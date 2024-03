Su Netflix, un film d’amore, fortuna e autostima con Lindsay Lohan protagonista

L indsay Lohan è la protagonista del film Netflix Irish Wish – Solo un desiderio. Commedia romantica girata in Irlanda, è la storia di una donna che deve imparare a prendersi ciò che vuole nella vita.

Netflix propone dal 15 marzo il film Irish Wish – Solo un desiderio. Diretto da Janeen Damian, il film Netflix Irish Wish – Solo un desiderio ha per protagonista l’attrice Lindsay Lohan nei panni di Maddie. Quando l’uomo della sua vita si fidanza con la sua migliore amica, Maddie mette da parte i sentimenti per farle da damigella d’onore al matrimonio in Irlanda. Pochi giorni prima delle nozze, Maddie esprime il desiderio di trovare il vero amore e si risveglia in una realtà parallela dove un incontro fortuito le insegna che i desideri possono tradirti. Quando il sogno sembra realizzarsi, Maddie capisce però che la sua anima gemella è una persona completamente diversa.

Nel cast del film Netflix Irish Wish – Solo un desiderio troviamo anche gli attori Ed Speelers, Alexander Vlahos, Jane Seymour, Elizabeth Tan e Ayesha Curry.

Fortuna, amore e autostima

“Sempre damigella, mai la sposa” — a meno che, ovviamente, la tua migliore amica non si fidanzi con l’amore della tua vita, tu non esprima un desiderio e poi magicamente ti svegli come la futura sposa. Ed è questa la situazione complicata in cui si trova Lindsay Lohan nel film Netflix Irish Wish – Solo un desiderio.

Diretto da Janeen Damian, prodotto da Brad Krevoy e Michael Damian e scritto da Kirsten Hansen, Irish Wish – Un solo desiderio segue il viaggio soprannaturale e romantico alla scoperta di sé di Maddie Kelly (Lohan), una timida editor di libri. “Lei ha fatto da ghostwriter per lo scrittore per cui lavora ed è perdutamente innamorata di lui, aspettandosi che lui ricambi il suo amore,” ha raccontato Lohan. Ma quando la reciprocità si dimostra elusiva, lei prende in mano la situazione, solo per scoprire che le fantasie romantiche non reggono sempre alla dura luce della realtà.

“È una bella storia di fortuna, amore e fiducia in sé stessi,” ha continuato Lohan. L’attrice non è nuova al genere della commedia romantica — l’umorismo del film e, in particolare, la sua enfasi sulla commedia fisica, sono stati il motivo per cui si è sentita attratta dal progetto. Tuttavia, il film Netflix Irish Wish – Solo un desiderio ha rappresentato una nuova sfida emozionante per l’attrice e produttrice esecutiva, un’opportunità per mostrare un lato diverso di sé come interprete.

“Maddie è uno dei pochi personaggi che ho interpretato che è una donna che da sola si fa strada nel mondo,” ha sottolineato. “Abbiamo modellato il personaggio in modo che fosse un po’ più insicura all’inizio, ma poi cresce e alla fine trova davvero se stessa. È importante mettersi al primo posto e conoscere il proprio valore,” dice. “Se sai di meritare di meglio, vai a prenderlo e ottienilo”.

Intervista a Lindsay Lohan

Per il film Netflix Irish Wish – Solo un desiderio abbiamo avuto la possibilità di porre un paio di domande all’attrice Lindsay Lohan.

Raccontaci un po’ del tuo personaggio Maddie…

Maddie è una giovane scrittrice di New York nel pieno del suo splendore. È una ragazza spensierata e amante del divertimento, che ha fatto da ghostwriter per lo scrittore per cui lavora. Ed è perdutamente innamorata di lui!

Perché hai accettato di essere la protagonista di questa storia?

Amo le storie in cui qualcuno insegue davvero i propri sogni. Quando incontriamo Maddie all’inizio, lei mette gli altri davanti a sé stessa. Ma poi si rende conto che deve prendere in mano le redini e fare ciò che è meglio per lei. È una storia di fortuna, amore e autostima!

In che modo Maddie si differenzia dagli altri personaggi che hai interpretato nella tua carriera?

È l’unico altro personaggio che ho interpretato che è una donna da sola, che si fa strada nel mondo. Ha qualcosa da dire. È un personaggio divertente con molta commedia fisica e mi è piaciuto molto!

Com’è stato lavorare con Ed Speelers?

È stato fantastico lavorare con Ed! È così dolce. Ci siamo divertiti a giocare con i personaggi. È così poco il tempo che hai perché si innamorino l’uno dell’altro. Abbiamo usato la scena dei dardi per costruire la loro relazione e ci siamo divertiti tanto nella scena del ballo!

Raccontaci del lavoro con tuo fratello Dakota, che ha un ruolo nel film!

È stato bello avere la mia famiglia intorno. Abbiamo esplorato l’Irlanda insieme e questo ha reso l’intera esperienza molto più significativa. Ed è stato fantastico…

Qual è stata la cosa che ti è piaciuta di più delle riprese in Irlanda?

Tutto! È così bella e non ci ero mai stata. Mio nonno è irlandese ed è stata un’esperienza incredibile essere lì. Ho imparato che in Irlanda possono esserci tutte e quattro le stagioni in un giorno! Abbiamo soggiornato nella piccola città di Dalkey, che ho amato, e le persone erano adorabili. Le torte al Guinness, poi, incredibili! Siamo anche andati in una bellissima zona chiamata Newgrange ed è stata un’esperienza fantastica. Mi ha fatto venire voglia di esplorare di più la mia eredità irlandese e tornare un giorno in Irlanda con tutta la mia famiglia!

Cosa speri che le persone imparino da Irish Wish – Solo un desiderio?

Spero che le donne comprendano che è importante mettersi al primo posto e conoscere il proprio valore. A volte si ha paura di perdere la posizione che si ha in un lavoro o un ruolo mentre penso che sia sempre bene seguire il proprio istinto. Se senti di meritare di meglio, vai a prenderlo e ottienilo!

