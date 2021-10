Inventing Anna: tutto sulla nuova serie tv firmata Shondaland in arrivo su Netflix

C on un treno diretto proveniente da Shondaland, nel 2022 arriverà Inventing Anna, la nuova serie Netflix firmata Shonda Rhimes che stavi aspettando.

Il 25 ottobre Netflix ha rilasciato le prime immagini di Inventing Anna, la nuova serie targata ShondaLand in arrivo nel 2022 solo sulla piattaforma di streaming. Se, come noi, anche tu sei sempre alla ricerca di una buona serie TV da aggiungere all’elenco di quelle da non perdere, sappi che Shonda colpirà presto.

Ancora non sappiamo quale sarà la data di uscita ufficiale della serie TV, ma possiamo lustrarci gli occhi sulle immagini rilasciate e fare qualche speculazione divertente sulla possibile trama ispirata a una storia vera che ha dell’incredibile.

Inventing Anna: in arrivo nel 2022 su Netflix

Inventing Anna è una serie TV esclusiva Netflix che arriverà nel 2022, ancora non sappiamo quando. Sappiamo però che sarà composta da 10 episodi della durata di 60 minuti ciascuno. La serie, come tante prima di essa, è firmata da nientemeno che Shonda Rhimes, con la produzione esecutiva a cura di Betsy Beers.

Il cast principale sarà formato da Anna Chlumsky nel ruolo della giornalista Vivian, Julia Garner (Ozark) come Anna Delvey la quale darà il nome alla serie. Katie Lowes (Scandal) è una follower di Anna disposta a qualsiasi cosa. Laverne Cox (Orange is the New Black) interpreta invece Kacy Duke, manager di celebrities e life coach che si ritrova aspirata nel vortice di Anna. Alexis Floyd (The Bold Type) è Neff, un aspirante regista.

La trama di Inventing Anna

Questa è la storia di Vivian, una avvenente giornalista che indaga sul misterioso caso di Anna Delvey. Chi è Anna? È la leggendaria e mitologica erede tedesca di Instagram che, oltre a fare faville nella scena sociale di New York, ha un’autentica passione per i soldi. Degli altri.

Anna è la più grande truffatrice di New York, oppure è semplicemente l’evoluzione un po’ deviata di quello che un tempo era il sogno americano? Le accuse a suo carico sono molte, eppure Anna riesce a instaurare un legame di amore e odio con la giornalista Vivian, la quale dovrà sfidare il tempo e le avversità per risolvere uno dei più grandi misteri della modernità. Chi è, per davvero, questa Anna Delvey?

La serie è interamente ispirata all’articolo di Jessica Pressler, produttrice dello show, How Anna Delvey tricked New York’s Party People, pubblicato sul The Cut di New York.

L’articolo di Jessica Pressler

Al fine di poter pregustare al meglio Inventing Anna, dobbiamo fare un po’ di ricerca su questa strana creatura davvero esistita che tutti chiamano Anna Delvey. E che però all’anagrafe è Anna Sorokin. Ragazza di belle speranze, arriva nella Grande Mela nel 2014 e sogna di fondare un club d’arte privato a Park Avenue. Distribuisce mance da 100 dollari, indossa abiti griffati e vive nei migliori hotel della City. Fast forward di 5 anni: la Sorokin deve scontare 12 anni in prigione per furto e altre imputazioni.

Che cosa è successo? Chi è questa Anna? Se non sei sicura di volerti spoilerare altro, salta al prossimo capitoletto. Se invece ti piace fare i compiti prima di guardare una nuova serie, benvenuta nel club.

Anna Sorokin nasce in Russia nel 1991, ma vive prima in Germania e poi in Francia. Comincia a farsi chiamare Anna Delvey, e tutti a New York la conoscono così. A chi le fa domande, dice di essere una ereditiera tedesca. Viene mantenuta dai suoi genitori, in realtà, i quali sono vittime tanto quanto i socialite che Anna ha turlupinato per diversi anni. Tutto quello che i suoi non riescono a pagare, viene lasciato insoluto oppure girato, con promesse di rimborso, agli amici facoltosi.

I debiti di Anna Delvey

Si calcola che Anna Delvey si sia lasciata dietro oltre 275mila dollari di debiti tra hotel di lusso, viaggi in jet privato, cene e abiti lussuosi. Tra i suoi misfatti c’è anche qualche accordo con le banche per prestiti milionari. Quando una delle banche le ha chiesto un pagamento a garanzia dell’estensione del prestito, Anna ha convinto una banca differente ad estenderle la linea di credito per ulteriori 100mila dollari.

Come ci è riuscita? La cosa assolutamente sconvolgente è che glielo abbiano permesso: le ci è volto qualche anno, infatti, per raggiungere questo livello. Eppure tutti le credevano. Scrive il New York Times: “Distribuiva banconote da 100 autentiche. Sembrava facoltosa. Le persone attorno a lei erano ricche sfondate. Per alcuni, era abbastanza da crederle”. Inventing Anna si ispira liberamente alla storia della vera Anna, ad oggi ancora oggetto di attenzione per i media americani.

Benvenuti a Shondaland

La sceneggiatrice e produttrice Shonda è oggi la direttrice della casa di produzione ShondaLand, forse uno degli establishment più famosi quando si pensa alla scrittura di serie. La sua fama proviene quasi interamente dalla serie televisiva Grey’s Anatomy, ma non solo. È lei la mente dietro serie come Private Practice (lo spin-off di Grey’s Anatomy) e Scandal. La Rhimes è stata anche produttrice delle serie Off the Map, Le regole del delitto perfetto, The Catch e Bridgerton – la serie più vista di sempre su Netflix.