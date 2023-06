S ky propone la serie tv in cinque puntate Infiltrati alla Casa Bianca. Produzione HBO interpretata da Woody Harrelson e Justin Theroux, ricostruisce la storia dei due strampalati agenti che, assunti dal presidente Nixon, portarono alla caduta dello stesso dopo uno degli scandali politici più famigerati della storia.

Sky propone in esclusiva dall’11 giugno la serie tv Infiltrati alla Casa Bianca con Woody Harrelson e Justin Theroux. Targata HBO, nei suoi cinque episodi da un’ora circa racconta in modo lucido e dissacrante gli eventi meno noti che hanno portato a uno dei più grandi scandali della politica americana, il Watergate.

La serie tv Sky Infiltrati alla Casa Bianca porta dunque il pubblico dietro le quinte dello scandalo Watergate, seguendo le vicende dei sabotatori politici di Nixon, E. Howard Hunt (Woody Harrelson) e G. Gordon Liddy (Justin Theroux), che accidentalmente riuscirono a rovesciare la presidenza che stavano tanto zelantemente cercando di proteggere... e insieme ad essa le loro famiglie. Si parte dal 1971, quando la Casa Bianca assume Hunt e Liddy, rispettivamente ex CIA e ex FBI, per indagare sulla fuga di notizie dei Pentagon Papers.

Affrontando con disincanto una pagina di storia che sconvolse il mondo politico, la serie tv riporta i fatti con una nota di leggerezza e sarcasmo che dà modo agli spettatori di rileggere con ironia una vicenda complessa che fece crollare il mito dell’invulnerabilità della Casa Bianca.

Una storia divertente ma vera

Lo scandalo Watergate è stato oggetto di innumerevoli film e altrettanti documentari nel corso dei decenni. Il più famoso dei film realizzati rimane Tutti gli uomini del Presidente che, con Dustin Hoffman e Robert Redford, vinse nel 1977 ben quattro Oscar, tra cui quello alla miglior sceneggiatura non originale. La storia dei giornalisti che scoprirono il Watergate e fatto cadere di conseguenza il presidente Richard Nixon è dunque ben nota ma non sono mai state raccontate finora le vicende degli uomini che hanno materialmente commesso il crimine.

Ora questo buco viene colmato dalla serie tv Sky Infiltrati alla Casa Bianca, che in un clima di pungente satira è ambientata nei presi che precedono le famigerate irruzioni del 1972 al quartier generale della campagna democratica nel complesso Watergate di Washington. In particolar modo, nelle sue cinque puntate la serie tv segue l’ex ufficiale della CIA E. Howard Hunt e l’ex agente dell’FBI G. Gordon Liddy, i due sabotatori politici responsabile dell’organizzazione del crimine interpretati da Woody Harrelson e Justin Theroux.

“Tutti conoscono la storia di Bob Woodard e Carl Bernstein che portarono alla luce lo scandalo”, ha commentato l’attore Justin Theroux. “Ma la storia dei due ladri che racconta la serie è molto più divertente e, sorprendentemente, vera”.

Il poster originale della serie tv Sky Infiltrati alla Casa Bianca.

Un piano stupido

Il primo episodio della serie tv Sky Infiltrati alla Casa Bianca ci porta nel 1971 quando Hunt e Luddy, soprannominati “infiltrati” per il ruolo che ricoprivano nel prevenire la fuga di notizie politiche – vengono reclutati dal Comitato per la Rielezione del Presidente e incaricati di condurre una campagna a base di tiri mancini contro i Democratici. Con un enorme budget a disposizione, i due hanno persino un ufficio all’interno della Casa Bianca, dove fuori dalla porta appendono un cartello con su scritto “Infiltrati”.

“Erano molto stupidi e di conseguenza anche i loro piani erano strampalati”, ha sottolineato ancora Justin Theroux. “Il loro proposito iniziale, del resto, era folle: avrebbero rapito un attivista politico o sarebbero ricorsi a uno specchietto per le allodole in Florida. Avevano idee così fuori da ogni logica che era inevitabile il tono comico del racconto delle loro gesta”.

I colpi bassi da mettere a punto portano Hunt e Liddy a irrompere nell’edificio Watergate per piazzare delle cimici utili a intercettare i telefoni degli oppositori politici di Nixon. Ma il loro approccio pasticcione fa sì che i due tornino più volte sul luogo con la loro inetta squadra di scassinatori, che finisce colta in flagrante e arrestata dando il via alla catena di eventi che porterà alle dimissioni di Nixon nel 1974. “La stessa idea che abbiano fatto irruzione quattro volte al Watergate è sorprendente”, ha evidenziato Woody Harrelson. “Non avevo la minima idea di quello che fosse accaduto fino a quando non ho letto la sceneggiatura: all’epoca, avevo solo undici anni”.

Nel cast della serie tv Sky Infiltrati alla Casa Bianca recitano anche Judy Greer nel ruolo di Fran (la moglie di Liddy, con cui l’uomo condivide la sua ossessione per Adolf Hitler) e Lena Headey nel ruolo di Dorothy (moglie di Hunt e anche lei ex agente della CIA). Ma in piccoli camei compaiono anche Kathleen Turner (nei panni di una lobbista politica) e Domnhall Gleeson (è un avvocato della Casa Bianca). Chi seguirà la serie tv in versione originale, inoltre, avrà modo di sentire anche la voce dell’attore Robert Redford nella scena in cui si sente il giornalista Bob Woodhard chiamare Hunt.

Infiltrati alla Casa Bianca: Le foto della serie tv 1/35 2/35 3/35 4/35 5/35 6/35 7/35 8/35 9/35 10/35 11/35 12/35 13/35 14/35 15/35 16/35 17/35 18/35 19/35 20/35 21/35 22/35 23/35 24/35 25/35 26/35 27/35 28/35 29/35 30/35 31/35 32/35 33/35 34/35 35/35 PREV NEXT