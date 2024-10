Io prima di te: La storia d’amore che spezza il cuore del film su Tv8

D al romanzo di Jojo Moyes, una travolgente storia d'amore, disabilità e scelte impossibili che lascerà un segno indelebile nei nostri cuori con Emilia Clarke e Sam Claflin.

La sera del 14 ottobre Tv8 trasmette il film Io prima di te. Diretto da Thea Sharrock, il film di Tv8 Io prima di te è l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Jojo Moyes del 2012 e racconta la storia di Louisa Clark, una giovane donna vivace e creativa, che vive in una piccola città inglese e si trova senza lavoro dopo la chiusura del bar in cui lavorava. Disperata, accetta un impiego come assistente e caregiver di Will Traynor, un giovane e ricco ex-banchiere rimasto paralizzato a seguito di un incidente motociclistico.

Will, una volta avventuroso e dinamico, vive in un costante stato di frustrazione e rabbia, pianificando il suicidio assistito. Lou, con il suo spirito solare e la sua personalità eccentrica, cerca di dimostrargli che la vita vale ancora la pena di essere vissuta, nonostante le difficoltà. Durante i mesi passati insieme, tra le loro differenze sociali e caratteriali, Lou e Will sviluppano un legame sempre più profondo, culminando in una toccante storia d’amore. Tuttavia, la decisione di Will di porre fine alla propria vita rimane immutata, portando a un finale emotivamente intenso e controverso.

I Personaggi principali

Nel film di Tv8 Io prima di te, i protagonisti principali sono Louisa Clark e Will Traynor. Louisa, interpretata da Emilia Clarke, è una giovane donna di 26 anni che vive in una piccola città inglese e ha uno spirito vivace e creativo. Il suo modo di essere è caratterizzato da uno stile eccentrico e da una personalità solare, nonostante non abbia grandi ambizioni e cambi spesso lavoro per aiutare la sua famiglia. La sua vita prende una piega inaspettata quando accetta di diventare l’assistente e la compagna di Will Traynor, un ex banchiere di successo rimasto paralizzato dopo un incidente motociclistico.

Will, interpretato da Sam Claflin, è un uomo che ha vissuto un tempo una vita avventurosa e piena di emozioni. Tuttavia, dopo l'incidente che lo ha reso tetraplegico, è diventato cinico e distaccato, profondamente amareggiato dalla sua condizione. Will trascorre le sue giornate immerso nel dolore fisico e psicologico, al punto di pianificare il suicidio assistito. La sua relazione con Lou inizia in modo teso e conflittuale, ma con il passare del tempo, grazie alla vitalità e all’ottimismo di Lou, Will comincia ad aprirsi e a riscoprire alcuni piaceri della vita, anche se la sua decisione finale rimane invariata.

Accanto ai protagonisti principali ci sono altri personaggi che arricchiscono la narrazione. Camilla Traynor, madre di Will, interpretata da Janet McTeer, è una figura centrale, angosciata dalla situazione del figlio e determinata a cercare di fargli cambiare idea. Patrick, il fidanzato di Lou, interpretato da Matthew Lewis, è un uomo egocentrico e poco attento alle esigenze della sua compagna, che mette in risalto il contrasto con il legame profondo che Lou sviluppa con Will.

Disabilità ed eutanasia

Il film di Tv8 Io prima di te affronta temi complessi e delicati, tra cui la disabilità e la qualità della vita. La condizione di Will Traynor, tetraplegico e privo di autonomia, mette in luce le sfide fisiche ed emotive che derivano da una disabilità grave. La frustrazione e la disperazione di Will riflettono le difficoltà di accettare una vita fatta di dipendenza dagli altri e limitazioni insormontabili. Il film solleva interrogativi sulla dignità e sul valore della vita in circostanze così estreme.

Un altro tema centrale è l’amore che nasce tra persone apparentemente incompatibili. Lou e Will provengono da mondi sociali molto diversi: lei è una ragazza di classe operaia, semplice e spontanea, mentre lui appartiene a una famiglia aristocratica e ha vissuto una vita di lusso e privilegi. Nonostante queste differenze, i due sviluppano una relazione profonda e sincera, dimostrando che l’amore può superare anche le barriere più difficili, inclusi i limiti imposti dalla disabilità.

Il tema dell’eutanasia, infine, è uno dei più controversi del film. Will, stanco di vivere in una condizione di sofferenza continua, decide di ricorrere al suicidio assistito. Questo solleva una riflessione etica e morale sul diritto di una persona a decidere della propria vita e sulla complessità delle scelte che coinvolgono la sofferenza fisica e psicologica. La scelta di Will, nonostante l'amore che prova per Lou, mette in discussione la possibilità di conciliare il rispetto per la volontà di chi soffre con il desiderio di chi lo ama di fargli riscoprire la bellezza della vita.

La storia vera dietro il film

L’ispirazione per il romanzo e il film Io prima di te proviene da una combinazione di eventi personali e una storia vera. Jojo Moyes, l’autrice del romanzo, ha raccontato di essere stata influenzata da esperienze familiari e da una notizia che l’aveva colpita profondamente. Due dei suoi parenti necessitavano di cure costanti, il che le fece riflettere sulla qualità della vita e su cosa significhi vivere in condizioni di dipendenza fisica.

In particolare, la storia che più ha toccato Moyes riguarda un giovane uomo inglese, ex giocatore di rugby, che, a seguito di un incidente, divenne tetraplegico. La sua sofferenza fisica e psicologica lo portò a chiedere ai genitori di accompagnarlo in Svizzera per il suicidio assistito. Moyes, inizialmente scioccata e giudicante nei confronti della scelta di quella famiglia, si trovò a riflettere su quanto sia complesso vivere con una disabilità grave e su cosa significhi essere costretti a dipendere dagli altri per ogni aspetto della propria esistenza.

Tutte queste riflessioni hanno influenzato la creazione del personaggio di Will Traynor e il tema centrale della storia, che esplora il confine tra l'amore e il rispetto per la scelta di una persona amata, anche quando si tratta di una decisione dolorosa e controversa come quella dell'eutanasia.