Un film su Rai 2, tratto da una storia vera, ci sprona a cercare la felicità anche nei momenti più bui

A rriva su Rai 2 il film Io rimango qui, un sick romance con protagonista un’adolescente a cui diagnosticano un cancro e il suo simbolico viaggio verso la bellezza della vita.

Rai 2 propone la sera del 14 marzo in prima visione tv il film Io rimango qui. Tratto da una storia vera, il film di Rai 2 Io rimango qui rientra nel filone di genere tanto amato dal pubblico young adult denominato sick-romance, ovvero quello delle storie d’amore in cui almeno uno dei due protagonisti ha una malattia con cui fare i conti.

Diretto da André Erkau, è interpretato dai due giovani attori Sinje Irslinger e Max Hubacher, affiancati dai più noti Heike Makatsch e Til Schweiger. La storia ruota invece intorno a Steffi, giovane ragazza dalla vita perfetta che, innamorata, è in partenza per Parigi, dove ha intenzione di fare per la prima volta l’amore con il suo fidanzato. Tuttavia, tutto cambia non appena riceve una diagnosi inaspettata: non ha molto tempo da vivere.

Contro il parere dei suoi genitori che le hanno vietato di andare in gita, scappa di casa per raggiungere Parigi con l’aiuto di Steve, un ragazzo ribelle conosciuto da poco.

Ha inizio un viaggio avventuroso durante il quale Steffi capirà cosa conta davvero nella vita: Vivere ogni istante come fosse l’ultimo.

Da una storia vera

Steffi, la protagonista del film di Rai 2 Io rimango qui, è una ragazza di sedici anni che non desidera altro, dopo essersi diplomata al liceo, fare l’amore con il fidanzato Fabian approfittando di una gita scolastica nella capitale francese. Quel momento per lei rappresenterà la fine della sua vita da adolescente per affacciarsi a quella da adulta: ha davanti a sé un percorso che la porterà a far parte delle forze di polizia e nulla potrà farla desistere dal riuscirci.

Durante un controllo medico abituale, poco prima di un viaggio programmato in Francia, Steffi e i suoi genitori si trovano però di fronte a una notizia devastante e completamente inattesa: una forma di cancro terminale che le lascia meno di un anno di vita. Mentre sua madre, Eva, tenta disperatamente di avvolgerla in una bolla protettiva, evitando persino il viaggio a Parigi, e suo padre, Frank, un pastore protestante, inizia a mettere in dubbio le sue convinzioni più profonde, Steffi sceglie di vivere al di là delle restrizioni imposte dalla sua malattia.

Armata del vecchio pick-up appena sistemato dal padre e in compagnia di Steve, un motociclista enigmatico e affascinante, si lancia in un’avventura verso Parigi, determinata a raggiungere Fabian, che è già partito. Eva, in preda al panico, cerca di interrompere i piani di sua figlia, mentre Frank affronta il dolore in silenzio. Questo viaggio segna l’inizio di una straordinaria avventura per Steffi, che le offrirà la possibilità di esplorare i suoi desideri più autentici nel limitato tempo che le rimane.

Io rimango qui, film trasmesso da Rai 2 dopo essere stato portato al cinema da Notorious Pictures, è l’adattamento dell’omonimo libro biografico in cui Frank Pepe ricostruisce la vera storia della figlia Steffi. “Sono padre di un’adolescente e quando l’ho letto mi sono reso conto quanto il libro fosse in sintonia con la mia visione della vita e del dolore”, ha dichiarato il regista André Erkau. “La storia di Steffi non è altro che una lettera d’amore indirizzata alla vita: le racconta quanto possa essere dolorosa, quanto a volte brutale, come possa farti piangere e disperare, ma come sia alla fine sempre amata. Io rimango qui è una dichiarazione d’amore alla vita”.

Il poster del film di Rai 2 Io rimango qui.

Ricerchiamo la felicità

All’inizio del film di Rai 2 Io rimango qui, ci immergiamo nell’universo di Steffi, un’adolescente di 16 anni che si trova alla soglia di importanti cambiamenti. Fresca di diploma, è catturata dal desiderio di avventurarsi a Parigi, un sogno che per lei rappresenta il passaggio all’età adulta e l’impegno affettivo verso il suo fidanzato, Fabian. Abbiamo quindi tutti gli elementi per conoscere e capire le speranze di Steffi per il futuro, compresa la sua ambizione di entrare nel corpo di polizia come simbolo di indipendenza e determinazione per una giovane donna.

Ben presto, un controllo medico casuale svela però un’amara verità: una diagnosi di cancro terminale che minaccia di spezzare i suoi sogni. Questo evento nella storia ci introduce il concetto di resilienza di fronte alle dure prove che la vita ci pone.

Ed è da questo punto che il film si concentra sulla reazione di Steffi alla sua malattia e sulla sua determinazione a non lasciarsi definire dalla sua condizione. Fronteggiando l’opposizione dei suoi genitori, Eva e Frank, simboli di angoscia e disperazione di fronte alla malattia della figlia, Steffi dimostra una forza interiore che la spinge a sfruttare al massimo il tempo che le rimane. L’incontro con Steve, un enigmatico e seducente motociclista, dà inizio a un’esperienza indimenticabile che la porterà a Parigi, in un viaggio alla ricerca di sé e delle esperienze che pensava fossero ormai irraggiungibili. Il legame che si sviluppa tra Steffi ed Esteban durante il percorso si rivela un inno alla libertà e all’accettazione.

Nell’ultima parte della storia, la trama giunge al suo apice emotivo. Man mano che Steffi e Steve si avvicinano alla loro destinazione, il viaggio assume un significato più profondo. Ogni istante condiviso diventa un omaggio alla vita, un ricordo prezioso che Steffi desidera fortemente nonostante le avversità. Ed è qui che ci si concentra sulla sua crescita personale, sul suo imparare ad apprezzare ogni momento e sulla scoperta dei veri valori della vita.

La storia si chiude con una riflessione sul senso dell’esistenza, evidenziando l’importanza di vivere appieno nonostante paure e incertezze. Ed è un bel messaggio di speranza e amore per la vita, destinato a spronare i giovani a cercare la felicità e a riconoscere la bellezza anche nei momenti difficili.

