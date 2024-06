Io e Sissi: In un film, gli abusi emotivi e fisici della principessa Sissi

A rriva al cinema il 4 luglio il film Io e Sissi, in cui si racconta la psiche di Elisabetta d’Austria attraverso un nuovo punto di vista. Motore della storia è l’amicizia con una dama di compagnia, utile a riflettere sul tema degli abusi e delle ossessioni.

Tra i film presentati al Festival di Berlino 2023 nella sezione Panorama spiccava Io e Sissi, diretto da Frauke Finsterwalder e interpretato da Sandra Hüller e Susanne Wolff, in arrivo nei cinema italiani il 4 luglio grazie a Movies Inspired. Libera reinterpretazione della storia della principessa Sissi, racconta la storia della contessa Irma von Sztaray, una donna che non ha vita facile.

Vuole diventare la dama di compagnia di Elisabetta, Imperatrice d’Austria e Regina di Ungheria nota come Sissi, ma prima deve dimostrare di esserne all’altezza. Nella resistenza estiva regale di Corfù, lontano da etichette e restrizioni di corte, Irma è chiamata a sfoderare il suo atletismo in esercizi fisici sadici e a sottoporsi a una rigida dieta a base di estratti di cocaina prima di incontrare di persona la lunatica e instabile Sissi, giunta ormai nella seconda metà della sua vita.

Tra tè lassativi e zuppe acquose, escursioni e trattamenti di bellezza, le due donne molto diverse tra loro si avvicinano rapidamente. Le regole del gioco sono chiare: nessuno si deve annoiare e a condurre le danze è Sissi con le sue idea moderne e liberali. Ma, quando l’estate finisce e tornano a Vienna, le loro vite cambieranno drasticamente.

La psiche di Sissi

Nata ad Amburgo nel 1975, la regista Frauke Finstewalder tutto voleva con Io e Sissi tranne che realizzare un decimo film su Sissi, la cui figura è stata di recente al centro di ben due serie tv e un ulteriore lungometraggio. “Sin dall’inizio, ho voluto trovare nelle due protagoniste qualcosa di moderno e attuale per soffermarmi su un tema da sempre centrale nella vita di tutti noi: che cosa sono le amicizie? Perché nascono? Per simpatia, per amore o per calcolo? E cosa accade quando gli equilibri di potere non sono uguali?”.

Nel film Io e Sissi, Sissi è guidata dall’irrequietezza e dal desiderio di evitare una vita monotona e tranquilla. È in costante movimento, sia fisicamente sia mentalmente, e il suo umore a volte cambia in pochissimi secondi. Ed è questo che la rende interessante agli occhi di Irma: con Sissi non ci si annoia mai e si entra in un mondo dominato dalle donne a cui ha accesso un solo uomo: l’arciduca omosessuale Viktor.

“Storicamente, l’imperatrice Sissi è stata descritta come depressa e borderline”, ha commentato la regista. “Secondo tale ritratto, una donna del genere non può che essere considerata malata. Si tratta ovviamente di una visione maschilista e noiosa che ho voluto rifuggire. Nel mio film, Sissi è coinvolgente ma anche manipolatrice, spietata e molto arguta”.

Il poster italiano del film Io e Sissi.

Il bene nel male

Nonostante prenda spunto dalla vera principessa Sissi, Sisi & IIo e Sissi rimane un film di pura fantasia narrativa dal momento che la figura di Irma non è mai esistita. “Quando ho iniziato a pensare a Sissi come personaggio, vivevo negli Stati Uniti e si parlava molto del problema degli abusi e della nozione di adescamento”, ha ricordato la regista Finstewalder. “Era appena uscito il documentario Neverland su Michael Jackson. Il mio film racconta la storia fittizia della contessa Irma, che ha il permesso di avvicinarsi alla più grande pop star del suo tempo”.

A poco a poco, Irma viene travolta dal vortice dell’Imperatrice: Sissi le permette a volte di avvicinarla ma poi l’allontana brutalmente. Irma sviluppa così una sorta di ossessione fatale. “Le dinamiche di potere in atto sono diseguali: Sissi è la donna più potente del suo tempo mentre Irma è solo la sua dama di compagnia. La vicinanza che nasce, sebbene avvantaggi entrambe in maniera diversa, deve inevitabilmente trasformarsi in tragedia”.

La prima volta che vediamo Irma è una donna di mezza età che viene picchiata dalla madre. Tale relazione violenta si rivela anche a livello verbale man mano che il film Io e Sissi procede. “Irma incontra Sissi che, come si scoprirà più tardi, viene anche aggredita fisicamente (più volte) dal marito, l’imperatore Francesco Giuseppe, e umiliata e vessata dalla madre. Sissi, a sua volta, tormenta Irma ma anche altre persone a lei subordinate”, ha evidenziato la regista.

“Cosa c’entra tutto questo con l’amore? Sono d’accordo con il regista giapponese Hayao Miyazaki quando afferma che i personaggi apparentemente buoni hanno lati oscuri e che quelli presumibilmente malvagi possono essere buoni. Non mi piacciono invece le fiabe tedesche che presumono che esistano solo il bene e il male: non porterebbe molto lontano quando si parla di abusi”.

