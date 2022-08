L a serie tv Sky rilegge un film caposaldo di Olivier Assayas, Irma Vep, con continui parallelismi con la vita del regista e osservazioni sullo stato del cinema. Ne è protagonista Alicia Vikander ma nell’ultima puntata c’è un’ospite d’eccezione: l’amata Kristen Stewart.

Alicia Vikander è la protagonista di Irma Vep, la serie tv Sky presentata allo scorso Festival di Cannes. Interpreta il ruolo di un’iconica femme fatale del cinema che, stanca dei ruoli nei blockbuster, accetta il ruolo da protagonista in un remake televisivo di un film cult. In quello che è un vero cortocircuito narrativo, è presente nell’ultima puntata anche l’attrice Kristen Stewart, cercata e voluta dal regista Carlos Assayas.

Cinque ruoli in uno

Sono passati 25 anni da quando lo sceneggiatore Olivier Assayas ha firmato e diretto Irma Vep, un piccolo film indipendente francese. La storia al centro di quel film è ora divenuta la serie tv Irma Vep, disponibile su Sky dal 3 agosto e già proposta negli Stati Uniti da HBO. Composta da otto episodi, Irma Vep vede il premio Oscar Alicia Vikander nei panni di Mira Harberg muoversi in quella che è a tutti gli effetti una satira del mondo di Hollywood (e non solo).

Mira Harber di professione fa infatti l’attrice. Ha raggiunto l’apice del successo interpretando la protagonista di alcuni blockbuster basati sui supereroi. Stanca di ruoli che non la gratificano più, Mira vola a Parigi per riportare la sua carriera su un percorso più autoriale. Accetta allora di interpretare un remake di I vampiri, un film a episodi del 1915 diventato un classico del cinema francese.

Mentre si prepara a vestire i panni dell’iconica criminale vestita da gatto Irma Vep (acronimo della parola vampire), Mira si ritrova suo malgrado a vivere su un set più caotico del previsto a causa del regista René Vidal (Vincent Macaigne) sull’orlo di un esaurimento.

“Ho adorato il film del 1997”, ha dichiarato Vikander, particolarmente nota per film come The Danish Girl e Tomb Rider ma anche per essere la compagna del sex symbol Michael Fassbender. “Anch’io sono stata interprete di blockbuster ma sono sempre alla ricerca di film d’autore, che possano mettere in risalto le mie qualità. Conosco quindi lo stato d’animo di Mira, la protagonista. Tuttavia, non aspettatevi che Irma Veo sia la solita storia che parla del dietro le quinte di un film. C’è molto meno glamour e più realismo”.

“È stato come interpretare cinque ruoli in uno, inglobarli tutti insieme come in una sorta di matrioska”, ha scherzato l’attrice. Come darle torto? La serie tv Sky Irma Vep è in pratica il remake di un film sulla realizzazione di un remake di un altro film ancora.

Alicia Vikander in Irma Vep.

Tra cinema e vita privata

Irma Vep, il film che sta alla base dell’omonima serie tv Sky, aveva per protagonista l’attrice Maggie Cheung che, originaria di Hong Kong, si è imposta nel cinema occidentale. Il regista Carlos Assayas, che pure avrebbe rivoluto Cheung nel cast della serie tv, ha da sempre avuto l’intenzione di rimettere mano alla storia di quel film ma ha ora optato per un linguaggio del tutto nuovo per raccontare aspetti anche molto personali.

Cheung e Assayas si erano sposati qualche tempo dopo la fine delle riprese del film, nel 1998. Hanno però divorziato nel 2001, una circostanza che ha finito con l’influire sulla storia della serie tv. “La mia percezione della storia del film è cambiata rispetto a quando l’ho realizzato. Ho avuto modo di vedere come cinema e vita privata si intreccino e si influenzino a vicenda”.

Non a caso, René Vidal, il regista interpretato da Vincent Macaigne, non altro che un alter ego dello stesso Assayas, e la misteriosa Jade quello di Maggie Cheung.

Irma Vep: Le foto della serie tv 1/63 2/63 3/63 4/63 5/63 6/63 7/63 8/63 9/63 10/63 11/63 12/63 13/63 14/63 15/63 16/63 17/63 18/63 19/63 20/63 21/63 22/63 23/63 24/63 25/63 26/63 27/63 28/63 29/63 30/63 31/63 32/63 33/63 34/63 35/63 36/63 37/63 38/63 39/63 40/63 41/63 42/63 43/63 44/63 45/63 46/63 47/63 48/63 49/63 50/63 51/63 52/63 53/63 54/63 55/63 56/63 57/63 58/63 59/63 60/63 61/63 62/63 63/63 PREV NEXT

Kristen Stewart nell’ultimo episodio

L’ultimo episodio di Irma Vep, la serie tv proposta da Sky dal 3 agosto, ha un’ospite d’eccezione: l’attrice Kristen Stewart. Del resto, la storia di Irma Vep somiglia tantissimo alla parabola dell’amata Kristen che, all’apice del successo per la saga Twilight, ha cominciato a scegliere progetti sempre più autoriali, alcuni dei quali diretti proprio da Carlos Assayas (Personal Shopper e Clouds of Sils Maria). Non stupisce dunque che, sebbene abbia scelto Alicia Vikander, il regista avesse pensato anche a lei per il ruolo della protagonista.

In Irma Vep, Stewart interpreta Lianna, una pop star che in passato è stata sentimentalmente coinvolta con Eamonn (Tom Sturridge), l’ex fidanzato di Mira. Nelle precedenti puntate, Mira manifesta molta curiosità nei confronti di Lianna e ogni sua domanda può trovare una risposta quando Lianna si trova a Parigi per un concerto.

Kristen Stewart in Irma Vep.