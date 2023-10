Un film su Netflix sottolinea quanto è folle la politica e il suo dietro le quinte

A rriva su Netflix il film Irresistible, una commedia drammatica con Steve Carell e Rose Byrne che ci mostra le logiche non sempre logiche dietro le campagne politiche, americane e non solo. A ispirare la storia alcuni eventi realmente accaduti.

Netflix propone dal 13 ottobre il film Irresistible, una dramedy con Steve Carell, Rose Byrne e Chris Cooper mai uscita nei cinema italiani. Diretto da Jon Stewart, il film Irresistible porta su Netflix la storia di un consulente politico che trasforma le elezioni comunali di una piccola città in un circo mediatico multimilionario quando il suo candidato attira l’attenzione nazionale.

La trama del film

Scritto e diretto da Jon Stewart, Irresistible, film per la prima volta su Netflix, è una dramedy che racconta cosa succede quando una piccola città del Wisconsin diventa la principale attrazione del moderno circo politico statunitense. Quando il principale stratega del Comitato Nazionale Democratico, Gary Zimmer (Steve Carell), vede un video del colonnello dei Marines in pensione Jack Hastings (Chris Cooper) difendere i diritti dei lavoratori non in regola della sua città, crede di aver trovato la chiave per riconquistare gli elettori nel cuore dell'America.

Facendo una visita improvvisata alla fattoria di latticini di Hastings nella rurale Deerlaken, nel Wisconsin, Gary convince il Marines in pensione (in gran parte avulso dalla politica) a candidarsi a sindaco. Inizialmente, Gary si affida alla molto capace figlia di Jack, Diana (Mackenzie Davis), e a un team di volontari entusiasti, seppur inesperti.

Tuttavia, quando il Comitato Nazionale Repubblicano lo contrattacca inviando la brillante nemesi Faith Brewster (Rose Byrne), Gary è più che pronto ad alzare il suo livello di gioco. Mentre Gary e Faith si scontrano, quella che è iniziato come una campagna locale si trasforma rapidamente in una battaglia politica nazionale e in una divertente lotta per l'anima dell'America.

Gli eventi reali dietro la storia

Irresistible, il film proposto da Netflix, offre una critica divertente e pungente del sistema politico americano (e non solo). L’interesse del regista e sceneggiatore Jon Stewart non era diretto tanto alla politica in sé ma ai fattori sistemici che la rendono quello che è. “Pensavo a come far satira sull’oggi e a come si comportano sia i candidati alle elezioni sia i loro sostenitori dietro le quinte”, ha commentato. “Metaforicamente, è come parlare del clima anziché del tempo”.

A ispirare la storia del film Netflix Irresistible sono stati gli eventi reali che hanno avuto luogo durante un’elezione speciale in Georgia per occupare un seggio vacante del Congresso nella primavera del 2017. Si trattava della prima elezione dell’era Trump ed è diventata una grande storia nazionale quando un giovane candidato democratico alla sua prima esperienza, Jon Ossoff, emerse come principale contendente in un distretto storicamente repubblicano.

Alla data dello scontro finale tra Ossoff e la repubblicana Karen Handel, la corsa per il seggio era diventata la più costosa nella storia della Camera, con una stima di 55 milioni di dollari spesi, secondo il New York Times. Come ha notato Stewart, "il Partito Repubblicano e il Partito Democratico l'hanno considerata come un banco di prova. Quindi, hanno riversato milioni in un'elezione congressuale fuori dal ciclo elettorale. Ma l'elezione è passata senza lasciare traccia alcuna nella storia: è stato praticamente come entrare in uno strip club e fare piovere soldi”.

Un'esperienza successiva ha evidenziato un altro fenomeno emergente nella politica contemporanea: l’attivismo coniugato al disinteresse politico. Un amico che stava correndo per il Congresso in West Virginia chiese infatti a Stewart di presentarlo a un evento di raccolta fondi.

Ma l'evento non era in West Virginia, ma nel West Village, a Manhattan. Ha ricordato Stewart, "si trattava solo un gruppo di newyorkesi con un ragazzo che stava correndo per un posto per cui nessuno di loro aveva mai avuto esperienza o sentito parlare o che interessasse loro particolarmente. Avrebbero, però, fatto il loro dovere di attivisti politici per raccogliere i fondi necessari. E mi è sembrato folle che dovessero perdere tempo ed energia per raccogliere quei soldi”.

