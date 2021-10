L’attrice Najwa Nimri de La Casa di Carta conduce un programma che sembra destinato a far parlare di sé: ecco tutto quello che devi sapere su Insiders.

Sei pronta a scoprire cos'è un meta-reality? Si tratta di Insiders, un nuovo programma da vedere in streaming su Netflix.

Insiders è il primo reality show spagnolo per Netflix, prodotto da iZen.

Il direttore dei contenuti di saggistica di Netflix Álvaro Díaz ha dichiarato: «Siamo molto orgogliosi di intraprendere questo progetto insieme a iZen. Siamo entusiasti della possibilità di sperimentare un nuovo genere per noi in Spagna e di continuare a innovare con un formato di intrattenimento creato qui».

Nonostante la poca pubblicità da parte della piattaforma streaming, Insiders potrebbe essere il programma di punta di quest’autunno, per vari motivi. Ecco cosa dovresti sapere e perché guardarlo.

Com’è il nuovo reality show

Cominciando dalla definizione più classica, Insiders è appunto un reality show. Se sei fan di questo tipo di programmi, probabilmente sai che su Netflix puoi trovare vari titoli, come Too Hot to Handle o Love is Blind, propriamente dei dating show più o meno piccanti. Insiders, invece, vuole recuperare lo spirito originale de Il Grande Fratello, cioè spiare le persone senza che lo sappiano.

Proprio i reality show (e, prima ancora, le candid camera) hanno spesso mostrato la differenza su come le persone si comportano davanti (o dietro) le telecamere. Insiders, dunque, è una sorta di esperimento sociologico, riassunto nella sua anticipazione: «La realtà sta per superare la finzione».

Il titolo stesso dello show la dice lunga: in italiano, Insiders in significa «ben informati», «addetti ai lavori». Per questo, grazie all’escamotage di vedere come si comportano i concorrenti ignari di microfoni e telecamere, porterebbe il pubblico letteralmente all'interno del programma.

Insiders, dunque, è un meta-reality, poiché ci racconta il dietro le quinte di un programma, essendo lo stesso backstage la vera trasmissione!

I concorrenti di "Insiders"

La trama

Trattandosi di uno show, non si può propriamente dire che Insiders abbia una trama. Il reality consiste in una finta selezione di aspiranti volti da reality, durante la quale quest’ultimi vengono ripresi. Infatti, il gioco ha inizio dal primo giorno di casting, ma i concorrenti non ne sono consapevoli. Il set è una casa di 1600 metri quadrati con più di 250 microfoni nascosti e 70 telecamere nascoste. Qualche spiegazione ulteriore arriva dalla conduttrice, che anche nel trailer spiega al pubblico la prospettiva che hanno i concorrenti.

«Non prendiamoci in giro: i concorrenti del reality ormai sono perfettamente consapevoli. Volevamo coglierli alla sprovvista e mostrare il loro vero volto. Come puoi immaginare, registrare dodici persone senza che se ne rendano conto è una bella sfida, ma è stato fatto. I dodici concorrenti credono di partecipare alla fase finale di un casting per entrare in un reality. Ma ci sono già dentro senza saperlo. Dal primo giorno», dice Najwa Nimri nel trailer.

Chi è Najwa Nimri?

Per la maggior parte di noi, Najwa Nimri è fondamentalmente l’ispettrice Alicia Sierra de La Casa di Carta. Se sei appassionata di serie spagnole, l’avrai vista anche nei panni della criminale Zulema in Vis a Vis – Il prezzo del riscatto.

Nata a Pamplona il 14 febbraio 1972, Najwa Nimri Urrutikoetxea Nata (questo è il suo nome completo), è anche un’attrice di cinema e ha collezionato ben cinque candidature ai premi Goya. In realtà è anche una cantante. Ha iniziato nel’96 fondando la band Najwajean, insieme a Carlos Jean, mentre da solista ha tre album in attivo. Mentre aspettiamo di scoprire se l’ex ispettrice Sierra si schiererà con la banda del Professore nel finale de La Casa di Carta 5, adesso è possibile vedere Najwa Nimri nel ruolo inedito di conduttrice di un reality.

Perché ricorda Squid Game

Squid Game, oltre a lanciare i k-drama, è ormai un tale tormentone che appena si sente parlare di giochi, di montepremi e di Netflix, si pensa immediatamente a un’altra serie simile. Ma non preoccuparti, perché in Insider ci sono dei concorrenti e un montepremi (pari a 100.000 euro), ma le prove non sono certamente mortali, né pericolose.

Il reality vuole più che altro essere un esperimento sociologico, più vicino appunto a Il Grande Fratello che a un survivor game. Insiders è «un reality di convivenza in cui lo spettatore scoprirà un nuovo modo di raccontare la realtà, un'esperienza televisiva innovativa», si legge sulla stampa spagnola. Proprio il fatto che i dodici concorrenti vengono guardati mentre si preparano a un gioco, in cui in realtà stanno già partecipanti, è la novità basilare di Insiders.

Quando esce in streaming

Insiders è composto da sette puntate della durata di circa 50 minuti ciascuna, disponibili su Netflix da giovedì 21 ottobre 2021. Pare che in Spagna il programma abbia già conquistato il pubblico, che già chiede se ci sarà una seconda stagione. I fan sono già talmente appassionati che si chiedono quando uscirà una seconda stagione del progetto televisivo. Inutile dire che sia ancora presto per parlare di rinnovo, dal momento che Netflix ha appena reso disponibile il programma in streaming. È probabile che la piattaforma deciderà se approvare una seconda stagione di Insiders in base al gradimento del pubblico.