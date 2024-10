Intemperie: La cruda lotta per la libertà nel film di Rai 4

U n giovane in fuga, un pastore taciturno e un deserto implacabile: Intemperie, il film di Benito Zambrano, racconta una storia di sopravvivenza, amicizia e resistenza nell’arida Spagna del dopoguerra.

Rai 4 trasmette la sera di sabato 26 ottobre il film Intemperie. Diretto nel 2019 da Benito Zambrano, il film di Rai 4 Intemperie è l’adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Jesús Carrasco. Ambientato nella Spagna rurale degli anni '40, subito dopo la Guerra Civile, il film è un dramma intenso che fonde elementi di western con una profonda riflessione sulla sopravvivenza, l'amicizia e la resistenza alle ingiustizie. Zambrano, noto per il suo stile crudo e emotivo, utilizza un paesaggio arido e desolato per raccontare una storia universale di fuga e redenzione.

La trama di Intemperie ruota attorno a un ragazzino (interpretato da Jaime López) che fugge da un capataz tirannico (Luis Callejo) che governa una hacienda in una Spagna devastata dalla guerra. La sua fuga è una disperata ricerca di libertà e dignità, mentre cerca di evadere il controllo oppressivo e violento del capataz. Durante la fuga, il ragazzo incontra un pastore solitario, "El Moro" (Luis Tosar), che diventa la sua guida e protettore.

La storia si sviluppa principalmente attraverso i vasti e desolati paesaggi dell'Andalusia, dove il giovane e il pastore formano un legame profondo. La loro relazione, basata su silenzi condivisi e sulla necessità di sopravvivere, è al centro del lungometraggio. Mentre il ragazzo cerca di fuggire, i persecutori al servizio del capataz sono sulle sue tracce, in una caccia spietata che rappresenta la lotta tra il bene e il male, tra l'innocenza e la brutalità del potere.

I personaggi principali

I personaggi del film di Rai 4 Intemperie sono il cuore pulsante della storia, incarnando tematiche profonde e universali. Il protagonista, un giovane ragazzo interpretato da Jaime López, rappresenta l'innocenza e la disperata ricerca di libertà in un mondo crudele e opprimente. Attraverso la sua fuga dal capataz tirannico, il ragazzo incarna la resistenza contro l'ingiustizia e il desiderio di un futuro migliore. Nonostante la sua giovane età, la sua determinazione lo trasforma in un simbolo di speranza in un contesto di sofferenza e sottomissione.

Accanto a lui, troviamo El Moro, un pastore solitario e silenzioso, interpretato da Luis Tosar. El Moro è una figura complessa e profonda, un uomo segnato dalla vita e dalle esperienze della guerra, ma che conserva una straordinaria umanità. Il suo ruolo nel film va oltre quello di protettore del ragazzo: rappresenta una guida morale, un mentore che gli insegna il valore della dignità e del perdono, anche in un mondo dominato dalla brutalità. Il legame che si sviluppa tra i due personaggi è un punto centrale della narrazione, una relazione che, pur basata sul silenzio e la sopravvivenza, si evolve in una profonda connessione emotiva.

Dall'altro lato, il capataz, interpretato da Luis Callejo, è la personificazione del male e dell'oppressione. Rappresenta il potere violento che governa il mondo rurale spagnolo del dopoguerra, un uomo spietato e privo di scrupoli, il cui controllo sulle vite degli altri è assoluto. Il suo ruolo nella vicenda è fondamentale per evidenziare il contrasto tra chi, come il ragazzo e il pastore, cerca di mantenere la propria umanità, e chi, come il capataz, incarna l'abuso e la violenza del potere.

Il poster del film di Rai 4 Intemperie.

La libertà, sopra ogni cosa

Dal punto di vista tematico, il film di Rai 4 Intemperie affronta questioni universali come la fuga e la ricerca della libertà. La fuga del ragazzo non è solo fisica, ma anche emotiva e simbolica: è il tentativo di sfuggire a un destino di miseria e sfruttamento, nella speranza di trovare una vita più dignitosa. Il deserto che attraversa diventa un riflesso della sua lotta interiore, un paesaggio che rappresenta la solitudine e la durezza del mondo che lo circonda.

Un altro tema centrale è l'amicizia e la lealtà, incarnate nel legame tra il ragazzo e il pastore. La loro relazione, sviluppata attraverso azioni più che parole, diventa una forma di resistenza all'ingiustizia, dimostrando che anche nelle situazioni più disperate è possibile trovare solidarietà e umanità. La loro complicità offre una via di fuga non solo fisica, ma anche morale, creando uno spazio di respiro in un mondo oppresso dalla violenza.

Il tema della sopravvivenza è altrettanto importante. Il film esplora la resistenza, non solo contro gli elementi naturali, ma soprattutto contro la brutalità umana. I personaggi lottano per mantenere la loro integrità morale in un ambiente che cerca costantemente di annientarli. El Moro, in particolare, rappresenta la capacità di sopravvivere nonostante le avversità, insegnando al ragazzo che, anche di fronte all'odio e alla violenza, è possibile preservare la propria dignità.

L'ingiustizia sociale è un altro pilastro tematico di Intemperie. Ambientato in una Spagna rurale devastata dalla guerra e governata dal regime franchista, il film mette in luce la disuguaglianza e l'oppressione che caratterizzavano la vita dei lavoratori agricoli dell'epoca. Il capataz è il simbolo di questo sistema oppressivo, un uomo che sfrutta il suo potere per controllare e sottomettere i più deboli. La fuga del ragazzo diventa così anche una metafora della resistenza contro un sistema ingiusto e disumanizzante.

In definitiva, Intemperie affronta temi universali come la libertà, l'amicizia e la sopravvivenza, inserendoli in un contesto storico preciso, quello della Spagna postbellica. Il film, attraverso i suoi personaggi e le loro esperienze, offre una riflessione profonda sull'umanità e sulla capacità di resistere all'ingiustizia, anche nei momenti più bui.

Intemperie: Le foto del film 1 / 12 Intemperie_estreno_22_nov_2019 1/12 2/12 Intemperie_estreno_22_nov_2019 3/12 Intemperie_estreno_22_nov_2019 4/12 Intemperie_estreno_22_nov_2019 5/12 Intemperie_estreno_22_nov_2019 6/12 Intemperie_estreno_22_nov_2019 7/12 Intemperie_estreno_22_nov_2019 8/12 Intemperie_estreno_22_nov_2019 9/12 Intemperie_estreno_22_nov_2019 10/12 Intemperie_estreno_22_nov_2019 11/12 12/12 PREV NEXT