Su Netflix una delicata e commovente storia d’amore realmente accaduta

A rriva su Netflix il film Intreccio di destini che intreccia le vite di quattro giovani in due differenti epoche per farle unire da un tragico scherzo del destino. Basato su una storia vera, sottolinea come anche il più grande dei traumi risponda a un volere ben preciso.

Netflix propone dall’8 dicembre il film Intreccio di destini, diretto da Lance Hool. Basato su una storia vera, il film Netflix Intreccio di destini ha per protagonisti gli attori Jacob Elordi, Tiera Skovbye, Adam Canto e Radha Mitchell per un racconto a quattro che le vede le vite e le storie d’amore parallele dello studente universitario Chris e del ricco uomo d’affari Jorge incrociarsi per uno strano scherzo del destino.

La trama del film

Per due coppie, il futuro si dipana in decadi e luoghi diversi ma una connessione nascosta le collegherà in maniera del tutto inaspettata che mai nessuno avrebbe potuto prevedere. È questa a grandi linee la trama del film Netflix Incrocio di destini, un dramma romantico che celebra la vita, l’amore e la generosità d’animo, invitando il pubblico a credere che i miracoli siano possibili.

Il carismatico e giovane attore australiano Jacob Elordi interpreta Chris, una matricola universitaria il cui amore la vivace compagna di corso Sam (Tiera Skovbye) lo aiuta a trovare quel significato della vita che ha da sempre cercato. In un’altra epoca e in un altro luogo, Adam Canto dà invece vita a Jorge, un esule cubano che si innamora dell’assistente di volo Leslie, portata in scena da Radha Mitchell.

Sebbene i quattro non siano destinati a incontrarsi, il destino ha in serbo qualcosa di inaspettato per entrambe le doppie, cambiando drasticamente il corso delle loro vite.

Il poster originale del film Netflix Intreccio di destini.

Il piano di Dio

Storia toccante e ispirazionale realmente accaduta, quella del film Netflix Incrocio di destini ruota intorno a Chris Gregory, uno studente che, quando lo vediamo per la prima volta, viene portato in una sala operatoria privo di conoscenza. Da quel momento, si torna indietro nel tempo, al periodo in cui Chris è ancora al liceo e il padre (Tahmoh Penikett) gli fa una ramanzina sui suoi voti, che a stento gli permettono di entrare alla Loyola University, in Louisiana. È qui, al college, che Chris si innamora perdutamente di Sam e si offre immediatamente volontario per il programma di pattugliamento del campus.

Lasciando temporaneamente in asso la narrazione di come procede l’amore di Chris per Sam, il film Netflix Incrocio di destini ci presenta Jorge Bolivar, discendente di una famosa famiglia di produttori di rum (per ragioni legali non si è potuto usare il cognome vero di Jorge ma chi conosce i marchi più famosi di rum può arrivarci da solo). Jorge soffre di un problema polmonare congenito e i medici gli prospettano come molto probabilmente non supererà mai i 20 anni. Tuttavia, la realtà smentisce la previsione: a 30 anni, Jorge conosce Leslie, un’assistente di volo della Pan Am e con lei inizia una relazione travolgente, senza rivelarle le sue condizioni di salute.

Senza voler necessariamente spoilerare come le quattro vite saranno unite, basta sapere che sarà un trapianto d’organi a collegarle, sottolineando come anche la più devastante delle tragedie corrisponda a un piano preciso di Dio (o di qualcos’altro, chiamatelo come volete). È un film per tutti? No, solo per tutti quei cuori puri che amano le atmosfere à la Nicholas Sparks.

