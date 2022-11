Invitati per forza: il movimentato matrimonio del film Prime Video

K irsten Bell è la protagonista del film Prime Video Invitati per forza, dove una disfunzionale famiglia è costretta a prendere parte a un matrimonio controvoglia e con tanto risentimento.

Arriva su Prime Video dal 18 novembre il film Invitati per forza, esilarante e audace commedia diretta da Claire Scanlon e tratta da un romanzo di successo di Grant Ginder. La storia vede al centro Alice e Paul, sorella e fratello di una disfunzionale famiglia americana che, insieme alla loro madre, sono invitati al matrimonio inglese della sorellastra da cui si sono allontanati.

La cerimonia rappresenta un’opportunità per ricongiungersi da (più o meno) adulti e imparare a volersi bene come facevano una volta. Ma si sa che tra il dire e il fare c’è sempre di mezzo il mare: hotel di lusso, cene nei ristoranti giusti e lo sfarzoso ricevimento in una tenuta di campagna sono tutto ciò che Paul ed Alice non hanno mai amato.

Una disfunzionale famiglia americana

La vita, si sa, offre situazioni in cui gente che non avrebbe mai voluto vedersi è costretta a stare insieme per motivi di forza, che esulano dalla propria volontà. Accade ad esempio ai funerali e ai matrimoni quando, per circostanza o per facciata, ci si ritrova ad avere a che fare proprio con quegli amici o quei parenti che avevi giurato di non rivedere mai più. È più o meno questa la premessa da cui parte il film Prime Video Invitati per forza, con protagonisti Kirsten Bell, Allison Janney e Ben Platt.

Tutto comincia con la notizia che Eloise (Cynthia Addai-Robinson), la sorellastra di Paul (Ben Platt) e Alice (Kirsten Bell), si sposa e che ha deciso di farlo a Londra, la città in cui vive. Nata dal primo matrimonio della madre Donna (Allison Janney) con il francese Henrique (Isaach De Bankolé), Eloise ha tutto ciò che Paul e Alice hanno sempre desiderato: un fondo fiduciario apparentemente illimitato, un bell’aspetto da modella, una vita di lusso e, soprattutto, l’amore incondizionato della madre.

Alice, invece, ha ormai superato i trent’anni, fa un lavoro che non le piace ed è impantanata in una relazione piuttosto prevedibile, anche se divertente, con il suo capo sposato. E Paul, dal canto suo, non parla con la madre dalla morte del padre, ha sconvolto la sua vita trasferendosi a Philadelphia per seguire il suo fidanzato (Karan Soni), un professore di atletica che ha cominciato a manifestare l’idea di un’unione “aperta”.

Invitandoli al suo matrimonio, Eloise non ha idea di quali emicranie l’attenderanno quando Alice e Paul arriveranno nella capitale inglese armati tutt’altro che di buone intenzioni. Anche perché la ragazza è ignara di quali siano i reali sentimenti della sorella e del fratello nei suoi confronti. Tuttavia, lo scoprirà presto dal momento che i due non fanno nulla per nascondere il loro stato d’animo.

Il poster originale del film Prime Video Invitati per forza.

Nessuno è perfetto

Invitati per forza, il film original targato Prime Video, è secondo Ben Platt “una commedia su una famiglia che ha seri problemi di comunicazione. Nessuno parla apertamente con nessuno e tutti sono come piccole isole alla deriva”. Ma è anche un piccolo e divertente dramma su come l’amore differenziato di una madre possa portare a crepe mai sanate tra i figli. Come ha raccontato Allison Janney, “Donna è la matriarca della famiglia. Ma il matrimonio di Eloise per lei rappresenta tutto, finendo con far crescere l’astio degli altri due figli”.

“Alice e Paul sono pronti finalmente a lavare i panni sporchi della famiglia in pubblico”, le ha fatto eco Kirsten Bell. “E non importa che l’occasione giusta per farlo sia il matrimonio della sorellastra. E poco importa se per Eloise le nozze rappresentino quel momento per mostrare a tutti un perfetto quadretto familiare, lontanissimo da quello che è in realtà. Ma non spaventatevi: è divertente vedere come grazie al viaggio e al matrimonio tutti, normalmente imperfetti, vadano incontro a un arco narrativo sorprendente che li farà crescere ed evolvere!”.

“In qualche modo, Invitati per forza è figlio del Covid”, ha concluso Claire Scanlon, la regista del film Prime Video. “Durante la pandemia, siamo stati tutti rinchiusi nelle nostre case. E, spesso, quando ci siamo ritrovati, abbiamo dato libero sfogo ai nostri lati peggiori, mostrando come nessuno è perfetto”.

