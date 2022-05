Io e Lulù: Una clip in anteprima del film con Channing Tatum

I o e Lulù, il film con Channing Tatum, è una commedia che segue le disavventure di due ex Army Rangers uniti dal destino per quello che sarà il viaggio della loro vita. Uno dei due è una cane, un pastore belga.

Io e Lulù è il film interpretato e diretto da Channing Tatum, l’attore conosciuto in tutto il mondo per titoli come Magic Mike o Step Up. Uscirà nei cinema il 12 maggio grazie a Notorious Pictures.

Io e Lulù è una divertente ed emozionante commedia che vede Briggs (Channing Tatum) e una simpatica cagnolina di nome Lulù imbarcarsi in un appassionante viaggio on the road per raggiungere il funerale del suo miglior amico. Briggs e Lulù, due caratteri difficili, durante il tragitto impareranno a conoscersi e solo può esistere tra instaureranno un forte legame un cane e il suo migliore amico.

Channing Tatum in Io e Lulù.

Un omaggio al proprio cane

Se chiedeste a Channing Tatum di cosa parla il film Io e Lulù, vi dirà che si tratta di un viaggio in macchina che un ragazzo fa con un cane. Ma naturalmente, è molto più di questo. È una dedica di amore incondizionato per il suo cane. Per Tatum, il film è un omaggio alla sua cagnolina Lulù, mancata nel 2018. L’attore ha voluto interpretare e co-dirigere un film dedicato a lei, imponendo una sola regola. Nella trama il cane non doveva essere ferito né morire, spiegando che “amiamo i cani e la loro morte in un film è qualcosa che nessuno vuole vedere. Penso sia una specie di peccato mortale”.



Ma più di tutto, Io e Lulù è un film sulla misteriosa capacità che hanno i viaggi di andare storti nei modi più folli possibili e su come gli animali possano avere un effetto curativo, anche quando le relazioni con loro sono particolarmente difficili.

Io e Lulù: Le foto del film 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 13/17 14/17 15/17 16/17 DOG_RU_D07_00112.dng 17/17 PREV NEXT

La clip in esclusiva

TheWom.it ospita una clip in anteprima esclusiva del film Io e Lulù. Nelle immagini che vedete, il protagonista umano incontra per la prima volta Lulù, il pastore belga Malinois con cui condividerà il suo viaggio. Lulù ha vissuto per molti anni con il suo addestratore e Ranger Riley Rodriguez. Purtroppo, Rodriguez è morto, e tocca a Briggs far salire questo cane sul suo Bronco dell'84 e guidarlo lungo la costa del Pacifico fino ad arrivare alla famiglia di Rodriguez, in tempo per il funerale in Arizona.

Trovate maggiori info nel nostro approfondimento.