) fa nascere un legame intenso, ma mentre i due si innamorano profondamente, Lily inizia a vedere in Ryle lati che le ricordano il rapporto con i suoi genitori. Quando il primo amore di Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), rientra improvvisamente nella sua vita, la relazione con Ryle viene stravolta e Lily capisce che deve imparare a contare sulle proprie forze per fare una scelta molto difficile per il suo futuro.

Lily Bloom, la protagonista del film It Ends With Us – Siamo noi a dire basta, è una figura emblematica di donna moderna, capace di affrontare sfide complesse con coraggio e determinazione, andando incontro a un percorso di crescita e resilienza.

Una Donna Moderna

Lily incarna molte qualità della donna moderna. È una persona indipendente e ambiziosa, che segue i propri sogni senza lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà. Dopo aver lasciato la sua città natale, si stabilisce a Boston dove apre un negozio di fiori, dimostrando una forte determinazione e un coraggio notevole nel perseguire le sue passioni, nonostante le incertezze iniziali.

La sua empatia e sensibilità sono altre caratteristiche distintive; Lily è profondamente attenta alle emozioni degli altri, come dimostra nella sua interazione con il suo ex ragazzo Atlas e, inizialmente, anche con Ryle. Queste qualità, unite alla sua resilienza, le permettono di affrontare e superare le avversità che la vita le presenta, costruendo una vita basata su principi solidi e una forte autodeterminazione.

Il poster italiano del film It Ends With Us – Siamo noi a dire basta.

La Reazione agli Abusi

L'esperienza di Lily con l'abuso domestico è un tema centrale sia del romanzo sia del film It Ends With Us – Siamo noi a dire basta. La sua reazione a tale situazione è complessa ed è lo specchio di una profonda consapevolezza dei cicli di violenza, avendo vissuto in prima persona la violenza domestica nella sua famiglia d'origine.

È la consapevolezza che la porta a riflettere a lungo sulla sua relazione con Ryle, il quale, nonostante l'amore che Lily prova per lui, si rivela violento. Tuttavia, Lily sperimenta un profondo conflitto interno, divisa tra i sentimenti che prova per Ryle e la consapevolezza della necessità di mettere fine alla relazione abusiva. Il dilemma evidenzia, purtroppo, la complessità delle emozioni vissute da molte vittime di abusi, che spesso si trovano a dover scegliere tra l'amore e la propria sicurezza.

“Il mio lavoro consiste anche nell’aiutare qualcuno a sentirsi visto o ascoltato”, ha raccontato il regista e attore Justin Baldoni. “Se anche una sola persona si sentirà meno sola grazie alla storia di Lily, avrò adempiuto a pieno al mio ruolo di artista”.

Come Lily Affronta la Vita

Lily, superbamente interpretata nel film It Ends With Us - Siamo noi a dire basta da Blake Lively, affronta la vita con una combinazione di pragmatismo e speranza, elementi che emergono chiaramente nella sua storia. Dimostra una grande fiducia in se stessa e nelle sue capacità, sia a livello personale che professionale. La decisione di aprire un negozio di fiori è un esempio del suo spirito imprenditoriale e della sua volontà di prendere in mano il proprio destino.

Le relazioni che intrattiene, come quella con Atlas e la sua amica Allysa, svolgono un ruolo fondamentale nel fornire supporto e sostegno emotivo. Le connessioni le offrono non solo conforto, ma anche nuove prospettive che la aiutano a navigare attraverso le sfide.

La scrittrice Coleen Hoover e il regista Justin Baldoni.